Primul mort de gripă din acest sezon: o femeie de 88 de ani, din Cluj, nevaccinată. Numărul cazurilor s-a dublat în câteva zile

Data actualizării: Data publicării:
mostră de sânge cu virus gripal
Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images

Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) anunţă că a fost confirmat primul deces provocat de gripă din acest sezon, o femeie de 88 de ani din Cluj, nevaccinată, care suferea şi de alte afecţiuni. Numărul cazurilor de gripă înregistrate în săptămâna 15 - 21 decembrie a fost 11.174, aproape dublu faţă de săptămâna precedentă, cele mai multe cazuri fiind înregistrate în Bucureşti şi în judeţele Cluj, Botoşani, Bihor, Iaşi, Neamţ.

„Având în vedere succesiunea a 3 săptămâni care au evoluat cu o intensitate înaltă a activităţii gripale, cu depăşirea mediei faţă de sezoanele anterioare şi cu o răspândire geografică extinsă a circulaţiei virusurilor gripale la nivelul întregii ţări, putem vorbi de o situaţie de alertă epidemiologică”, precizează INSP.

„În săptămâna 15.12.2025 – 21.12.2025 (S 51/2025) au fost raportate: 102.655 cazuri de infecţii respiratorii (gripă clinică, IACRS şi pneumonii), înregistrându-se cu 3.7% mai multe cazuri comparativ cu săptămâna anterioară (99.034) şi cu 15.2% mai multe cazuri comparativ cu aceeaşi săptămână a sezonului precedent (89.109). Variaţia în plus faţă de media calculată de 69.708 a cazurilor din ultimelor sezoane (2018-2025, fără sezoanele pandemice) a fost de 47.3%”, anunţă INSP.

INSP raportează 11.174 cazuri de gripă clinică la nivel naţional, comparativ cu 5.701 înregistrate în săptămâna precedentă, de 5 ori mai multe comparativ cu cele din aceeaşi săptămână a sezonului precedent (2.238) şi de 6.9 ori mai multe faţă de media ultimelor 5 sezoane (1.623).

Cazurile de gripă clinică au fost raportate de toate judeţe, cele mai multe fiind în municipiul Bucureşti (1.696) şi în judeţele Cluj (843), Botoşani (826), Bihor (801), Iaşi (700) şi Neamţ (616).

De asemenea, au fost înregistrate 62 cazuri de infecţii respiratorii acute severe (SARI), cu 11 mai multe faţă de săptămâna precedentă şi cu 20 mai multe faţă de aceeaşi perioadă a sezonului precedent, şi 133 cazuri de gripă confirmată de laborator (60 cu virus gripal AH3, 5 cu virus gripal AH1 şi 68 cu virus gripal A nesubtipat).

„De la începutul sezonului au fost raportate: 294 cazuri de gripă confirmate de laborator, din care: 59 cazuri cu virus gripal A nesubtipat , 119 cu virus gripal AH3, 13 cu virus gripal AH1, 3 cazuri cu virus gripal B”, precizează INSP.

A fost comunicat primul deces confirmat cu virus gripal din acest sezon, o femeie în vârstă de 88 de ani, din jud.Cluj, având condiţii medicale pre-existente, dar neînregistrată în RENV ca fiind vaccinată antigripal, confirmată cu virus gripal tip A, subtip H3.

Până la data de 21.12.2025 au fost înregistrate în Registrul Electronic Naţional de Vaccinări (RENV) un număr de 1.252.642 de vaccinări antigripale (1.227.743 fiind pentru grupele populaţionale care beneficiază de decontare în regim compensat), din care 5.835 vaccinări antigripale în farmaciile comunitare autorizate.

