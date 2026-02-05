Rogobete: Neplata primei zile de concediu medical va fi nuanțată, cu excepții pentru pacienții vulnerabili

Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a anunțat că măsura privind concediile medicale și neplata primei zile va fi nuanțată și adaptată pentru a proteja pacienții vulnerabili. Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc a depus un amendament prin care bolnavii cronici ar urma să fie exceptați de la noua lege privind concediile medicale cu prima zi neplătită. Deputaţii şi senatorii USR vor vota în Parlament amendamentul.

„Am spus încă de la începutul acestui an că măsura privind concediile medicale și neplata primei zile de concediu medical trebuie nuanțată și aplicată corect, nu generalizată și nedreaptă”, a scris ministrul Rogobete, joi pe Facebook.

El a precizat că a avut o întâlnire cu asociațiile de pacienți pentru a analiza toate situațiile sensibile.

„Există situații clare, fără loc de interpretări sau suspiciuni — vorbim despre pacienți oncologici, pacienți cu boli rare, pacienți cronici și alte categorii care depind real de acest sprijin medical”, a adăugat acesta.

Rogobete a subliniat că vor fi introduse excepții explicite pentru categoriile vulnerabile și că aceste corecții vor fi făcute direct de Ministerul Sănătății.

„Ca să fiu foarte clar: în această măsură vor fi introduse excepții explicite acolo unde lucrurile sunt ferme și evidente. Aceste corecții vor fi făcute direct de Ministerul Sănătății, pentru ca pacienții care chiar au nevoie de concedii medicale să fie protejați”, a mai scris el.

Rogobete a explicat că sănătatea oamenilor rămâne prioritară, chiar dacă impactul economic este un factor de luat în calcul: „Impactul economic este important pentru sustenabilitatea sistemului public. Dar nu va fi niciodată mai presus de sănătatea oamenilor.”.

Ministrul a anunțat că a finalizat o ordonanță de urgență, care introduce metodologii clare pentru protecția pacienților.

„Tocmai de aceea, am finalizat o ordonanță de urgență care intră în transparență decizională și care introduce metodologii clare de protecție. Aceasta corectează excesele din trecut și elimină situațiile în care pacienții vulnerabili ar fi fost afectați de lipsa de reglementare”, mai spune Rogobete.

„Reforma înseamnă ordine, corectitudine și protecție reală pentru cei care au nevoie de sistemul medical. Și exact asta facem”, a concluzionat ministrul PSD.

