Live TV

Medicamente pe care medicii nu recomandă să le iei când bei cafea: „Combinația poate provoca palpitații și creșterea tensiunii”

Camelia Sinca Data publicării:
Cum influențează cofeina eficiența medicamentelor. Foto Getty Images
Cum influențează cofeina eficiența medicamentelor. Foto Getty Images
Din articol
Cafeaua și medicamentele: Cum influențează cofeina eficiența tratamentelor

Cafeaua face parte din rutina zilnică a multor persoane, însă specialiștii atrag atenția că principalul compus activ al băuturii, cofeina, poate interacționa cu anumite medicamente, influențându-le absorbția, eficiența sau efectele asupra organismului. Daniela Ionescu, medic specialist ORL a explicat pentru Digi24.ro de ce este important ca pacienții aflați sub tratament să fie atenți la modul în care combină pastilele cu cafeaua de dimineață.

Deși cafeaua nu este interzisă în timpul anumitor tratamente medicamentoase, interacțiunile dintre cofeină și anumite substanțe active pot modifica eficiența terapiei sau pot provoca reacții nedorite.

Cafeaua și medicamentele: Cum influențează cofeina eficiența tratamentelor

Există medicamente sau tratamente ORL care nu ar trebui administrate în timp ce se bea cafeaua?       

„Sunt anumite medicamente ORL, în special cele utilizate pentru tratarea răcelilor, sinuzitelor sau alergiilor, care nu ar trebui administrate/ combinate cu consumul de cafea. Acestea conțin frecvent substanțe precum pseudoefedrina sau fenilefrina, compuși care pot crește ritmul cardiac și tensiunea arterială. Cofeina are, la rândul ei, un efect stimulant asupra sistemului nervos central și cardiovascular, iar asocierea poate duce la palpitații, stări de agitație, anxietate sau insomnie.

De asemenea, medicamentelor antiinflamatoare utilizate frecvent pentru dureri de gât sau de urechi (cum este ibuprofenul) pot irita mucoasa gastrică, iar cafeaua, prin aciditatea și efectul ei stimulant, poate accentua această iritație.” a explicat pentru Digi24.ro Daniela Ionescu, medic specialist ORL

Cofeina poate interfera cu acțiunea mai multor medicamente uzuale

  • Medicamentele analgezice și antipiretice/care combat febra (de exemplu: ibuprofenul, paracetamolul sau acidul acetilsalicilic) - pot interacționa cu cafeaua. Cofeina poate accentua efectul stimulant al acestor medicamente, dar și riscul de iritație gastrică;
  • Medicamentele pentru răceală și alergii, produsele care conțin decongestionante (cum sunt combinațiile de antialergice sau antiinflamatoare cu pseudoefedrină) - pot determina, în asociere cu cafeaua, creșterea tensiunii arteriale și accelerarea ritmului cardiac;
  • Medicamentele pentru inimă - unele antiaritmice și antihipertensive își pot reduce eficiența atunci când sunt administrate în același timp în care se consumă și cafea, întrucât cofeina are efect stimulant și vasoconstrictor;
  • Medicamente pentru tiroidă - absorbția hormonilor tiroidieni scade dacă medicamentele se administrează la scurt timp după cafea;
  • Antidepresive și anxiolitice - cafeaua poate anula efectul sedativ al acestor medicamente și poate accentua stările de agitație sau anxietate.
  • Antibiotice - anumite antibiotice precum ciprofloxacina sau norfloxacina, pot întârzia/încetini eliminarea cofeinei din organism, ceea ce poate duce la insomnie, palpitații și nervozitate.”, a mai adăugat medicul specialist

În ce măsură poate cofeina influența absorbția sau eficiența tratamentelor obișnuite?

„Cofeina poate influența semnificativ modul în care organismul absoarbe sau metabolizează anumite medicamente. Aceasta stimulează viteza de golire gastrică și modifică pH-ul stomacului, factori care pot reduce absorbția unor substanțe active din compoziția medicamentelor. Printre acestea sunt: suplimentele de fier, calciu, zinc, precum și tratamentele pentru afecțiuni tiroidiene, a căror eficiență poate scădea dacă sunt administrate la scurt timp după consumul de cafea.

