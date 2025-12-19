Live TV

Ministrul Sănătăţii: Primul corp nou de spital judeţean construit în România după 1989 este finalizat prin PNRR, la Bistriţa

Data publicării:
Primul corp nou de spital judeţean construit în România după 1989 este finalizat prin PNRR, la Bistriţa
Primul corp nou de spital judeţean construit în România după 1989 este finalizat prin PNRR, la Bistriţa. Foto: Facebook/Alexandru Rogobete

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat vineri că primul corp nou de spital judeţean construit în România după 1989, este finalizat prin PNRR, la Bistriţa. Cu o investiţie totalǎ de peste 606 milioane de lei, spitalul va fi echipat cu 235 de paturi și bloc operator modern.

„Este o zi istorică pentru sănătatea românească. Astăzi s-au finalizat construcţia şi dotarea primului corp de clădire al unui spital judeţean realizat de la zero după Revoluţie. Un moment care marchează o schimbare reală, vizibilă şi ireversibilă în modul în care România investeşte în sănătate. După ani în care am vorbit despre nevoi, planuri şi întârzieri, astăzi avem rezultate concrete, care schimbă realitatea medicală pentru oameni”, a transmis pe Facebook Alexandru Rogobete.

”Pentru mine, acest moment spune foarte mult despre direcţia în care mergem în sănătate. Noul corp de clădire al Spitalului Judeţean de Urgenţă Bistriţa-Năsăud este cel mai mare proiect de sănătate realizat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă în judeţ şi una dintre cele mai mari investiţii din fonduri europene nerambursabile pentru sănătate, la nivel naţional”, spune ministrul.

Potrivit ministrului, cu o investiţie totalǎ de peste 606 milioane de lei, spitalul aduce 235 de paturi şi o organizare medicală construită logic: secţii esenţiale, bloc operator modern, cardiologie intervenţională cu sală hibridă de angiografie, neurochirurgie, neurologie, gastroenterologie intervenţională, ginecologie, ORL, hemodializă şi recuperare neurologică.

Rogobete precizează că este un spital construit pentru a face faţă cazurilor complexe, pentru intervenţii rapide şi pentru siguranţa pacientului. Extinderea blocului operator, circuitele corecte, spaţiile dedicate formării profesionale şi dotările moderne reduc riscurile şi cresc calitatea actului medical.

Ministrul menţionează că digitalizarea este integrată din start iar paturile sunt conectate la un sistem informatic care permite acces rapid la datele pacientului, monitorizare la distanţă şi colaborare medicală în timp real, inclusiv pentru obţinerea unei a doua opinii în cazurile critice.

În paralel, corpul vechi de clădire a trecut printr-un amplu proces de modernizare: reabilitarea clădirilor existente, dotarea cu echipamente moderne şi digitalizarea fluxurilor medicale. Astăzi vorbim despre o unitate medicală care poate răspunde real nevoilor comunităţii”, afirmă ministrul.

”Astăzi, 240 de medici profesează aici. Au ales să lucreze în Bistriţa-Năsăud pentru că există infrastructură, stabilitate şi respect pentru actul medical. Acesta este, poate, cel mai clar semn că investiţiile făcute corect schimbă sistemul, nu doar clădirile”, mai spune Rogobete.

”Pentru mine, acest moment are şi o încărcătură personală profundă. Cunosc acest proiect încă din perioada în care eram secretar de stat şi coordonam PNRR în sănătate, când era doar pe hârtie, într-o listă de investiţii care părea imposibil de dus la capăt. Astăzi, când am văzut clădirea nouă finalizată – prima din PNRR – am stat câteva secunde şi mi-am amintit toţi anii de muncă, presiune şi responsabilitate care au făcut posibil acest rezultat. Mulţumesc echipei mele, care timp de aproape patru ani a ales să spună DA şi să refuze ferm clasicul „nu se poate”. Mulţumesc domnului Emil Radu Moldovan, preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, pentru asumare şi consecvenţă, şi doamnei Roxana Mînzatu, vicepreşedinte executiv al Comisiei Europene, pentru sprijinul acordat României în modernizarea sistemului de sănătate. Când oamenii văd rezultate, încrederea se construieşte”, mai scrie ministrul pe Facebook.

