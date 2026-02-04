Live TV

Video Nicoleta Pauliuc, despre neplata primei zi de concediu medical: Are impact și asupra pensiei pe două direcții

Senatoarea PNL, Nicoleta Pauliuc, a depus un amendament prin care bolnavii cronic ar urma să fie exceptați de la noua lege privind concediile medicale cu prima zi neplătită. Pauliuc a precizat, miercuri seară, la Digi24, că prima zi fără plată a concediului medical are impact și asupra pensiei pe două direcții: ziua neplătită nu se ia în calcul la vechime și este redus cuantumul, nefiind luat în calcul ca venit. 

„Am propus acest amendament astfel încât pacienții oncologici, dar pacienții cronici, să le fie plătită prima zi din concediu medical. 

În momentul în care o prima zi de concediu nu se plătește, nu este doar prima sancțiune pentru pacienții oncologici, pentru pacienții cronici, ci urmează încă două sancțiuni. Pentru că prima zi fără plată a concediului medical are impact și asupra pensiei pe două direcții - ziua neplătită nu se socotește la vechime, deci bolnavului i se reduce stadiul de cotizare. Doi, prima zi neplătită reduce și cuantumul pensiei, nefiind luat în calcul ca venit. 

L-am auzit pe domnul premier Bolojan, spunând că ar trebui să facem mecanisme să vedem exact cine, cum, de ce se iau aceste concedii medicale pentru durere de măsea sau mai știu eu ce. 

Din punctul meu de vedere, trebuia să avem mecanismele întâi și apoi să facem acest text de lege. Nu putem să-i băgăm pe toți în aceeași căciulă.  

Poate cineva să-mi spună care-i prețul unei vieți? Poate să-mi spună cineva cât trebuie să i se plătească cuiva ca el să-și asigure șansa la viață? Poate spune cineva că e mai important să nu-i dăm bani pentru un pacient oncologic sau pentru cineva. Gândiți-vă că cineva trebuie să facă dializă de patru ori pe lună, înseamnă 4 zile neplătite. 

În momentul în care primești diagnosticul de cancer, lucrurile se schimbă total în viața ta și în viața familiei. Fiecare zi, fiecare leu, fiecare moment al vieții tale este o nouă turnură. Dacă noi îi sancționăm pe pacienții oncologici și pe bolnavii cronici pentru că nu avem mecanismele pentru că statul este impotent să sancționeze pe cel care fură efectiv sau minte sau abuzează de faptul că nu avem instrumente să îi sancționăm, asta nu e vina pacienților oncologici și a bolnavilor cronici”, spune Nicoleta Pauliuc. 

Aceasta afirmă că pentru bolnavii cronici, cei care au tratamente de lungă durată, inclusiv în Franța, zilele de medicale se plătesc de la prima până la ultima zi. 

„În mod repetat l-am văzut pe ministrul Sănătății că spunea că sunt state în Uniunea Europeană care aplică același principiu. Este fals. Pentru bolnavii cronici, cei care au tratamente de lungă durată, inclusiv în Franța, zilele medicale se plătesc de la prima până la ultima zi”, a transmis Pauliuc. 

Reacția vine după ce Avocatul Poporului a contestat la Curtea Constituțională măsura adoptată de Guvern, în urma solicitărilor venite din partea asociațiilor bolnavilor de cancer. Renate Weber acuză încălcarea dreptului la protecție socială prin măsura de austeritate intrată în vigoare la 1 februarie. Suspendarea plății pentru prima zi transformă, practic, o parte din contribuția angajatului într-o taxă fără beneficii.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, miercuri seară, că decizia de nu a plăti prima zi de concediu medical a fost adoptată de Guvern la propunere Ministerului Sănătăţii şi a explicat că o evaluarea a impactului acestei măsuri va putea fi făcută după cel puţin o lună. El a precizat că măsura este una tranzitorie, până vor fi puse în funcţiune mecanismele prin care să nu mai poată fi acordate nejusticat concedii medicale. 

