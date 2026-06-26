Alexandru Rogobete (PSD): Responsabilitatea pentru oameni a fost înlocuită de calcule politice, negocieri fără sfârşit şi orgolii

Deputatul PSD Alexandru Rogobete, fost ministru al Sănătăţii şi propunerea lui Adrian Veştea în Cabinetul care nu a primit votul de învestitură, acuză, vineri seară, că s-au investit milioane de euro în manipulare, în imagine şi în influenţarea opiniei publice. „Au trecut aproape două luni de când responsabilitatea pentru ţară şi pentru oameni a fost înlocuită de calcule politice, negocieri fără sfârşit şi orgolii”, afirmă Rogobete. Acesta are şi un mesaj direct pentru liderul PNL, Ilie Bolojan: „Opriţi-vă!”.

„Au trecut aproape două luni de când România nu are un guvern cu puteri depline. Aproape două luni de când ţara merge din inerţie, iar direcţia este dată mai degrabă de percepţii construite în social media decât de decizii asumate. S-au investit milioane de euro în manipulare, în imagine şi în influenţarea opiniei publice. Cine a plătit şi de ce, nu este treaba mea să stabilesc. Dar că aceste interese există, este evident. Au trecut aproape două luni de când responsabilitatea pentru ţară şi pentru oameni a fost înlocuită de calcule politice, negocieri fără sfârşit şi orgolii”, a scris, vineri seară, pe Facebook, fostul ministru PSD al Sănătăţii Alexandru Rogobete.

Acesta susţine că s-a ajuns „în punctul în care România pare tranzacţionată între grupuri de interese”.

„Am ajuns în punctul în care prea mulţi încearcă să conducă ţara prin Facebook, prin TikTok şi prin campanii plătite, nu prin responsabilitate şi respect faţă de cetăţeni. Miza nu este funcţia de prim-ministru. Miza nu este funcţia de ministru. Miza este România. Iar dacă adevărata miză este alta, nu este rolul meu să o descopăr. Rolul meu este să spun că această ţară nu mai poate fi ţinută pe loc”, a mai scris Rogobete.

Acesta îi cere preşedintelui PNL, Ilie Bolojan să se oprească: „Domnule Bolojan, opriţi-vă! România nu este sat fără câini. Oamenii acestei ţări merită mai mult decât spectacol politic şi negocieri interminabile”.

„M-am săturat să văd cum se calculează fiecare funcţie, fiecare avantaj şi fiecare compromis, în timp ce oamenii îşi calculează ultimii bani pentru pâine. Nu mai negociaţi doar cu ambasadele şi prin birouri închise. Priviţi-i în ochi pe cei care nu mai ştiu încotro s-o ia, pe cei care şi-au pierdut speranţa şi care aşteaptă de la noi nu explicaţii, ci decizii. Nu vă e ruşine? Mie îmi este de dumneavoastră! Opriţi această degradare. Puneţi România şi românii pe primul loc. Mâine poate fi deja prea târziu”, a mai transmis deputatul social-democrat.

Partidele nu au ajuns la un acord politic pentru învestirea unui guvern, iar preşedintele Nicuşor Dan a acuzat că s-a revenit la blocajul politic pe care marţi îl credea depăşit.

„De marţi până azi, PNL şi-a schimbat poziţia”, adaugă preşedintele.

„Este responsabilitatea partidelor să negocieze între ele o majoritate pentru orice formulă de guvern pe care o consideră potrivită. Le cer în continuare să revină la dialog. România are nevoie de un guvern cu puteri depline”, transmite şeful statului.

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Editor : Liviu Cojan