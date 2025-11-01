Medicamente pe care medicii nu recomandă să le iei când bei cafea: „Combinația poate provoca palpitații și creșterea tensiunii”

Cafeaua face parte din rutina zilnică a multor persoane, însă specialiștii atrag atenția că principalul compus activ al băuturii, cofeina, poate interacționa cu anumite medicamente, influențându-le absorbția, eficiența sau efectele asupra organismului. Daniela Ionescu, medic specialist ORL a explicat pentru Digi24.ro de ce este important ca pacienții aflați sub tratament să fie atenți la modul în care combină pastilele cu cafeaua de dimineață.

Deși cafeaua nu este interzisă în timpul anumitor tratamente medicamentoase, interacțiunile dintre cofeină și anumite substanțe active pot modifica eficiența terapiei sau pot provoca reacții nedorite.

Cafeaua și medicamentele: Cum influențează cofeina eficiența tratamentelor

Există medicamente sau tratamente ORL care nu ar trebui administrate în timp ce se bea cafeaua?

„Sunt anumite medicamente ORL, în special cele utilizate pentru tratarea răcelilor, sinuzitelor sau alergiilor, care nu ar trebui administrate/ combinate cu consumul de cafea. Acestea conțin frecvent substanțe precum pseudoefedrina sau fenilefrina, compuși care pot crește ritmul cardiac și tensiunea arterială. Cofeina are, la rândul ei, un efect stimulant asupra sistemului nervos central și cardiovascular, iar asocierea poate duce la palpitații, stări de agitație, anxietate sau insomnie.

De asemenea, medicamentelor antiinflamatoare utilizate frecvent pentru dureri de gât sau de urechi (cum este ibuprofenul) pot irita mucoasa gastrică, iar cafeaua, prin aciditatea și efectul ei stimulant, poate accentua această iritație.” a explicat pentru Digi24.ro Daniela Ionescu, medic specialist ORL

Cofeina poate interfera cu acțiunea mai multor medicamente uzuale

„ Medicamentele analgezice și antipiretice/ care combat febra (de exemplu: ibuprofenul, paracetamolul sau acidul acetilsalicilic) - pot interacționa cu cafeaua. Cofeina poate accentua efectul stimulant al acestor medicamente, dar și riscul de iritație gastrică;

care combat febra (de exemplu: ibuprofenul, paracetamolul sau acidul acetilsalicilic) - pot interacționa cu cafeaua. Cofeina poate accentua efectul stimulant al acestor medicamente, dar și riscul de iritație gastrică; Medicamentele pentru răceală și alergii , produsele care conțin decongestionante (cum sunt combinațiile de antialergice sau antiinflamatoare cu pseudoefedrină) - pot determina, în asociere cu cafeaua, creșterea tensiunii arteriale și accelerarea ritmului cardiac;

, produsele care conțin decongestionante (cum sunt combinațiile de antialergice sau antiinflamatoare cu pseudoefedrină) - pot determina, în asociere cu cafeaua, creșterea tensiunii arteriale și accelerarea ritmului cardiac; Medicamentele pentru inimă - unele antiaritmice și antihipertensive își pot reduce eficiența atunci când sunt administrate în același timp în care se consumă și cafea, întrucât cofeina are efect stimulant și vasoconstrictor;

- unele antiaritmice și antihipertensive își pot reduce eficiența atunci când sunt administrate în același timp în care se consumă și cafea, întrucât cofeina are efect stimulant și vasoconstrictor; Medicamente pentru tiroidă - absorbția hormonilor tiroidieni scade dacă medicamentele se administrează la scurt timp după cafea;

- absorbția hormonilor tiroidieni scade dacă medicamentele se administrează la scurt timp după cafea; Antidepresive și anxiolitice - cafeaua poate anula efectul sedativ al acestor medicamente și poate accentua stările de agitație sau anxietate.

- cafeaua poate anula efectul sedativ al acestor medicamente și poate accentua stările de agitație sau anxietate. Antibiotice - anumite antibiotice precum ciprofloxacina sau norfloxacina, pot întârzia/încetini eliminarea cofeinei din organism, ceea ce poate duce la insomnie, palpitații și nervozitate.”, a mai adăugat medicul specialist

În ce măsură poate cofeina influența absorbția sau eficiența tratamentelor obișnuite?

„Cofeina poate influența semnificativ modul în care organismul absoarbe sau metabolizează anumite medicamente. Aceasta stimulează viteza de golire gastrică și modifică pH-ul stomacului, factori care pot reduce absorbția unor substanțe active din compoziția medicamentelor. Printre acestea sunt: suplimentele de fier, calciu, zinc, precum și tratamentele pentru afecțiuni tiroidiene, a căror eficiență poate scădea dacă sunt administrate la scurt timp după consumul de cafea.

Pe de altă parte, în cazul anumitor analgezice, cofeina poate avea un efect benefic, contribuind la o absorbție mai rapidă și la o amplificare a efectului analgezic. Din acest motiv, unele formule farmaceutice includ cofeina în compoziție, în mod controlat, pentru a potența acțiunea medicamentului.

Medic ORL: „Cofeina din compoziția medicamentelor și cea din băutură se cumulează”

Atunci când se administrează medicamente care conțin deja cofeină, asocierea lor cu consumul de cafea poate amplifica efectele acestei substanțe. Cofeina din medicament și cea din băutură se cumulează, ceea ce poate duce la o doză totală prea mare pentru organism. Această combinație crește riscul de efecte secundare precum palpitații, neliniște, tremur, dureri de cap sau tulburări de somn.”, a mai precizat sursa Digi24.ro

Este mai sigur să se consume cafeaua înainte sau după administrarea pastilelor de dimineață?

„Cel mai sigur este să existe un interval de 30 până la 60 de minute între administrarea medicamentului și consumul de cafea, în funcție de tipul tratamentului recomandat de medic.

De exemplu, pentru medicamentele care se administrează pe stomacul gol, cum sunt cele utilizate în tratamentul afecțiunilor tiroidiene, se recomandă ca ingestia cafelei să aibă loc la cel puțin 30 de minute după administrare, pentru a nu reduce absorbția substanței active. În cazul altor tratamente, cafeaua poate fi consumată ulterior medicamentației, însă este de preferat ca băutura să nu fie prea concentrată.” a adăugat medicul ORL

Ce riscuri există dacă se consumă cafea în timpul tratamentelor medicamentoase?

„Consumul de cafea în timpul administrării anumitor medicamente poate influența efectele tratamentului și poate favoriza apariția unor reacții adverse neplăcute. În general, cele mai frecvente riscuri asociate sunt:

creșterea tensiunii arteriale și accelerarea ritmului cardiac;

scăderea eficienței unor tratamente, în special a celor hormonale și cardiovasculare;

probleme digestive, precum gastrită, reflux gastroesofagian sau arsuri;

tulburări de somn, neliniște sau stări de anxietate.

„Cofeina nu este, în sine, un „dușman al tratamentelor”, însă momentul administrării și cantitatea consumată sunt factori esențiali pentru un rezultat benefic organismului. În cazul unui tratament zilnic, este recomandat ca pacientul să solicite sfatul medicului curant sau al farmacistului pentru a afla cât timp ar trebui să treacă între administrarea medicamentelor și consumul de cafea. Interacțiunile pot varia în funcție de tipul de medicament și de doza de cofeină ingerată.”, conchide Daniela Ionescu, medic specialist ORL