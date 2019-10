(P) Dilema medicului român: rămân, emigrez, revin. E suficientă mărirea salariilor pentru a rămâne în România?

4 medici români care au profesat în străinătate mai mulți ani, dar s-au întors în România și un medic român stabilit în Londra au explicat de ce au plecat și de ce s-au întors în țară și cum i-a schimbat această experiență profesional și uman, în cadrul celei de-a cincea ediții a Conferinței Naționale MedLife “Sistem, medic, pacient. Perspective 2025” , cel mai important eveniment dedicat medicilor, organizat de liderul medicinei private din România.

Dr. Dan Șuiaga, medic primar neurochirurgie, Hyperclinica MedLife Grivița, Conf. Dr. Victor Costache, medic primar chirurgie cardiovasculară, Spitalul European Polisano MedLife, Sibiu, Dr. Ștefăniță Dima, medic primar radiologie și imagistică medicală, supraspecializare neuroradiologie intervențională, AngioLife, Conf. Dr. Claudiu Matei, medic primar neurochirurgie, Spitalul Polisano MedLife Sibiu, Dr. Tudor Toma, Consultant Respiratory Physician, Londra, au vorbit despre ceea ce își doresc medicii: o viață ca afară, condiții profesionale ca afară, dar să fii în România. "Nu ne dorim decât o chestie de normalitate la noi în țară și mergi să o cauți afară, dar cumva nu o găsești, pentru că tu o vrei în țară, adaptată la mediul nostru românesc", a declarat dr. Dan Șuiaga.

De ce ați plecat din Romania?

"În 2007 nu erau condiții grozave de muncă în țară, aparatura care trebuie, erau salarii mici", a spus dr. Ștefăniță Dima. "Nu poți să fii un doctor bun, dacă nu pleci în afară", așa mi-a zis toată lumea.

Tot în 2007 a plecat din România și dr. Claudiu Matei: "Citeam și vedeam în reviste de specialitate neuronavigatia și alte proceduri la care noi nu aveam acces și m-am decis foarte ușor. Pentru formarea mea, în primul rând, am decis să plec".

Dr. Dan Șuiaga vine dintr-o familie de medici, a fost plecat în timpul studenției cu Bursă Erasmus în Franța și a văzut cum se face medicină: "Când am avut ocazia, am vrut să plec. Nu m-am regăsit în toate țările în care am ajuns de aia am mai încercat să vad și alt sistem, a fost o decizie emoțională și, bineînțeles, și profesională".

''Îmi doream să fac chirurgie cardiovasculară și acest lucru era imposibil de făcut în Iași'', a declarat Conf. Dr. Victor Costache, care a adăugat că ''situația politică de atunci a fost foarte motivantă, țin minte când a trebuit să alegem între Iliescu și Vadim Tudor''.

''Am plecat în 2000 și nu a fost motivația economica, voiam să fac doctoratul într-un centru recunoscut'', a declarat dr. Tudor Toma.

Este suficientă creșterea salariilor medicilor ca să se diminueze exodul de creiere?

Dr. Ștefăniță Dima: Când ești medic, contează condițiile de lucru, atmosfera de lucru și mediul politic, cred. Nu cred că s-a schimbat nimic cu creșterea salariilor, nu s-au întors medicii în țară, nu se tratează pacientul altfel.



Conf. Dr. Claudiu Matei: Creșterea salariilor este un pas, însă nu reprezintă totul. Pe sora mea, rezidentă de medicină internă la Târgu Mureș sigur că a amăgit-o temporar această creștere a salariilor. Mai departe, ea s-a redecis să plece din țară pentru a avea acces la mijloacele și metodele de diagnostic terapeutice noi. Deci, este un pas, dar nu reprezintă totul.



Dr. Dan Șuiaga: Este un pas, dar nu este cel mai important din punctul meu de vedere. A fost un fel de praf în ochi, le dai niște bani la o categorie profesională ca să se vadă că ai făcut ceva, dar în spate, tot ce înseamnă dotare, logistică, respect față de pacient sunt exact la fel.

