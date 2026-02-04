Mircea Lucescu, selecționerul echipei naționale de footbal, este internat în prezent la Spitalul Universitar din Capitală. Potrivit unor surse antrenorul vrea să meargă la un control la un spital din Bruxelles pentru probleme mai vechi de sănătate, informează Digi24.

Mircea Lucescu este internat de mai multe zile la Spitalul Universitar din București. Ieri a suferit chiar o intervenție chirurgicală, pentru că are o infecție sub-cutanată. Este sub tratament antibiotic în acest moment.

În ultimele luni el a ajuns de mai multe ori la acest spital, inclusiv cu gripă. De asemenea, Mircea Lucescu are probleme mai vechi de sănătate, inclusiv cardiace. A făcut un preinfarct și va rămâne în continuare în spital.

Cu toate acestea, Mircea Lucescu vrea să meargă la un spital din străinătate, mai exact în Bruxelles, pentru mai multe investigații. Potrivit informațiilor Digi24, el a mai suferit la acest spital din Belgia, cu o altă ocazie, o intervenție chirurgicală.

Deocamdată nu se știe când va fi externat de la Spitalul Universitar pentru a merge în Belgia.

