O doctoriță din Timiș a fost reținută, după ce ar fi primit mită de la cel puțin 32 de pacienți

Un medic scrie o rețetă la birou.
Un medic din județul Timiș a fost reținut pentru 24h, după ce ar fi luat mită de la cel puțin 32 de pacienți. Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, femeia, care este medic pneumolog, este acuzată că încasa șpagă pentru consultații, tratamente și concedii medicale ilegale.

Doctorița este pneumolog la spitalul din orașul Făget, județul Timiș.

Au fost, în total, trei percheziții, transmit polițiștii, la domiciliul doctoriței, la cabinetul ei privat, dar și la spitalul din Făget. Potrivit procurorilor, în perioada aprilie 2024 - august 2025, doctorița din cadrul spitalului din Făget ar fi primit, cu titlu de mită, diferite sume de bani sau alte bunuri de la 32 de pacienți care s-au prezentat la biroul acesteia din cadrul unității medicale, fie pentru anumite consultații, fie pentru a elibera anumite concedii medicale fictive.

Doctorița a fost reținută pentru 24 de ore și urmează ca astăzi să fie prezentată în fața instanței cu propunere de arestare preventivă.

