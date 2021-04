Peste 300 de clădiri ale unităților sanitare funcționează fără autorizație de securitate la incendiu

Peste 300 de clădiri ale unităților sanitare cu paturi din România funcționează fără autorizație de securitate la incendiu, a spus, luni, ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă. Ea a subliniat că nu este vorba de unități sanitare, ci de clădiri ale acestora și că cifrele preocupă pe toată lumea.

Ioana Mihăilă a declarat, luni, într-o conferință de presă, că au fost identificate peste 400 de unități medicale cărora li se va aplica un chestionar de evaluare tehnică, în care sunt întrebări legate de acțiunile la riscul seismic, la eficiența energetică și la riscul de incendiu.

"Pentru contextualizare (...) dintre cele aproape 1.400 de clădiri ale unităților sanitare cu paturi și vorbim de clădiri, nu de unități sanitare, 310 sunt autorizate privind securitatea la incendiu, 52 sunt autorizate parțial, 302 clădiri funcționează fără autorizație de securitate la incendiu. Dintre acestea, 120 au aviz, iar 728 de clădiri nu fac obiectul autorizării privind securitatea la incendiu. Sunt cifre care ne preocupă în egală măsură pe toți.

Anticipez că vom începe verificările cu acele clădiri care nu au autorizație la incendiu, pentru că ele ar trebui să fie prioritate. În funcție de datele obținute și de gradul de nesecuritate pe care aceste clădiri îl au vom începe prioritizarea pentru investiții utile, preponderent din fonduri europene pentru următorii ani", a spus ministrul Sănătății, scrie Mediafax.

La rândul său, Radu Văcăreanu, rector Universitatea Tehnică de Construcții București, a spus că modul în care va funcționa verificarea va depinde foarte mult de structura de voluntariat creată.

"Într-adevăr vom avea niște priorități, către niște spitale cu un număr mare de paturi, niște spitale care, în momentul de față, nu au autorizație. Dar va depinde în egală măsură și de structura de voluntariat. Noi sperăm ca prin aceste poll-uri pe care le-am făcut la Iași, la Cluj, la Timișoara, (...) să acoperim unitar. Dar lucrurile vor funcționa în modul următor: pe baza acestui chestionat, un voluntar care are pregătirea necesară se duce într-un amplasament și există, în structura acestui formular, mai multe foi de lucru (...). Avem un spital care are mai multe clădiri, clădiri în care se află paturi cu bolnavi. La ele ne uităm prima dată. După ce avem toată informația administrativă, mergem cu niște informații privind riscul seismic, cu câteva atribute importante: anul construcției este extrem de important, regimul de înălțime, structura de rezistență, dacă a fost sau consolidat, dacă are sau expertiză. Mergem mai departe către riscul de incendiu, către eficiența energetică", a spus rectorul UTC București.

Conferința de presă organizată de Ministerul Sănătăți a avut ca scop prezentarea parteneriatului încheiat între Ministerul Sănătății și Universitatea Tehnică de Construcții București pentru realizarea unei baze de date în urma unui chestionar de evaluare tehnică privind riscul seismic, eficiența energetică și riscul de incendiu ale unităților sanitare.