Nu au crescut bugetele la spitalele de stat să acopere și salariile și să crească și condițiile pentru amărâții de pacienți. E mai dezastruos, salariile au crescut, nu sunt bani de consumabile. Nu de aici ar fi venit schimbarea, dacă ai fi crescut calitatea actului medical, automat creșteau și salariile de la sine.

Conf. Dr. Victor Costache: Creșterea salariilor a fost importantă pentru spitalele publice și astfel a generat un val de creșteri și pentru spitalele private, dar nu a fost un fenomen foarte bine gândit, a fost mai mult o mită electorală, pentru a cumpăra o altă categorie socio profesională. Spitalele, sistemul nu se pot dezvolta când actul medical este decontat foarte jos.



Dr. Tudor Toma: Problema emigrației medicilor nu este o problemă doar pentru noi, este un anumit flux, medici care pleacă din țările cu PIB scăzut în unele cu PIB crescut.

Mărirea salariilor este ceva de care aveam nevoie, este un lucru bun, dar acum trebuie să se creeze un mediu de lucru bun care sa fie stimulativ, în așa fel încât să ai posibilitatea să te dezvolți profesional în România și atunci vor fi mai multe inițiative, mai multe dorințe de a veni și de a lucra în țară. Dacă ești șofer de taxi la prânz și dimineața la spital, nu ai cum să ai satisfacții profesionale. În 2000, salariul de rezident era 150 de euro.

De ce v-ați întors în România?



Conf. Dr. Victor Costache: Alegerea a fost simplă, un context favorabil în 2013. Exista în Sibiu un spital nou construit cu tehnică demnă de Europa și o oportunitate la Facultatea de Medicină.

Avem toți chemarea către casă, toți emigranții, chemare care a dus la alegerea de a mă întoarce pe care nu o regret.



Dr. Dan Șuiaga: Nu o sa fiu ipocrit să spun că m-am întors dintr-o mare dragoste de țară, ci dintr-o conjunctură familială, o problemă în familie și o oportunitate profesională în același timp.



Nu știu dacă să regret sau să mă bucur de decizia luată, încă nu m-am hotărât. Dacă lucrezi într-un sistem din afară, o să te simți tot timpul un outsider și o să-ți dorești să te întorci în România. Te întorci în România și ești un outsider aici și până la urmă nu mă regăsesc nici aici, nici acolo. Am regrete multe fiind aici că m-am întors, în același timp mă gândesc cum acolo îmi era dor de ce făceam aici. E o senzație duala, o viață ca afară, condiții ca afară și să fii în România.

Asta mă întristează, nu ne dorim decât o chestie de normalitate la noi in țară și mergi să o cauți afară, dar cumva nu o găsești, pentru că tu o vrei în țară, adaptată la mediul nostru românesc.



Conf. Dr. Claudiu Matei: De multe ori, îmi lipsește atmosfera academică din spitalul din Germania în care am lucrat, medicina bazată pe dovezi și viața de aici. Oricât de mult mi-ar fi plăcut ciorba de burtă cu ardeiul, nu cred ca m-aș fi întors în țară, dacă nu ar fi apărut în Sibiu spitalul ultra dotat și ultramodern. Combinăm viața de acasă, libertatea care nu poate fi tăgăduită și dotarea de care ai nevoie, pentru că ești cel mai performant în sistemul în care te-ai format. De multe ori, avem pacienți care vin din străinătate doar pentru a le explica în limba lor boala de care suferă, români plecați cărora le explicăm, chiar îi operăm pe cei mai mulți dintre ei.

Dr. Ștefăniță Dima: M-am întors pentru că așa am convenit cu soția, pentru că îmi plac ciorba de burtă și sarmalele.

Cineva mi-a spus, când m-am întors: "orice decizie ai lua in momentul acesta este greșită, când te întorci o să tânjești după Franța, dacă rămâi aici tânjești după România" și a avut dreptate. O perioadă lungă am tânjit și m-am readaptat, în spital privat, nu în spital public.