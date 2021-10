Cinicul calcul matematic al valului 4: O mie de bolnavi așteaptă un pat liber în spital. Medicii vorbesc de "următoarea mare lovitură"

România este în plin val 4 al pandemiei de COVID-19. Unul mai mare decât cele prin care am trecut până acum. Și unul care încă nu și-a atins vârful. Recordul săptămânii trecute a fost 12.590 de cazuri, în 24 de ore. Conform estimărilor, vom ajunge la 20.000 de cazuri pe zi. Va fi un moment în care presiunea pusă pe sistemul medical, acolo unde se dă cu adevărat lupta împotriva virusului, va fi insuportabilă.

Sunt peste o mie de pacienţi în toată ţara care aşteaptă eliberarea unui pat în secţiile COVID. Unii dintre ei aşteaptă pe holuri, pe tărgi, dar ambulanţele vin încontinuu cu alţi bolnavi, care şi ei au nevoie de un pat.

Pacient: Transpir, nu pot să mănânc nimic, nu pot să beau nimic. M-a durut capul, mi-a curs şi nasul.

Asistent: Vreo pierdere de gust, de miros?

Pacient: Am avut şi pierdere de gust.

Asistent: Lipsă de aer sau oboseală la eforturi mici?

Pacient: Uitaţi-vă, că m-am prăbuşit pe scări.

Asistent: Sunteţi vaccinată de Covid?

Pacient: Nu, pentru că sunt alergică.

În Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Bagdasar sunt 22 de pacienți, jumătate dintre ei au nevoie de transfer într-o secție de AȚI și unul singur este vaccinat.

Amalia Hangiu, medic primar de urgență: "Fiecare zi este o luptă să transferăm măcar 4,5 ...toți, majoritatea sunt de terapie intensivă. Și locurile sunt limitate, se termină imediat... o zi fără niciun fel de transfer pentru noi înseamnă o noapte copleșitoare și s-ar putea să ajungem la momentul în care să nu mai putem efectiv nici pe scaun să nu putem să-i așezăm. Am avut pacienți pe care i-am transferat și la 3, 4 zile pentru că, fiind de ATI nu s-au găsit locuri".

Peste 90% dintre pacienţii care ajung la spital sunt nevaccinaţi. În cazul lor boala se agravează repede şi au nevoie de oxigen, pentru că le sunt afectaţi plămânii.

"Sunt foarte mulți, foarte mulţi. Nimeni nu crede. Tocmai de asta am spus că o să spun la toată lumea"

Ionela este în această situaţie. A ajuns la Spitalul de Urgenţă Bagdasar Arseni dimineaţa la 5 jumătate, în Unitatea de Primiri Urgenţe. La ora 10 era tot acolo pe o targă, în mijlocul secţiei. Personalul îşi face loc pe lângă ea să ajungă la ceilalţi. Este conectată la o butelie de oxigen.

Pacienta: "E foarte aglomerat, da! Nu ştiu cum fac faţă. Sunt foarte mulți, foarte mulţi. Nimeni nu crede. Tocmai de asta am spus că o să spun la toată lumea. Eu nu mă aşteptam să fie aşa nebunie".

Ionela nu s-a vaccinat. Nici ea, nici familia ei.

Reporter: De ce aţi aşteptat atât? V-a fost teamă?

Pacientă: Da.

Reporter: De reacţii?

Pacientă: Da.

Reporter: Şi acum o să vă vaccinaţi?

Pacientă: O să mă vaccinez acum, da. Şi spun la toată lumea să se vaccineze.

Unul dintre copiii ei este şi el pozitiv. Ionela crede că el a adus virusul acasă, de la şcoală. Fiind neimunizată, organismul ei nu a avut niciun fel de apărare.

Pacienta: "Am stat o săptămână şi am crezut că o să-mi revin şi nu am reușit. La recomandările prietenilor care sunt cadre medicale am luat tot felul de medicamente, care se dau şi în spital. Degeaba. N-am reuşit."

Medicii au început să improvizeze locuri în care să-i pună pe bolnavii care intră pe uşa spitalului în fiecare secundă.

