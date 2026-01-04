Live TV

Ministrul Sănătăţii, despre decizia de a nu mai plăti prima zi de concediu medical: „Are un singur scop"

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, duminică seară, că decizia de a scădea cu o zi plata asigurată de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru concedii medicale este bazată pe cifre şi are scopul de a reduce numărul de concedii medicale de scurtă durată de care s-a abuzat. În plus, Rogobete afirmă că măsura se aplică în multe ţări ale Uniunii Europene.

Alexandru Rogobete a vorbit, duminică seară, la Antena 3, despre decizia decizia de a scădea cu o zi plata asigurată de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru concedii medicale, luată de Guvern la finalul anului trecut. „În primul rând, această practică nu este doar în România şi nu s-a întâmplat aici pentru prima dată. Nu este o idee care nu are un fundament sau o cifră în spate. În multe ţări din Uniunea Europeană, prima, a doua şi chiar a treia zi de concediu medical nu sunt plătite de nimeni”, a declarat ministrul Sănătăţii, citat de News.ro.

Acesta a explicat că măsura este luată „peste tot şi ea are un singur scop şi anume de a reduce numărul de concedii medicale de scurtă durată, care s-a dovedit peste tot că se abuzează de ele”.

Ministrul a explicat că, odată cu măsurile luate anul trecut, s-au economisit în medie 120 de milioane de lei pe lună din concediile medicale de scurtă durată. Banii au fpst direcţionaţi tot în sistemul medical, fiind introduse 41 de molecule noi pe lista celor compensate.

Rogobete a explicat că, după verificările de anul trecut în legătură cu concediile medicale, sunt foarte multe procese începute şi sunt foarte mulţi medici sancţionaţi.

În legătură cu neplata primei zile de concediu, ministrul a explicat că se vor realiza normele de aplicare, care vor ţine cont de aspecte concrete, cum ar fi pacienţii oncologici sau cu alte afecţiuni care au nevoie lunar de concedii medicale.

Guvernul a decis diminuarea indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate cu prima zi. Angajatorul suportă zilele 2 – 6 ale plăţii indemnizaţiei pentru concediile medicale, iar începând cu ziua a 7-a până la vindecare, plata se face din din FNUASS. Măsura va fi aplicată pentru o perioadă determinată, între 1 februarie 2026 - 31 decembrie 2027.

