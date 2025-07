Ministrul Sănătății, ironizat după ce a postat meniul „de restaurant” de la spitalul din Târgu Mureș. „Am vrut să arăt că se poate”

Val de comentarii ironice și critice pe pagina de Facebook a MinisteruluI Sănătății la postarea în care ministrul Alexandru Rogobete laudă mâncarea oferită pacienților la Spitalul de Urgență din Târgu Mureș. În fotografiile postate, meniul arată ca la restaurant: somon cu broccoli și baby morcovi, iar ministrul dă spitalul drept exemplu de respect pentru pacienți și laudă conducerea. Doar că, în comentarii, oamenii râd de „inocența” ministrului și îi reproșează că a mers în control anunțat, „ca pe vremea lui Ceaușescu”. Rogobete a spus la Digi24 că a primit fotografii de la pacienți cu mâncarea din alte spitale și că va merge în mai multe controale.

„Când anunțați aceste vizite, logic că vor găti meniuri de 4 stele”, scrie un utilizator, în timp ce mulți îi sugerează să treacă intempestiv la ora mesei prin spitale dacă vrea să alte realitatea, nu ceva regizat. Iar alții dau exemple de meniul real pe care îl primesc pacienții: „pâine cu margarină și salam de porc”, „pate, pâine și un cubuleț de unt” sau „ouă fierte și brânză”.

Hrana pacienților costă 22 lei pe zi pentru regimul comun și 33 pentru regimul special. Din acești bani, trebuie pregătite trei mese pe zi.

„Am văzut comentarii, am și răspuns la o mare parte din ele. Sunt justificate reacțiile, în condițiile în care în foarte multe alte unități sanitare lucrurile nu stau deloc bine”, a spus Rogobete la Digi24.

El a spus că a ales spitalul din Târgu Mureș „pentru că acolo a fost vizita făcută pentru șantierele care se întâmplă prin PNRR” și că managerul spitalului știa despre acest lucru.

„Nu a fost o alegere expres pentru mâncarea din spital, dar eu aș vrea să fac o altă mențiune. Am vrut și vreau în continuare să arăt și exemplele pozitive prin care se înțelege foarte clar că se poate, iar la Târgu Mureș nu a fost în plan să mănânc. La Târgu Mureș a fost spontană decizia de a arăta bucătăria și mâncarea. Am vizitat blocul alimentar al spitalului, care este impecabil și care se regăsește și în alte unități sanitare, la Bistrița, inclusiv la Universitar, în București”, a spus el.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Am întrebat și voi întreba public managerii în care nu se poate să explice de ce au condiții care lasă de dorit și voi face foarte multe vizite în viitorul apropiat, și anunțate și neanunțate, în unitățile sanitare și voi arăta realitate așa cum este ea. Nu vreau să zic că în toate spitalele este ca la Târgu Mureș, ca la Bistrița, ca la Timișoara sau ca la Universitar, în București”, a explicat Rogobete.

„Eu am vrut să arăt doar că se poate și că nu este o problemă de finanțare și de sistem, pentru că cel mai ușor lucru al unui manager este să spună că nu-i ajunge finanțarea și că este o problemă de sistem și că el nu are ce să facă, or eu nu sunt de acord cu acest lucru. Din acest motiv am vrut să arăt un exemplu, două, trei, pozitive, ca oamenii să vadă că se poate și apoi sigur și cu verificările în locurile în care mi se spune frecvent că este o problemă de sistem și că nu se poate”, a continuat el.

Rogobete a amintit că pe site-ul Ministerului Sănătății a fost lansat un formular online, prin care pacienții au început deja să trimită fotografii cu mâncarea din spitale.

„Există spitale în care se păstrează acest trend pozitiv, adică oamenii își fac treaba și respectă pacienții și au grijă de modul în care îi tratează, inclusiv prin alimentație. Și am primit și fotografii care lasă de dorit și locuri în care mă voi duce cu siguranță, pentru că este în continuare foarte greu de înțeles de ce unora le ajung cei 22 lei și altora nu. Problema este la management și la modul în care pun preț pe calitatea actului medical, care cuprinde și alimentația. Nu este un act separat”, a spus Rogobete.

El a spus că managerii de spitale care nu își respectă pacienții vor fi sancționați.

„Voi lua toate măsurile legale pe care le am la dispoziție pentru a-i sancționa, chiar și cu solicitarea, pentru că, vedeți dumneavoastră, dacă spitalul nu este în subordinea Ministerului Sănătății, eu nu am nicio putere asupra managerului, pentru că nu eu numesc acel manager. Eu tot ce pot să fac este să trimit Corpul de control și Inspecția sanitară de stat, dar voi avea grijă să le cer public demisia tuturor celor care nu își respectă pacienții din unitatea sanitară”, a mai spus ministrul.

Editor : M.B.