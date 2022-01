Povestea emoționantă a unei învingătoare în lupta cu cancerul: „M-am bucurat că mi se întâmplă mie și nu copilului meu”

Sănătatea este cel mai important lucru. Poate că uneori uităm să fim recunoscători pentru asta, dar, după o luptă grea cu o boală lucrurile se schimbă. Este cazul Ancăi Gavrilă, o sibiancă de 43 de ani care, în urmă cu patru ani și jumătate, a descoperit că avea o tumoră la sân. Medicii i-au pus de îndată diagnosticul: cancer. Astăzi, este o supraviețuitoare și îi ajută pe cei care trec prin boala cu care ea s-a luptat să își recapete încrederea că totul va fi bine.

Anca este de profesie expert contabil. Acum aproape patru ani, în urma unei diete, a slăbit mult și a observat o problemă la sânul drept. A mers la medici, pentru a vedea ce se întâmplă. Diagnosticul a fost clar: cancer la sân.

Anca Gavrilă: Ziua în care am primit efectiv răspunsul de la biopsie a fost... Am încercat să mă îmbărbătez gândindu-mă că am pentru ce să lupt, uitându-mă la copilul meu. Și, în același timp, mi se făcea o frică de nedescris, pentru că mă gândeam cât de important e să crească cu mamă. A fost un șoc, dar am încercat să îl gestionez. M-am bucurat că mi se întâmplă mie și nu copilului meu. Într-o zi mi-a zis tata: da, știi? Tu ești copilul meu. Asta m-a emoționat și m-a marcat așa profund.

Anca și-a găsit puterea de a merge mai departe. A avut alături prietenii, părinții, soțul și pe Călin, fiul ei.

Anca Gavrilă: Pe la vreo șase ani jumate, spre șapte, a auzit un interviu la radio și a zis: Mami, dar din cancer se moare, știi? Și am spus: Da, știu, dar eu din fericire m-am tratat și eu trăiesc cu cancerul. Și a zis: A, deci se poate și așa? Și am zis: În cazurile fericite, da!

Cea mai grea perioadă pentru ea a fost cea în care căuta pașii pe care trebuia să îi urmeze pentru tratament.

Anca Gavrilă: A fost destul de greu tratamentul, dar mai grele au fost momentele în care nu știam încotro s-o apuc, din punct de vedere organizatoric oarecum, la ce medic să merg în continuare, cine-mi dă concedii medicale în continuare.

Tumora i-a fost scoasă la timp, după care au urmat ședințele de chimioterapie și radioterapie la Cluj-Napoca.

Anca Gavrilă: Am avut norocul ca tratamentele pe care le-am avut de urmat să fie decontate de stat, dar a fost foarte dificil să stau cazată în Cluj, la prețurile din Cluj.

Acum, urmează anual ședințe de hormonoterapie și s-a implicat într-o asociație care ajută bolnavii de cancer.

Anca Gavrilă: În urma bolii, am vrut să îi dau sens și m-am implicat în Asociația Sus Inima. Mi se pare că această asociație este răspunsul la toate problemele pe care eu le-am avut personal în timpul în care am trecut prin boală. Am făcut între timp și un curs de navigator de pacienți oncologici.

Anca este o învingătoare și spune că toți bolnavii trebuie să lupte.

Anca Gavrilă: Din fericire, da, sunt supraviețuitoare și aș vrea să fie toți supraviețuitori!

