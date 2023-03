Societatea Română de Nefrologie (SRN), Societatea Națională de Medicină Familiei (SNMF) și Ministerul Sănătății anunță lansarea campaniei naționale de informare și conștientizare pentru Boala Cronică de Rinichi: „Bolile cardiovasculare, hipertensiunea și diabetul sunt frecvente și pot afecta grav rinichii. Evaluează gratuit starea rinichilor tăi la medicul de familie!”.



Evenimentul are loc de Ziua Mondială a Rinichiului, joi, 9 martie, începând cu ora 12.00, la sediul Ministerului Sănătății (str. Cristian Popișteanu, nr. 1-3).

Vor susține declarații ministrul Sănătății, prof. univ. dr. Alexandru Rafila, și co-inițiatorii campaniei, reprezentanți ai SRN și SNMF.

Obiectivele conferinței sunt: primul este poziționarea bolii cronice de rinichi că afecțiune cronică cu impact major asupra sănătății publice, cu prevalența mare, pentru care sistemul de sănătate trebuie să ia măsuri imediat de stopare, întrucât această afecțiune duce la dializă, transplant renal și chiar deces. În acest context Ministerul Sănătății, împreună cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, va anunța decontarea a 2 analize în viitorul Contract Cadru care permit diagnosticarea în stadii incipiente de boală a.i. datorită tratamentelor existente bolii cronice de rinichi să îi fie incetinită progresia spre dializă/transplant și redus decesul din această cauză.

Al doilea obiectiv este lansarea unei campanii naționale de informare și conștientizare în boala cronică de rinichi, de către societățile profesionale împreună cu Min. Sănătății, în care să fie prezentați factorii de risc (bolile cardiovasculare, hipertensiunea arterială, diabetul) pentru această boală și importantă pe care o are evaluarea stării de sănătate a rinichilor la medicul de familie. Campania este inițiată azi și va fi continuată pe tot parcursul acestui an cu scopul de a atrage atenția populației cu privire la această boală și existența a 2 analize gratuite pe care le pot accesa la medicul de familie, din acest an.

Dincolo de aceste 2 elemente de noutate, e important de evidențiat și rolul medicului de familie în managementul acestei afecțiuni, acesta având alături de nefrolog, diabetolog și cardiolog un rol esențial, fiind cel care diagnostichează în stadii precoce boală cronică de rinichi.

România, prin această abordare la cel mai înalt nivel al sistemului de sănătate, a bolii cronice de rinichi se poziționează fruntaș, fiind chiar deschizătoare de drumuri, pentru o schimbare majoră de politici de sănătate: pune pe primul loc, prin servicii medicale decontate, prevenția și depistarea precoce activă bolii cronice de rinichi (o boală care are de multe ori o prevalența mai mare că și cancerul și diabetul zaharat la un loc) reușind prin această abordare să reducă decesul și nevoia de servicii de dializă și transplant.

Câteva date despre Boală Cronică de Rinichi: La nivel mondial există peste 850 de milioane de oameni care trăiesc cu boli renale, dintre care 700 de milioane au Boală Cronică de Rinichi. În România prevalența este estimată la 10% din totalul populației; ; Doar 1 din 10 persoane este depistată cu Boală Cronică de Rinichi în stadii incipiente. Chiar și în stadiile avansate de boală sunt diagnosticate doar 2 din 3 persoane; Boală Cronică de Rinichi este a zecea cauză de deces la nivel mondial, cu o probabilitate de deces la 5 ani estimată la 33%; Intervențiile eficiente care, aplicate precoce, reduc aceste riscuri pentru paciențîi cu Boală Cronică de Rinichi sunt: screening, diagnostic în stadii incipiente, monitorizare regulată și tratament farmacologic, terapie de supleere a funcției renale în stadii avansate.