În România, femeile încă mor de cancer de col uterin, deși boala se poate preveni. În Slovenia a fost la fel, dar s-a găsit o soluție

România este țara de pe ultimul loc al tuturor clasamentelor europene, la prevenţie medicală. Anual, la noi în țară mor aproape 2.000 de femei din cauza cancerului de col uterin. O boală care se poate preveni și trata. În urmă cu 15 ani, Slovenia era într-o situație similară, dar a găsit soluția pentru a o depăși.

Urska Ivanus, coordonator de program ZORA: "În Slovenia, reușim să aducem la masă toți actorii importanți: guvernanți, doctori, asistente, lideri ai comunității.

(...) Trimitem invitații personale tuturor femeilor din grupa de vârstă 20-64 de ani. Ca să putem face asta, avem un registru de screening pentru cancer, conectat la registrul populației. Știm exact ce femei să invităm".

Cheia succesului este că Slovenia are un Registru Naţional de Cancer, pe care România nu îl are.

Urska Ivanus, coordonator de program ZORA: "Registrul național de cancer e foarte important. Cifrele din Registrul de cancer ne-au arătat că programul de screening ocazional nu funcționează și că incidența crește. În ciuda numărului mare de teste, am văzut că aproape aceleași femei, mai educate, care se îngrijeau de sănătatea lor, veneau prea des să se testeze".

Alte două lucruri esenţiale: populaţia slovenă are încredere în medici şi, în plus, există finanţare şi sprijin din partea Guvernului. Femeile sunt invitate periodic la medic. Acestea, împreună, sunt reţeta succesului.

Urska Ivanus: "Această abordare personală are foarte mare succes nu doar în Slovenia, ci și în alte țări. Slovenia era o țară cu un număr mare de cazuri de cancer cervical.

De exemplu, la începutul anului 1996, aveam în jur de 27 de cazuri noi la 100.000 de femei, similar cu ce se întâmplă azi în Africa. După introducerea programului de screening pentru cancerul cervical, am scăzut la 7 cazuri la 100.000 de femei. În privința mortalității, suntem aproape de vestul, nordul și sudul Europei. Rata mortalității e de în jur de două femei la 100.000".

În România sunt 20 de cazuri de cancer de col uterin la 100.000 de locuitori. Mor anual aproape 2.000 de femei şi sunt diagnosticate peste 3.000.

În programul de screening al României sunt doar 10% dintre femeile din grupul ţintă, în timp ce în Slovenia sunt peste 70%.

Tinkara Srnovrsnik, medic ginecolog: "Când femeile mai în vârstă merg la medicul de familie pentru un tratament pentru tensiune, de exemplu, sunt situații în care doctorul întreabă când au fost ultima oară la ginecolog. Dacă văd că a trecut mult timp, le spun să-și facă o programare".

Slovenia este şi ţara în care educaţia sexuală este obligatorie.

Tinkara Srnovrsnik, medic ginecolog: "Fetele află pentru prima dată de la școală de programul de screening Să faci acest examen ginecologic, scurt, nedureros la fiecare trei ani e doar un pas mic, dar ar putea fi un pas uriaș pentru sănătatea sistemului reproducător".

În privinţa vaccinării anti-HPV, virusul care produce cancerul de col, Slovenia are un procent de vaccinare de 50%. Pacientele spun că aici e o problemă de comunicare a medicilor.

Nina Gaspari este o pacientă care merge periodic la control de la 16 ani, dar niciodată medical nu i-a spus de existenţa vaccinului. Într-o zi a aflat că are o leziune precanceroasă.

Nina Gaspari: "Am crezut că vaccinul trebuie făcut înainte ca fetele și băieții să-și înceapă viața sexuală. Am aflat informația asta de la un post de radio, într-o emisiune în care se discuta acest subiect. A fost o mare revelație când am aflat că mă pot vaccina chiar dacă am virusul, chiar dacă am 43 de ani. Te poți vaccina oricând".

Nina este un pacient cunoscut în Slovenia. Vorbeşte deschis despre problema ei, pentru a ajuta cât mai multe femei. Are un mesaj şi pentru românce: "Să-și facă controale periodice anuale sau măcar la trei ani. Chiar dacă nu au vreo problemă."

Citește și: Vaccinarea gratuită anti-HPV a fost extinsă până la vârsta de 18 ani pentru fete

Editor : G.M.