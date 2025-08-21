Live TV

Ministerul Sănătății retrage prevederea care limita accesul pacienților la medicamente inovative prin instanță

Data publicării:
Asian doctor holding antibiotics capsule pills in blister packaging for treatment infection patient in hospital, Pharmacy drugstore concept.
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat joi, că retrage prevederea privind limitarea accesului la ordonanţa preşedinţială pentru tratamente. Procedura este utilizată de către pacienţii cu boli grave pentru acces rapid la terapii inovatoare, având în vedere că autorizarea unui medicament în România durează în medie 29 de luni. Soluţia nu este limitarea drepturilor pacienţilor, spune ministrul.

„În urma consultărilor directe cu asociaţiile de pacienţi şi cu reprezentanţi responsabili din justiţie, am decis să retragem din proiectul de ordonanţă prevederea care limita posibilitatea pacienţilor de a apela la procedura ordonanţei preşedinţiale pentru acces la medicamente. Pacienţii nu trebuie să sufere din cauza imperfecţiunilor legislative sau a unor soluţii incomplete. Obligaţia noastră, ca stat şi ca minister, este să găsim mecanisme corecte, rapide şi etice prin care oamenii să aibă acces la tratamentele necesare, mai ales acolo unde nu există alternativă terapeutică”, a spus Rogobete, citat de News.ro.

Potrivit acestuia, soluţia nu este limitarea drepturile pacienţilor, ci reguli mai clare şi sustenabile, „care să asigure echilibru între responsabilitatea autorităţilor, obligaţiile companiilor farmaceutice şi, mai ales, dreptul fiecărui pacient”.

„Totodată, pentru a garanta un acces real şi eficient, vom introduce un mecanism mai strict de monitorizare: medicul prescriptor va avea obligaţia de a urmări evoluţia pacientului, de a evalua beneficiul terapeutic şi de a raporta trimestrial rezultatele. În situaţia obţinerii unui beneficiu terapeutic suplimentar, după prima evaluare anuală, va putea fi aplicat un acord de partajare a costurilor între CNAS şi deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă a medicamentului, astfel încât pacienţii să fie sprijiniţi, iar sistemul să rămână sustenabil”, a adăugat ministrul.

Potrivit acestuia, până când experţii din Ministerul Sănătăţii, Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale din România şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate vor identifica o formulă administrativă completă, prevederea respectivă este retrasă din actualul proiect de ordonanţă.

„Ne asumăm deschis această decizie, pentru că dialogul şi încrederea publică sunt mai importante decât impunerea unor soluţii incomplete. România are nevoie de un sistem de sănătate în care pacienţii să simtă protecţie, nu constrângere, iar reformele pe care le construim trebuie să aibă la bază respectul faţă de oameni”, a mai spus ministrul Sănătăţii.

Fostul secretar de stat în Ministerul Sănătăţii, Monica Althamer, director de program în cadrul Fundaţiei Metropolis, afirma, într-o postare pe Facebook, că Ministerul Sănătăţii ”nu doar că întârzie constant accesul la tratamente vitale – acum vrea să taie şi dreptul de a lupta pentru ele”.

Ea a explicat mecanismul pe care-l foloseau pacienţii: ”De ani de zile pacienţii cu afecţiuni grave din România nu primesc unele tratamente vitale la timp. Nu pentru că nu există terapii noi, inovatoare, care să îi ajute în lupta pentru viaţă, ci pentru că în România între aprobarea europeană a unui medicament şi compensarea lui trec în medie 29 de luni. 887 de zile! Pentru comparaţie - în Germania pacienţii au acces în aproximativ 37 zile, în Serbia - 270, Albania - 481, Bulgaria - 702 zile. În unele tări accesul este garantat în chiar în momentul autorizării unui nou medicament. În lipsa unui sistem eficient, oamenii s-au dus, din disperare, în instanţă. Au cerut să primească, în baza dreptului constituţional la viaţă, medicamente care să îi ajute să trăiască. Au apelat la ordonanţa preşedinţială, o procedură legală de urgenţă, prin care judecătorii au decis decontarea unor tratamente vitale”. Ea preciza că aşa s-au câştigat mii de procese, pentru pacienţi cu cancer, pentru pacienţi cu boli rare.

”Aşa au fost salvate vieţi”, a mai transmis Monica Althamer.

