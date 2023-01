Nu mai sunt locuri în spitale, după ce cazurile de gripă au explodat: „Am avut și Covid, de două ori, și n-a fost așa. A fost mai ușor”

În plină stare de alertă epidemică, numărul pacienților care ajung la spital cu simptome grave de gripă sau viroză e în creștere. La Constanța, de exemplu, secția de pediatrie a Spitalului de Boli Infecțiose, nu mai are niciun loc liber.

Febră, tuse, secreții nazale și dureri musculare. Așa caracteriează pacienții stările prin care trec în acestă perioadă de alertă epidemiologică. Oamenii se prezintă la camera de gardă și spun că simptomele sunt similare cu cele ale covididului.

Reporter: Vă așteptați să fie atât de putenic viroza aceasta?

Pacientă: Nu, că am avut și Covid, de două ori chiar, și nu a fost așa. A fost mai ușor.

-Am zis că o să treacă cu ceaiuri, cu analgezice, dar văd că nu-mi trece și, dacă nu-mi trece, am zis să vin la spital. Am făcut și antigripal și tot m-a dărâmat. Am zis că antigipalul o să ma protejeze dar nu m-a protejat.

Secțiile pentru adulți ale Spitalului de Boli Infecțioase Constanța sunt pline 100%.

Elena Dumea - medic primar SCBI Constanța: La acest moment avem foarte multe viroze respiratorii, dar și pacienți cu patologie mixtă, adică avem pacientul cu Flurona, ocupă un salon, avem pacient cu trichineloză. La fel, nu putem să folosim salon respectiv decât pentru aceeași patologie. De aceea, la acest moment nu mai avem locuri.

Iar situația din Constanța se întâlnește și în alte spitale din țară.

Simin Aysel Florescu - manager Spital Victor Babeș: Ca și număr de prezentări sunt destul de multe, atât la adulți, cât și la copii și, bineînțeles, că din aceștia noi reținem cazurile mai dificile, cazurile de pacienți care necestită tratament în spital. Ca și în pandemie, pacienții primesc mască în momentul în care vin în camerele de gardă, încercăm să menținem această prevenire a transmiterii între ei, dar bineînțeles, odată cu creșterea aglomerației, lucruruile se pot complica.

-Nu ne așteptam, dar din păcate e sezonul răcelilor. A luat soția mea de la muncă, după care am luat şi eu de la ea. E o răceală destul de puternică. A debutat cu febră 38-39, după care o durere musculară foarte mare, după care au început simptomele: tuse puternică.

Măsurile de prevenire sunt importante în acestă perioadă, tocmai de aceea în spitale au fost luate măsuri suplimentare, iar vizitele sunt limitate.

Pentru a evita răspândirea virozelor, la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța, vizitele în secția de pediatrie au fost suspendate, iar în cele de adulți au fost limitate la 10 minute.

Medicii le recomandă tuturor să folosească masca de protecție în locurile aglomerate și să se vaccineze antigripal.

