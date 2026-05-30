Live TV

Infecția tăcută pe care mulți părinți o descoperă prea târziu. Specialiștii avertizează: „Este cea mai înșelătoare formă”

Camelia Sinca Data publicării:
Otita la copii. Foto Getty Images
Otita la copii. Foto Getty Images
Din articol
Otita care nu doare: Infecția tăcută pe care părinții o descoperă târziu Când trebuie mers urgent la medic

Deși este una dintre cele mai frecvente afecțiuni ORL ale copilăriei, otita seroasă rămâne adesea nedepistată pentru perioade îndelungate din cauza simptomelor discrete. În absența durerii, a febrei sau a altor manifestări evidente, problema poate fi observată doar prin scăderea treptată a auzului, dificultăți de comunicare ori o aparentă lipsă de atenție. Medicii atrag atenția că diagnosticarea timpurie este esențială, deoarece întârzierea tratamentului poate influența dezvoltarea limbajului, capacitatea de învățare și interacțiunile sociale ale copilului.

În lipsa unor simptome evidente, diagnosticul ajunge adesea să fie stabilit abia după ce apar schimbări observabile în comportamentul sau comunicarea copilului, ceea ce subliniază importanța evaluărilor medicale realizate la momentul potrivit.

Otita care nu doare: Infecția tăcută pe care părinții o descoperă târziu

„Un copil care nu răspunde atunci când este strigat, vorbește mai tare decât de obicei sau pare permanent neatent nu are întotdeauna o problemă de comportament. Astfel de manifestări pot ascunde otita seroasă, una dintre cele mai frecvente afecțiuni ale copilăriei și, totodată, una dintre cele mai greu de identificat. Spre deosebire de forma acută, aceasta poate evolua fără durere, astfel că mulți părinți ajung la specialist convinși că se confruntă cu dificultăți de atenție sau de comunicare. În realitate, auzul copilului poate fi afectat de săptămâni sau chiar luni din cauza acumulării de lichid în spatele timpanului. În lipsa unui diagnostic și a unui tratament adecvat, problema poate avea consecințe asupra auzului pe termen lung.”, a explicat pentru Digi24.ro medicul ORL Daniela Ionescu

  • În cazul otitelor, specialiștii recomandă evitarea introducerii oricărui obiect în ureche, inclusiv a bețișoarelor de curățare, precum și a contactului cu apa sau a utilizării picăturilor fără recomandare medicală. În anumite situații, există riscul perforării timpanului, iar unele tratamente administrate fără indicația medicului pot fi contraindicate.

De ce fac copiii atât de des otită

„Otitele sunt printre cele mai frecvente diagnostice ORL la copii, mai ales în primii ani de viață. Explicația ține, în primul rând, de anatomia copilului: trompa lui Eustachio - canalul care leagă urechea de spatele nasului, este mai scurtă, mai îngustă și aproape orizontală.

Astfel că după o simplă răceală, secrețiile și microbii ajung mult mai ușor spre ureche, iar drenajul se face dificil. Viața în colectivitate, virozele repetate, alergiile, fumatul pasiv sau polipii măriți contribuie și ele la apariția episoadelor repetate. Pentru mulți copii, câteva otite pe an nu sunt neobișnuite. Însă atunci când episoadele devin foarte frecvente, cinci sau șase într-un an, lucrurile trebuie luate în serios.”, a adăugat specialistul ORL

Medic ORL: „Cea mai înșelătoare formă rămâne însă otita seroasă.”

„Spre deosebire de otita acută, care provoacă febră și dureri intense, otita seroasă poate evolua aproape fără să dea semnale evidente. În spatele timpanului se acumulează lichid, iar capacitatea de auz a copilului începe să fie afectată treptat. Manifestările sunt adesea greu de observat. Cel mic îi roagă frecvent pe părinți să repete ceea ce au spus, pare lipsit de atenție sau vorbește mai tare decât de obicei. De asemenea, poate sta foarte aproape de televizor, poate deveni mai irascibil ori poate avea probleme cu somnul. Pentru mulți părinți, aceste schimbări sunt ușor de asociat cu personalitatea copilului sau cu o etapă normală de dezvoltare.

