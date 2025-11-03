Live TV

O fată de 11 ani din Maramureș, adoptată, a ajuns în stare gravă la spital cu semne de malnutriţie. Cântărea mai puțin de 20 de kg

Data actualizării: Data publicării:
ambulanta 112
Foto Shutterstock

Un copil de 11 ani, înfiat în urmă cu opt ani, a ajuns la un spital din Baia Mare în stare gravă, având semne de malnutriţie. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Maramureş a demarat o anchetă şi a sesizat Poliţia, după ce asistenţii din cadrul instituţiei au văzut starea gravă în care se află copilul. Cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă tribunalul Maramureş.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Maramureş, dar şi autorităţile judiciare din acest judeţ au demarat anchete după ce o fată de 11 ani a ajuns la Spitalul „Constantin Opriş” din Baia Mare cântărind mai puţin de 20 de kilograme, cu mult sub greutatea normală pentru această vârstă, dar şi cu posibile semne de abuz pe corp.

Cazul a intrat în atenţia instituţiilor statului după ce reprezentanţii unităţii sanitare au anunţat, conform procedurilor, că este vorba despre un copil care poate fi victima unor abuzuri sau a neglijenţei.

Directorul DGASPC Maramureş, Silviu Ungur, a declarat pentru News.ro că instituţia a fost anunţată în 27 octombrie de către spital despre situaţia fetiţei de aproximativ 11 ani, care a fost dusă la spital în stare de malnutriţie.

„Noi am intervenit, am mers la spital, am stat de vorbă şi cu mama fetiţei. Am cerut ordin de protecţie, care a fost respins, asta e altă poveste, am comunicat Poliţiei şi aşteptăm ca fiecare instituţie să îşi facă treaba. Copilul trebuie să se pună pe picioare din punct de vedere medical, o vom lua dacă situaţia o va impune. Sigur că sunt probleme din moment ce am anunţat Poliţia, am constatat că lucrurile nu sunt în regulă”, a declarat directorul DGASPC Maramureş pentru News.ro.

Acesta a precizat că, dacă va fi cazul, DGASPC va reveni cu o nouă solicitare privind emiterea unui ordin de protecţie pentru copil.

Sursa citată a menţionat că fetiţa a fost adoptată de la vârsta de trei ani.

Copila este în continuare internată în spital, iar în prezent se face un raport la nivelul DGASPC privind situaţia copilului.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
comemorare victime colectiv
1
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă imaginați ce...
Vladimir Putin și Donald Trump
2
Tensiune uriașă: Trump a lovit Rusia cu sancțiuni pe care nici Biden nu le-a impus. Cum...
dominic fritz sustine un discurs
3
Fritz: Reforma pensiilor speciale poate fi deblocată. Nu putem fi șantajați la nesfârșit...
photo-collage.png - 2025-11-02T002212.642
4
Atac sângeros într-un tren din Marea Britanie: 10 persoane au fost înjunghiate și sunt...
bile de la loto
5
REZULTATE LOTO - 2 noiembrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria...
Dat afară de milionarul Dan Șucu! Primea un salariu de 1.400.000€ pe an: l-a adus la dezastru pe român
Digi Sport
Dat afară de milionarul Dan Șucu! Primea un salariu de 1.400.000€ pe an: l-a adus la dezastru pe român
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Torre dei Conti-roma-prabusire
Turnul medieval Torre dei Conti din Roma s-a prăbușit parțial în...
mosteanu
România cumpără 18 aeronave F-16 de la Olanda cu un preţ simbolic de...
2025-06-23-8331
În ce condiții vor Sorin Grindeanu și PSD reducerea numărului de...
INSTANT_GUVERN_CONF_BOLOJAN_006_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-1536x867
România va construi o fabrică de pulberi pentru muniție la Victoria...
Ultimele știri
Drulă promite că nu va candida la alegerile prezidenţiale dacă va câștiga Primăria Capitalei. „Mă interesează doar o funcţie executivă”
Pluxee oferă avantaje suplimentare pentru companii și angajați, de Black Friday. Beneficii exclusive, în luna noiembrie
Ludovic Orban, despre sutele de milioane de lei încasate de frații Micula de la stat, în 2019: „Am fost confruntat cu o situație gravă”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
politist-uniforma-inquam-octav-ganea-1
Fetiţă de nici 2 ani, găsită desculţă şi nesupravegheată pe marginea unui drum din Bacău. Ce au aflat polițiștii când au dus-o acasă
sugestivc
Coșmarul unui copil ajuns de câteva luni într-un centru de plasament: „Pe lângă că lua bătaie zilnic, nimeni nu sesiza”
Business Baby with piggybank
O familie din Londra oferă 180.000 de lire pe an unui profesor care să le pregătească fiul de un an să devină „gentleman”
fetita-gaza
Foametea în rândul copiilor din Gaza a atins cel mai înalt nivel: peste 50.000 suferă de malnutriție acută
politia nu treceti
Anunțul poliției din Vrancea în cazul copilului de 3 ani găsit mort în Mărășești. Primarul dă vina pe birocrație
Partenerii noștri
Pe Roz
Andreea Marin, declarații emoționante după ce fiica ei s-a întors în țară pentru câteva zile: „Adevărata...
Cancan
Ce ascundea, de fapt, Amalia Bellantoni pe lângă bloc. Motivul incredibil pentru care vedeta Antenei și soțul...
Fanatik.ro
De la „Mesia” la „impostor”. De câte ori a fost rostit numele lui Călin Georgescu în Parlamentul României...
editiadedimineata.ro
De ce a fost şters contul de Instagram al Britney Spears?
Fanatik.ro
Gigi Becali a anunțat că plătește 6 milioane de euro pentru 4 transferuri la FCSB: unul este un român din...
Adevărul
Câți câștigă o menajeră în România. „Și eu, proasta, am făcut și facultate și două mastere”
Playtech
Ce pensie primești după 10 ani lucrați în armată. Ce prevede legea pentru vechime redusă
Digi FM
"Ca tată, mă gândesc mereu la lumea pe care o vor moșteni copiii mei. Viitorul e în pericol". Prințul...
Digi Sport
E celebră și are milioane €, dar nu-și găsește partener. Batjocorită după ce și-a făcut cont pe o aplicație...
Pro FM
Ștefania, îngeraș Victoria’s Secret de Halloween. Cum s-a jucat cu o poză în costum de baie, făcută pe o...
Film Now
Ce se întâmplă cu procesul de 400 milioane $ intentat de Justin Baldoni contra lui Blake Lively. Adevăratul...
Adevarul
Notarii și tarifele lor, sub lupa opiniei publice. Cât plătim pentru un contract imobiliar
Newsweek
Ce pensie ia un pensionar dacă a avut salariul între 2.000 lei și 6.000 lei și a muncit 35 de ani?
Digi FM
Iubita lui Leonardo DiCaprio, într-o rochie decoltată până la abdomen. Vittoria Ceretti, strălucitoare la...
Digi World
Top cinci plante care purifică aerul și previn mucegaiul din casă. Metodele naturale pentru un interior curat...
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
Reacția lui Morgan Freeman după ce Diane Keaton a susținut că a avut cel mai bun sărut cu actorul: „Există...
UTV
Andreea și Cabral Ibacka s-au bucurat de o vacanță spectaculoasă în Gibraltar. „Aproape am fost jefuiți...”