Live TV

Plimbările zilnice pot încetini declinul cognitiv în boala Alzheimer. Un nou studiu arată câți pași pe zi pot face diferența

Data actualizării: Data publicării:
cuplu
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
În ce stadiu al bolii apar efectele mișcării

Persoanele cu boala Alzheimer care fac zilnic între 3.000 şi 5.000 de paşi îşi pot încetini semnificativ declinul cognitiv, arată un nou studiu. Creşterea moderată a nivelului de activitate fizică ar putea întârzia deteriorarea mentală cu până la trei ani, iar un efort uşor mai mare, între 5.000 şi 7.500 de paşi pe zi, poate extinde această protecţie la aproximativ şapte ani.

Cercetarea, realizată de o echipă de la Facultatea de Medicină a Universităţii Harvard şi publicată în luni, în prestigioasa revistă Nature Medicine, sugerează că nu este nevoie de pragul de 10.000 de paşi pe zi pentru a obţine beneficii cognitive. Chiar şi mişcarea moderată poate avea efecte notabile asupra sănătăţii creierului.

Studiul a inclus 296 de participanţi din programul Harvard Aging Brain Study, care urmăreşte etapele incipiente ale bolii Alzheimer. Niciunul dintre participanţi nu prezenta semne de afectare cognitivă la începutul cercetării.

Timp de până la 14 ani, aceştia au fost evaluaţi periodic prin teste cognitive şi investigaţii imagistice cerebrale, purtând pedometre pentru a măsura numărul mediu de paşi zilnici.

În ce stadiu al bolii apar efectele mișcării

Creierul persoanelor cu risc crescut de Alzheimer prezintă de obicei acumulări anormale de proteine beta-amiloid şi tau. Deşi mecanismul exact dintre cele două nu este complet înţeles, se ştie că nivelurile de beta-amiloid cresc primele, fiind urmate de acumularea proteinei tau, asociată mai direct cu declinul cognitiv.

Rezultatele au arătat că beneficiile mişcării zilnice s-au manifestat doar la persoanele care aveau deja niveluri ridicate de beta-amiloid, adică în stadiile preclinice ale bolii.

La aceste persoane, activitatea fizică a redus ritmul de acumulare a proteinei tau, responsabilă de deteriorarea conexiunilor neuronale, încetinind astfel declinul cognitiv cu 3 până la 7 ani comparativ cu persoanele sedentare. În schimb, acumularea de beta-amiloid a continuat, fără modificări majore.

Pentru participanţii cu niveluri scăzute de beta-amiloid, adică cu risc scăzut de Alzheimer, numărul de paşi nu a influenţat semnificativ performanţele cognitive.

Autorii subliniază că persoanele cele mai expuse declinului cognitiv sunt cele cu niveluri ridicate de beta-amiloid şi activitate fizică scăzută, o categorie care ar trebui vizată prioritar prin intervenţii pentru a evita sedentarismul.