În numeroase cazuri, episoadele repetate sunt întreținute de vegetațiile adenoide mărite, cunoscute popular drept polipi. Acestea sunt localizate în apropierea trompei lui Eustachio și pot împiedica ventilarea normală a urechii. În consecință, se acumulează lichid în spatele timpanului, iar infecțiile tind să reapară. Din acest motiv, un copil care respiră constant pe gură, sforăie în timpul nopții și se confruntă frecvent cu astfel de probleme necesită o evaluare ORL completă. În multe situații, tratarea vegetațiilor adenoide contribuie la reducerea semnificativă a numărului de episoade.”, a mai precizat sursa Digi24.ro

Când trebuie mers urgent la medic

„Durerea de ureche necesită atenție, mai ales atunci când este însoțită de simptome precum febra ridicată care persistă, secrețiile auriculare, amețelile, problemele de echilibru, umflătura sau înroșirea zonei din spatele urechii ori o durere intensă care nu se ameliorează. În astfel de situații, consultul medical nu ar trebui amânat.

În cazul bebelușilor, manifestările sunt adesea mai dificil de recunoscut. Plânsul persistent, trezirile frecvente în timpul nopții, refuzul alimentației sau tendința de a duce repetat mâna la ureche pot fi indicii ale unei otite, în special după un episod de răceală.

De ce contează diagnosticul la timp

Otitele seroase recurente pot avea consecințe importante asupra auzului într-o etapă esențială pentru dezvoltarea copilului. Pe lângă diminuarea capacității de a auzi, acestea pot influența dezvoltarea limbajului și pot favoriza apariția unor dificultăți de atenție sau de comunicare.

În situațiile în care lichidul acumulat în spatele timpanului persistă o perioadă îndelungată sau când episoadele se repetă frecvent, medicii pot recomanda montarea unor tuburi de drenaj care să faciliteze aerisirea urechii. Recomandarea este făcută individual, în funcție de impactul afecțiunii asupra auzului și dezvoltării copilului. De multe ori, semnalele de alarmă nu sunt reprezentate de durere sau febră, ci de schimbări subtile în comportamentul copilului. Astfel, ceea ce poate părea o simplă lipsă de atenție poate ascunde, în realitate, o problemă de auz care necesită evaluare și tratament.”, conchide medicul specialist

