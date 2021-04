Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, vine cu precizări, vineri seară, într-un mesaj video pe Facebook, după ce fostul ministru al Sănătăţii Vlad Voiculescu şi fostul secretar de stat în minister Andreea Moldovan au afirmat că ştia despre modificarea criteriilor de carantinare, pentru că acestea au fost discutate în grupul tehnico – ştiinţific al CNSU. Raed Arafat arată un document și un proces-verbal prin care demonstrează că nu acest grup putea să ia decizia și nici măcar nu au fost discutate toate prevederile din ordinul de carantinare.

„Discutarea indicilor de carantină s-a făcut în două zile succesive, la sediul Ministerului Sănătății, cu participarea reprezentanților INSP, ai DSU - Raed Arafat -, epidemiologi, asistenți medicali, ministrul. S-a revenit a doua zi cu clarificări, forma finală a fost cea agreată de toți la minister și apoi în grupul tehnico-științific. Nu am lucrat de capul meu”, a declarat, vineri, Andreea Moldovan, secretarul de stat în Ministerul Sănătății demis o dată cu ministrul Vlad Voiculescu pentru că a trimis la publicarea în Monitorul Oficial, fără știrea premierului, un ordin prin care se schimbau indicii de carantinare a localităților.

„Grupul tehnico-științific a fost înființat de CNSU ca un grup de suport, cu experți, pentru a propune soluții tehnice către CNSU”, a explicat Arafat, care a citit din regulamentul de funcționare al grupului un articol care arată că deciziile pe care le ia sunt transmise spre aprobare CNSU.

Grupul „nu ia decizii de la sine și le execută, deciziile lui pleacă ca propuneri către CNSU, condus de prim-ministru, unde se dă aprobare sau se pot modifica anumite criterii în alt sens, pentru a ieși hotărârea CNSU, iar unele dintre aceste decizii, după ce se ia hotărârea CNSU, sunt transformate chiar în acte normative”, a explicat Raed Arafat.

El a confirmat că grupul tehnico-științific a avut o ședință în 23 martie și a arătat procesul-verbal de la acea ședință, document transmis Ministerului Sănătății, prin care nu era luată practic o decizie de aprobare a criteriilor de carantinare.

„Noi am avut o şedinţă, în 23 martie, grupul tehnico-știinţific, iar şedinţa a avut mai multe discuţii în cadrul ei, a fost convocată după ce noi am primit unele propuneri de la INSP care trebuiau discutate şi în cadrul acestor discuţii au fost prezentate criteriile şi, într-adevăr, s-a discutat asupra unuia dintre aceste criterii şi anume numărul de locuitori dintr-o localitate care să fie considerată mare - 50.000 sau 100.000 - şi votul a fost pentru 100.000 locuitori în cadrul grupului, dar asta n-a însemnat aprobarea întregului set de criterii care au apărut în ordin. De altfel, orice ședință se termină cu o Decizie, iar aici vedeți că procesul-verbal are o decizie, decizie care a fost comunicată celor de la Ministerul Sănătății, iar decizia NU prevede aprobarea criteriilor (de carantinare), ci doar a celor propuse de INSP în ceea ce privește programul de weekend și orele la care se oprește circulația în timpul weekendului și alte aspecte referitoare la sălile de sport și fitness, dar nimic despre criteriile de carantinare” - a spus Raed Arafat, prezentând documentul.

„Deci, noi nu am avut în decizie prevederea ca să fie aprobate criteriile”, a punctat șeful Departamentului pentru Situații de Urgență. „Dacă citim decizia, aceasta spune că «în cursul zilei 23.03.2021 se va propune emiterea unei hotărâri CNSU cu privire la stabilirea unor măsuri necesare a fi aplicate în unităţile de învăţământ», asta era pentru partea de învăţământ”, a arătat Arafat.

El a explicat că la 9 aprilie a fost trimisă o adresă de la INSP la Ministerul Sănătăţii, care atrăgea atenţia asupra unuia dintre criteriile propuse, care nu poate fi calculat la nivelul localităţilor. „INSP spune că nu vor putea calcula acest indicator. Asta înseamnă că şi INSP era în dubii pe anumite criterii şi erau în discuţie aceste criterii. Asta arată de ce nu a fost emisă decizia de a propune criteriile către CNSU în şedinţa din 23 martie”, a explicat Raed Arafat.

Și medicul Alexandru Rafila declarase în urmă cu câteva zile că INSP nu a fost de acord cu criteriile de carantinare propuse de Ministerul Sănătății.