Pe de altă parte, în cazul anumitor analgezice, cofeina poate avea un efect benefic, contribuind la o absorbție mai rapidă și la o amplificare a efectului analgezic. Din acest motiv, unele formule farmaceutice includ cofeina în compoziție, în mod controlat, pentru a potența acțiunea medicamentului.

Medic ORL: „Cofeina din compoziția medicamentelor și cea din băutură se cumulează”

Atunci când se administrează medicamente care conțin deja cofeină, asocierea lor cu consumul de cafea poate amplifica efectele acestei substanțe. Cofeina din medicament și cea din băutură se cumulează, ceea ce poate duce la o doză totală prea mare pentru organism. Această combinație crește riscul de efecte secundare precum palpitații, neliniște, tremur, dureri de cap sau tulburări de somn.”, a mai precizat sursa Digi24.ro

Este mai sigur să se consume cafeaua înainte sau după administrarea pastilelor de dimineață?

„Cel mai sigur este să existe un interval de 30 până la 60 de minute între administrarea medicamentului și consumul de cafea, în funcție de tipul tratamentului recomandat de medic.

De exemplu, pentru medicamentele care se administrează pe stomacul gol, cum sunt cele utilizate în tratamentul afecțiunilor tiroidiene, se recomandă ca ingestia cafelei să aibă loc la cel puțin 30 de minute după administrare, pentru a nu reduce absorbția substanței active. În cazul altor tratamente, cafeaua poate fi consumată ulterior medicamentației, însă este de preferat ca băutura să nu fie prea concentrată.” a adăugat medicul ORL

Ce riscuri există dacă se consumă cafea în timpul tratamentelor medicamentoase?

„Consumul de cafea în timpul administrării anumitor medicamente poate influența efectele tratamentului și poate favoriza apariția unor reacții adverse neplăcute. În general, cele mai frecvente riscuri asociate sunt:

  • creșterea tensiunii arteriale și accelerarea ritmului cardiac;
  • scăderea eficienței unor tratamente, în special a celor hormonale și cardiovasculare;
  • probleme digestive, precum gastrită, reflux gastroesofagian sau arsuri;
  • tulburări de somn, neliniște sau stări de anxietate.

„Cofeina nu este, în sine, un „dușman al tratamentelor”, însă momentul administrării și cantitatea consumată sunt factori esențiali pentru un rezultat benefic organismului. În cazul unui tratament zilnic, este recomandat ca pacientul să solicite sfatul medicului curant sau al farmacistului pentru a afla cât timp ar trebui să treacă între administrarea medicamentelor și consumul de cafea. Interacțiunile pot varia în funcție de tipul de medicament și de doza de cofeină ingerată.”, conchide Daniela Ionescu, medic specialist ORL

