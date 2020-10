Premierul Ludovic Orban i-a cerut joi ministrului sănătății o reevaluare a situației paturilor de la terapie intensivă, afirmând că există tendința de a aglomera aceste secții fără a se face o evaluare mai atentă în prealabil a pacienților. De asemenea, șeful guvernului a solicitat creșterea capacității de testare. Guvernul, confruntat cu o creștere accelerată a cazurilor noi de coronavirus, suplimentează totodată cu 2.000 de locuri posturile de la DSP și Ambulanță.

Ministrul sănătății, Nelu Tătaru, a citit la începutul ședinței de guvern de joi textul unui proiect de hotărâre de guvern prin care se suplimentează cu câte 1.000 locurile la direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, respectiv la serviciile de ambulanță județene și la Ambulanța București-Ilfov.

„Creşteţi în continuare capacitatea de testare, creşteţi în continuare numărul de paturi la terapie intensivă şi de asemenea, numărul de paturi pentru cazuri intermediare, pentru cei care doresc să se trateze în spital şi nu vor să se trateze într-un loc în care se izolează la domiciliu sau în altă locaţie”, i-a spus Ludovic Orban ministrului sănătății.

În condițiile în care în raportările zilnice ale autorităților crește numărul pacienților aflați la terapie intensivă, iar multe spitale COVID se plâng că au atins capacitatea maximă, premierul a cerut o reevaluare a situației, afirmând că „există tendința” de a interna la terapie intensivă și bolnavi care nu ar avea nevoie neapărat de ATI.

„Instituționalizați mai clar ceea ce am discutat noi: nu trebuie să intre în ATI oricine. Există această tendință de a interna în secții de terapie intensivă bolnavi care nu necesită neapărat terapie intensivă și atunci, să existe saloanele intermediare despre care am vorbit, în care în mod evident se monitorizează evoluția stării de sănătate mai atent, dar nu necesită neapărat internarea în secția de terapie intensivă. Plus operaționalizarea tuturor secțiilor. Nu cum au făcut la Brașov, că au dat drumul la spitalul modular și au închis Spitalul Județean. Deci, ei trebuie să crească numărul de paturi disponibile pentru terapie intensivă”, a spus Ludovic Orban.

„Presimt că din punct de vedere tehnic, al pregătirii de paturi înzestrate cu tot ceea ce e necesar, putem să creștem capacitatea, dar presimt că tindem să atingem un blocaj privitor la numărul de cadre medicale”, a mai afirmat șeful guvernului, cerând o folosire eficientă a rezidenților.

Ludovic Orban cere monitorizarea mai atentă a DSP-urilor și o implicare mai mare a medicilor de familie

Pe de altă parte, Ludovic Orban a accentuat că anchetele epidemiologice sunt o cheie în lupta împotriva COVID și de aceea este nevoie de întărirea DSP-urilor. De asemenea, medicii de familie ar trebui să fie implicați mai mult în monitorizarea cazurilor.

„În plus, DSP-urile trebuie monitorizate mai atent. Odată ce se emit deciziile de către DSP-uri, privitoare la persoanele care sunt diagnosticate pozitiv, ele trebuie monitorizate, trebuie urmărite. Aici, vă recomand să găsiţi o soluţie - aşa cum am discutat - şi de implicare a medicilor de familie pentru pacienţii, mai ales care au cazuri uşoare, să se asigure o monitorizare a evoluţiei stării de sănătate. Pentru că nu pot numai medicii din spitalele COVID şi suport COVID să asigure monitorizarea stării de sănătate, iar medicii din DSP-uri sunt ocupaţi cu o mulţime de alte lucruri, anchete epidemiologice. În continuare insistați nu numai cantitativ, ci și calitativ pe aceste anchete epidemiologice, pentru că asta e forma de luptă cea mai bună: izolarea persoanelor de contact, cum am fost și eu”, a afirmat premierul la începutul ședinței de guvern.

În comunicarea publică pe tema pandemiei „trebuie să fim foarte limpezi, foarte clari”, le-a mai transmis Ludovic Orban membrilor guvernului.

Editor : Luana Pavaluca