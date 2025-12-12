Live TV

Regele Charles, anunț de ultimă oră despre tratamentul pe care-l ia împotriva cancerului: „Poate fi copleșitor"

Data publicării:
King Charles in Aberdeen, UK.
Foto: Regele Charles al III-lea / Sursa foto: Profimedia Images

Regele Charles al III-lea a împărtășit „vestea bună” legată de cancerul său, declarând într-un mesaj personal că diagnosticarea precoce și „intervenția eficientă” înseamnă că tratamentul său poate fi redus în noul an, transmite BBC.

Într-un mesaj video înregistrat, difuzat pe Channel 4 pentru campania Stand Up To Cancer, regele a declarat: „Această etapă importantă este atât o binecuvântare personală, cât și o mărturie a progreselor remarcabile care au fost făcute în îngrijirea cancerului”.

Această veste că răspunde bine la tratament este cea mai importantă actualizare privind starea de sănătate a regelui de când și-a dezvăluit diagnosticul în februarie 2024.

Tipul de cancer nu a fost identificat, iar tratamentul și monitorizarea vor continua, dar el a spus: „Diagnosticarea precoce pur și simplu salvează vieți”.

Potrivit Palatului Buckingham, recuperarea regelui a ajuns într-un stadiu foarte pozitiv și acesta „a răspuns excepțional de bine la tratament”, atât de mult încât medicii vor trece acum tratamentul său „într-o fază de precauție”.

Frecvența tratamentului va fi redusă semnificativ - dar regele, în vârstă de 77 de ani, nu este descris ca fiind în remisie sau „vindecat”.

Mesajul video, înregistrat în Clarence House acum două săptămâni, a fost difuzat vineri seara în emisiunea Stand Up To Cancer de pe Channel 4, în cadrul unui proiect de strângere de fonduri derulat împreună cu Cancer Research UK.

Campania încurajează mai mulți oameni să se testeze pentru cancer și să profite de schemele naționale de screening - iar mesajul regelui a subliniat importanța controalelor pentru depistarea cancerului într-un stadiu incipient.

„Știu din proprie experiență că un diagnostic de cancer poate fi copleșitor. Totuși, știu și că detectarea precoce este cheia care poate transforma parcursul terapeutic, oferind timp neprețuit echipelor medicale”, a mai transmis regele.

Depistarea timpurie ar putea fi o salvare, a atras el atenția: „Viața ta sau viața cuiva drag poate depinde de asta.”

Regele a vorbit, de asemenea, despre faptul că a fost „profund mișcat de ceea ce nu pot numi decât «comunitatea de îngrijire» care înconjoară fiecare pacient cu cancer - specialiștii, asistentele medicale, cercetătorii și voluntarii care lucrează neobosit pentru a salva și îmbunătăți vieți”.

Până acum, regele a spus puține lucruri publice despre boala sa. Părea că nu vrea să fie definit de boală, iar abordarea sa a fost să continue să lucreze, cu un program încărcat care include călătorii în străinătate și găzduirea de vizite de stat, inclusiv cea de săptămâna trecută a președintelui Germaniei.

Acum câteva zile, el transmitea un mesaj de optimism și „speranță” specifică sezonului, când a participat la o slujbă de Advent atmosferică, la lumina lumânărilor, la Westminster Abbey.

Emisiunea Stand Up To Cancer, prezentată de vedete precum Davina McCall, Adam Hills și Clare Balding, a îndemnat oamenii să nu se teamă de controalele pentru cancer.