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
500560431_1215718256589654_1164346126887289414_n
1
Fostul vicepremier Dragoș Anastasiu, despre Oana Gheorghiu: „E o competiţie care îi...
vreme de toamna copac cu frunze ruginii
2
Meteorologii au revizuit estimările pentru următoarele săptămâni. Cum va fi vremea în...
factura la curent si bani
3
De la 1 noiembrie crește prețul la energie electrică și energie termică. Cum vor arăta...
O multime de oameni urmareste ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) din afara curtii catedralei, în București, 26 octombrie 2025.
4
Incidente la Catedrala Mântuirii Neamului. Supărați pe pauza de curățenie, oamenii care...
sondat american steag SUA mihail kogalniceanu
5
„Nu am reușit să îi ținem aici, dar ei ne-au luat fetele”. Îngrijorare la vestea plecării...
Ion Țiriac: ”Merită să stea 20 de ani după gratii”
Digi Sport
Ion Țiriac: ”Merită să stea 20 de ani după gratii”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
trupe sua avion militar
Veteranii americani critică decizia lui Trump de a retrage trupe din...
U.S. President Trump holds a cabinet meeting at the White House in Washington
Șeful spionilor americani, vizită discretă la Bruxelles. Care a fost...
trafic masini
Kilometraj manipulat, accidente nedeclarate. România, printre țările...
Președintele Putin alături de oligarhul rus Vagit Alekperov
Cel mai bogat om din Rusia își vede imperiul petrolier destrămându-se...
Ultimele știri
Traficul de persoane, un fenomen alarmant. Cum se pregătește Europa pentru salvarea victimelor
„Plan de autoconservare al Casei Regale”. Motivele care l-au determinat pe regele Charles să ia măsuri dure împotriva prințului Andrew
Cazurile de depresie, cu 40% mai multe în ultimii trei ani. Mărturia dramatică a uneia dintre paciente: „Uneori, nu pot vorbi”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Antibiotice
OMS: O infecție din șase este acum acum rezistentă la antibiotice. Rezistența la medicamente a crescut cu peste 40% în cinci ani
o tanara miroase cafeaua
Meseriile precum „nasul vinului” sau „nasul cafelei” devin tot mai căutate. Cum sunt descifrate aromele prin exercițiul olfactiv
medicamente pe o masa
Medicamentele care pot lăsa șoferii fără permis. Ministerul Sănătății a actualizat lista pastilelor care conțin substanțe stupefiante
Paracetamol în sarcină. Foto Getty Images
Cum explică medicii legătura dintre paracetamol și autism în sarcină. În ce situații poate fi medicamentul periculos pentru organism
Ce sunt medicamentele beta-blocante. Getty Images
Un nou trend online periculos: Părerea medicilor despre medicamentele promovate împotriva anxietății
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din noiembrie 2025 pentru fiecare zodie. Universul te împinge exact acolo unde trebuie...
Cancan
Marii ABSENȚI de la priveghiul Ștefaniei Szabo. Nimeni nu se aștepta ca ei să lipsească!
Fanatik.ro
Ea este românca despre care americanii spun că merită să apară într-un film spectaculos pe Netflix. „A fost...
editiadedimineata.ro
10 ani după Colectiv: solistul Goodbye to Gravity lansează The Memento Project
Fanatik.ro
Cine este milionara care i-a oferit o nouă șansă Simonei Halep. Se vorbește în toată lumea tenisului despre...
Adevărul
Țara în care cel mai cunoscut site pornografic își pierde masiv vizitatorii
Playtech
Dispozitivul care pare inofensiv, dar îți crește factura la energie cu peste 200 de lei pe lună
Digi FM
Caz revoltător în Gorj. Doi tineri și-au vândut copilul de 3 săptămâni pentru 7.000 de euro. Ce au făcut cu...
Digi Sport
De nicăieri! Sârbii l-au făcut ”praf” pe Mutu: ”Dacă tăceai, filosof rămâneai”
Pro FM
Lili Sandu, spectaculoasă la 46 de ani. Doar în dresuri, body decoltat și pantofi cu toc cui, bruneta...
Film Now
Scandalul dintre Brad Pitt și Angelina Jolie, departe de a se fi terminat. Actorul cere instanței acces la...
Adevarul
O rachetă dezvoltată în secret de Moscova ar fi determinat retragerea SUA din tratatul INF. Arma a fost...
Newsweek
Casa de Pensii anunță bonus de 1.400 lei la pensie în noiembrie. Banii se dau după 13 noiembrie
Digi FM
Ce pensie încasează Elena Merișoreanu în 2025. Semnalul de alarmă tras de artistă: „Chiar nu vede nimeni că...
Digi World
Pericolul tăcut din spatele unui somn neliniștit. Creierul suferă când nu dormi bine sau pierzi nopțile
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
Sylvester Stallone, despre filmul în care a jucat și care „a prezis viitorul”. Pelicula face ravagii chiar și...
UTV
Sydney Sweeney a întors toate privirile într-o rochie transparentă la gala Variety din Los Angeles