Florian Bica, șeful Secției Ortopedie Bagdasar Arseni: "În momentul în care se umple cum e acum UPU, nu mai știi ce să mai faci mai întâi și pe cine să tratezi mai întâi".

Amalia Hangiu, medic primar de urgență: "Sunt speriată în fiecare dimineață și încerc să ne organizăm cât mai bine ca să trecem cu bine fiecare zi".

Victoria Elena Homorogan – asistent-șef la UPU: "Am pus bănci de așteptare pe hol. Avem butelii mari ca să putem să-i punem pe pacienții mai bine și cu necesar de oxigen mic pe bănci. Petrec niște ore bune cu noi până când se află afectarea pulmonară".

"În clipa în care se va pozitiva personalul medical va fi următoarea mare lovitură pe care o va primi orice spital din România"

Andi Nodiț, manager la Spitalul Bagdasar Arseni: "Personalul va ajunge rând pe rând să clacheze, pentru că efortul este uluitor de mare. Acum cât ați stat cu noi, au intrat pacienți, am avut 8 salvări cu pacienți pozitivi sau suspecți Covid".

Managerul spitalului se teme să nu apară focare de infecţie în rândul personalului medical. La Bagdasar Arseni doar 70% dintre medici sunt imunizaţi, iar personalul auxiliar, în proporţie de 60%.

Andi Nodiț, manager la Spitalul Bagdasar Arseni: "Este următoarea mare lovitură pe care o va primi orice spital din România în clipa în care se va pozitiva personalul medical... nu am reușit să-l convingem să se vaccineze cu toate că am făcut aceste recomandări de la om la om".

Florian Bica, șeful Secției Ortopedie Bagdasar Arseni: "Presiunea e mare, devine din ce în ce mai mare... vaccinarea e extrem de importantă și nu înțeleg de ce nu se înțelege până la urmă că trebuie făcut acest lucru. Sunt profund revoltat de opinii, opinii medicale chiar, care apar și susțin că e o banală gripă sau că vaccinarea e nocivă. E total fals".

Pacient: "Mi-a fost frică, mi-a fost frică să nu ne omoare"

Opiniile unor cadre medicale spuse în spaţiul public influenţează şi ele oamenii în decizia de a nu se vaccina. Un bărbat și soția lui au ajuns amândoi la spital. Sunt nevaccinaţi, pentru că au văzut la televizor că vaccinul poate face rău.

Medic: Sunteţi vaccinat?

Pacient: Nu.

Medic: Nu sunteţi vaccinat?

Pacient: Nu.

Medic: Soţia?

Pacient: Nu e nici ea.

Medic: De ce nu v-aţi vaccinat?

Pacient: Ne-a fost frică să nu ne îmbolnăvim mai rău. La televizor au dat. Mi-a fost frică, mi-a fost frică să nu ne omoare.

Pe hol, un cadru medical face triajul unui alt pacient cu simptome de COVID.

Nici la Institutul Matei Balş nu mai sunt locuri în secţii, iar pacienţii aşteaptă pe tărgi, pe holuri eliberarea unui pat. Majoritatea bolnavilor sunt neimunizaţi.

Pacienții așteaptă un pat liber chiar și 24 de ore

Laurențiu Stratan, medic specialist: "Nu mai sunt paturi libere, din păcate. În situațiile în care avem oameni în așteptare și din cauza unor probleme de sănătate, cum avem cu toții, durere de spate, încercăm să le oferim un loc mai confortabil".

Adrian Marinescu, director medical: "Sunt pacienți care așteaptă mai mult de 24 de ore. În a două parte a zilei devine regulă să nu mai existe niciun loc".

Cadrele medicale se aşteaptă ca această situaţie să se prelungească până în luna noiembrie şi să ajungem la 20.000 de infectări pe zi sau chiar mai mult.

Adrian Marinescu, director medical: "Dacă am reuși să avem un grad cât mai mare de protecție la nivelul populației, e de fapt închiderea pandemiei într-un timp rezonabil. Vedeam zilele trecute 60.000 de oameni s-au vaccinat. Putem să ajungem și la 80.000 sau chiar mai mult. Un calcul simplu ne spune că dacă am avea 80.000 de oameni care se vaccinează într-o zi într-o luna ar fi diferența. Ar fi peste 2 milioane".