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sgtgbsrgtbrs
1
Alertă majoră. O dronă rusească a lovit un bloc din Galați: sunt 2 răniți. A fost...
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova
2
„Nu există probe”: reacția Rusiei după acuzațiile privind drona căzută la Galați. Ce...
profimedia-1019040261
3
Scenariul „foarte realist” care îngrijorează Moscova: arsenalul sovietic al Venezuelei...
vladimir putin (1)
4
Vladimir Putin, prima declarație despre drona rusească prăbușită în Galați: Rusia e...
drapel nato langa ale aliatilor
5
Prima reacție a NATO după ce o dronă rusească a lovit un bloc cu 10 etaje din Galați
"Te opresc imediat. Nu!" Novak Djokovic a cedat în conferință, după ce a fost eliminat de la Roland Garros
Digi Sport
"Te opresc imediat. Nu!" Novak Djokovic a cedat în conferință, după ce a fost eliminat de la Roland Garros
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
politisti langa autospeciala
Un bărbat de 41 de ani din Timiș a fost găsit mort în mașina personală. Poliția a deschis o anchetă
Fotografie articol RM_Digi
Pacientul: de la simplu beneficiar de servicii la partener. Cum schimbă feedback-ul medicina de azi?
Cum influențează cofeina eficiența medicamentelor. Foto Getty Images
Medicamente pe care medicii nu recomandă să le iei când bei cafea: „Combinația poate provoca palpitații și creșterea tensiunii”
Ce este bronșiolita. Foto Getty Images
Cea mai întâlnită boală în rândul copiilor la început de toamnă. Singurul tratament care funcționează, explicat de medicul Mihai Craiu
Ce medicamente sunt ototoxice. Foto Getty Images
Combinații periculoase de medicamente care pot duce la pierderea ireversibilă a auzului. Medic ORL: „Pot afecta urechea internă”
Recomandările redacţiei
French President Emmanuel Macron Hosts A Lunch For The commemoration Of The 100th Anniversary Of The End Of The First World War
Washington Post, despre drona rusească prăbușită în Galați: Putin...
pucheanu psd
Reacția primarului PSD al Galațiului la declarația lui Sorin...
polonia nato armata steag GettyImages-477571552
„Rusia poate ataca în orice moment”. Cum vrea NATO să transforme...
2024 Laureus World Sport Awards Madrid, Spain - 22 Apr 2024
Nadia Comăneci va fi decorată sâmbătă de preşedintele Nicuşor Dan
Ultimele știri
Pogorârea Sfântului Duh 2026: Sărbătoarea care marchează nașterea bisericii creștine. Ce semnificație are data de 31 mai pentru români
Ce arată raportul medical despre starea sănătății președintelui Trump. Medicii au făcut câteva recomandări
Un copil de 2 ani a murit după un incident pe un tobogan gonflabil, la Zilele Oraşului Satu Mare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Imagini rare cu Romina Gingașu și Piero Ferrari. Ce se ascunde în spatele uneia dintre cele mai comentate...
Cancan
Putin, primele DECLARAȚII despre drona căzută pe un bloc din Galați: 'Rusia e pregătită să facă o...' 😲
Fanatik.ro
Cele trei mari greșeli ale lui Dinamo care au costat milioane de euro și șansa revenirii în Europa
editiadedimineata.ro
Observatorul European pentru Media Digitală avertizează asupra creșterii dezinformării bazate pe identitate
Fanatik.ro
Antonela Roccuzzo, mesaj emoționant pentru soțul său, Leo Messi, la 20 de ani de la debutul în fotbal: ”Admir...
Adevărul
Un angajat al primăriei a găsit din întâmplare lingouri de aur de 40.000 de euro în timp ce tundea iarba
Playtech
Orașul-cheie din România pentru securitatea ţării și a NATO. Este considerat „călcâiul lui Ahile”
Digi FM
Lucian Mîndruță, mesaj pentru Nicușor Dan: „Trebuia să fii pe bloc, în Galați, cu bucăți din dronă în mână...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
E scandal în Spania! Atletico Madrid ”așteaptă să anunțe oficial” transferul lui Lamine Yamal
Pro FM
Thalía, declarații dureroase la 15 ani de la moartea mamei sale: „Mi-e foarte dor de tine, încă am instinctul...
Film Now
Pus pe lista neagră la Hollywood pentru că nu a vrut să-și sărute colegele actrițe în filme: “Am pierdut...
Adevarul
La 74 de ani, se trezește la 4 dimineața și merge la serviciu: povestea pensionarei care a uimit un manager...
Newsweek
Calendarul plăților în iunie: pensie, indemnizație de handicap, alocație, burse. Când ajung banii în conturi?
Digi FM
Cine sunt răniții din incidentul cu dronă din Galați: "Starea doamnei e bună, e îngrijorată pentru copil"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Ce a făcut un câine imediat după ce stăpâna sa a alunecat și a căzut. Gestul patrupedului a emoționat-o: „A...
Film Now
Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones, emoțiile unor părinți fericiți. Ce motiv de mândrie le-a dat Carys...
UTV
Theo Rose și Anghel Damian au postat imagini romantice de la Cannes. „Te iubesc, omule!”