Concluzia studiului este încurajatoare: chiar şi un nivel redus de activitate fizică, uşor de atins pentru majoritatea vârstnicilor, poate contribui semnificativ la menţinerea funcţiilor cognitive şi la încetinirea progresiei bolii Alzheimer.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
femeie pe jos si frunze de toamnă
1
Când se încălzește vremea și se opresc ploile. ANM: Temperaturile vor urca spre 20 grade
Pintea_Paul-Ciprian senator
2
Paul Pintea, senatorul care și-a falsificat CV-ul, a fost prins la volan fără permis...
WhatsApp Image 2025-11-07 at 19.41.31
3
Cine este Constantin Hanț, afaceristul pomenit în stenogramele DNA că s-a lăudat că...
coadă de mașini la benzinărie
4
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin...
Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. Foto: Profimedia
5
Oana Ţoiu: Președintele Nicușor Dan l-a invitat pe Recep Tayyip Erdogan în vizită...
Impecabil: Andrei Rațiu l-a anihilat total pe Vinicius! Nota primită după Rayo - Real Madrid 0-0
Digi Sport
Impecabil: Andrei Rațiu l-a anihilat total pe Vinicius! Nota primită după Rayo - Real Madrid 0-0
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Marius Isăila la DNA.
„La geantă, ca să nu avem urme!”. Stenograme din dosarul fostului...
masina de politie
Un nou caz de femicid. O femeie a fost ucisă, în stradă, de fostul...
2025-11-05-9765
Consilier prezidențial: Mandatul lui Nicușor Dan în SUA vizează...
rapire
Momentul în care o tânără este scoasă din maşină, lovită şi răpită...
Ultimele știri
Incendiu de proporții la un bloc ANL din Craiova: mai mulți locatari s-au evacuat
O „bijuterie ascunsă” în Groenlanda de Est: cabana plutitoare care oferă experiența unei evadări complete
Radu Burnete, despre sancțiunile asupra Lukoil: Orice va decide compania să transfere ar trebui să treacă de filtrul statului român
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
volan mașină
Avertismentul lui Titi Aur privind românii și băutura la volan: „Cu cât alcoolul este mai mult, cu atât timpul de reacție crește”
Grilling marinated meat
Carnea procesată, comparată cu țigările în studii despre cancer. Cercetătorii cer avertismente pe ambalaje. Ce produse trebuie evitate
univers
„Nu este ceva ce poți ignora”. Expansiunea Universului ar putea încetini, sugerează un studiu
Black Friday
Unul din şapte români a planificat să cheltuiască peste 5.000 de lei pentru Black Friday 2025 (studiu)
oameni pe strada
Oamenii se deplasează de 40 de ori mai mult decât toate vieţuitoarele sălbatice la un loc (studiu)
Partenerii noștri
Pe Roz
"Am încremenit. Nu voiam să-l fac de rușine". O fată a spus "da" unei cereri în căsătorie în public, dar în...
Cancan
Marcel Boloș, 'prins' pe aplicații de dating pentru bărbați! Detalii incendiare despre scandalul momentului
Fanatik.ro
Incredibil! Ce i-a ordonat Nicolae Ceaușescu lui Emeric Ienei după ce a câștigat Cupa Campionilor Europeni!
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
Femeia arbitru Iuliana Demetrescu, făcută praf după Dinamo – Csikszereda 4-0! Cristi Balaj: “Nu a fost...
radu miruta - Sara Al Saud
Radu Miruță, întrevedere cu prințesa Sara Al Saud a Arabiei Saudite: „Diplomația economică nu este despre...
Playtech
Expiră sau nu parfumurile? Mulţi le aruncă după o perioadă
Digi FM
O legendă a sportului a mințit că are cancer și a obținut sute de mii de euro. Cum a folosit un cablu de...
Digi Sport
Pancu a văzut ce a făcut Louis Munteanu și a aruncat legitimația! Imagini care nu s-au văzut la TV
Pro FM
Selena Gomez, în lacrimi după nunta cu Benny Blanco: „M-am căsătorit și apoi plângeam, convinsă că o să mor...
Film Now
Pamela Anderson, declarații explozive despre Sylvester Stallone: ”Mi-a oferit un apartament și o mașină ca să...
Adevarul
Casă bătrânească renovată total cu doar 1.000 de dolari. „Nu este atât de veche, datează din anii 70”
Newsweek
900 parlamentari au 6.200 lei pensie specială. Au contribuit doar pentru 2.700 lei. Văduvele de război iau 800
Digi FM
În decembrie colorați ouăle de Paști". Valentina Pelinel și Cristi Borcea au împodobit deja bradul de Crăciun
Digi World
Secretul pentru o omletă perfectă, dezvăluit de un chef cu stea Michelin: „Trei ouă, nu patru și niciodată...
Digi Animal World
Și-au lăsat câinii la un hotel în ziua nunții, dar când s-au întors acasă au avut parte de o surpriză. Ce...
Film Now
Sunt prietene de 25 de ani. Reese Witherspoon a „plâns” din cauza nedreptăților la care a fost supusă...
UTV
O mănăstire veche de 400 de ani a fost vândută la prețul unei pizza. Noul proprietar vrea să o transforme...