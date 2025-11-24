Live TV

Mergea periodic la controale medicale. Cum i s-a schimbat viața unei femei

Articol susținut de SANADOR

Consultațiile și examinările medicale periodice pot fi salvatoare, pentru că permit identificarea din timp a unor afecțiuni grave, care la început nu provoacă semne și simptome. În această situația s-a aflat și Mihaela.

Cu peste 10 ani în urmă, femeia a aflat că are o mică tumoră pe rinichiul drept, care nu necesita tratament, dar trebuia monitorizată. Mihaela a respectat cu strictețe această recomandare și a efectuat periodic analize de laborator și investigații imagistice. Recent, la un control de rutină, medicul a observat că tumora crescuse și își schimbase aspectul, apărând suspiciunea de cancer renal.

Îngrijorată, femeia a cerut mai multe opinii medicale, iar în final s-a programat pentru consultație și tratament la Conf. Dr. Constantin Gîngu, medic primar urologie, coordonator pentru Chirurgia Urologică Oncologică și Reconstructivă la Spitalul Clinic SANADOR. În urma consultului, urmat de investigații avansate, medicul i-a recomandat tratament printr-o operație minim invazivă – nefrectomie parțială realizată prin chirurgie robotică.

Mihaela a avut încredere deplină în Conf. Dr. Constantin Gîngu și a acceptat intervenția recomandată. Operația de nefrectomie realizată la Spitalul Clinic SANADOR a decurs fără probleme, iar pentru că afecțiunea a fost descoperită din timp, medicul a putut să păstreze o mare parte din rinichi, astfel încât funcția renală a pacientei nu a fost afectată. În același timp operator, chirurgul a îndepărtat și o tumoră benignă de pe același rinichi.

În plus, chirurgia robotică i-a asigurat Mihaelei o recuperare rapidă, deoarece operația a fost realizată prin incizii mici, cu risc redus de complicații. În prezent, femeia se simte foarte bine și revine periodic la control pentru monitorizare oncologică, dar nu a mai avut nevoie de alte tratamente. Examenul histopatologic realizat postoperator a stabilit diagnosticul de carcinom renal cu celule clare stadiul T1a, deci un cancer incipient, care nu ar fi fost descoperit dacă pacienta nu ar fi efectuat periodic investigațiile recomandate.

La Spitalul Clinic SANADOR, intervențiile de nefrectomie și alte proceduri de chirurgie urologică se desfășoară într-un bloc operator foarte bine dotat, cu sprijinul Secției ATI de categoria I. Operațiile sunt efectuate prin abord minim invaziv atunci când există această indicație, procedurile asistate robotic fiind realizate cu sistemul da Vinci Xi, un model foarte avansat, care permite incizii sigure, de mare finețe, cu îndepărtarea completă a tumorii și protejarea țesuturilor sănătoase.

La SANADOR, pacienții au acces la consultații de urologie, la analize de laborator și la investigații imagistice avansate, în funcție de recomandarea medicului, pentru stabilirea diagnosticului corect. Probele de țesut prelevate prin biopsie sau tumorile rezecate în timpul operațiilor sunt analizate în Laboratorul de Anatomie Patologică SANADOR, pentru diagnostic de certitudine și stadializarea corectă a cancerului.

