Raed Arafat: Creșterea imunității la un virus nu se face mâncând ceapă sau usturoi. Cine ascultă bazaconii pune viața copiilor în pericol

Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a anunţat, joi seară, că un bărbat de 37 de ani din Călăraşi a murit din cauza gripei. Numărul total al deceselor a ajuns la 93, iar pe internet circula tot felul de leacuri băbești miraculoase care pot pune în pericol viața oamenilor. Cea mai noua reţetă minune: usturoi și ceapă pisate în loc de vaccin antigripal. Raed Arafat.

Potrivit CNSCBT, a fost confirmat virus gripal tip A la un bărbat de 37 de ani din Călăraşi, care a murit în cursul zilei de joi.

Pacientul era cunoscut cu afecţiuni cronice şi nu se vaccinase împotriva virusului gripal.

Numărul total al deceselor a ajuns la 93.

De asemenea, CNSCBT a anunţat că, în ultima săptămână, „activitatea gripală a avut un trend crescător, a evoluat cu intensitate înaltă, cu extindere naţională”.

„Numărul total de cazuri de infecţii respiratorii acute (gripă clinică, IACRS şi pneumonii) înregistrat la nivel naţional a fost de 145.622, cu 34.5% mai mare comparativ cu cel înregistrat în aceeaşi săptămâna a sezonului precedent (108.240) şi cu 8.5% mai mare comparativ cu cel din săptămâna anterioară (134.201)”, a transmis CNSCBT.

Potrivit sursei citate, s-au înregistrat la nivel naţional 3.455 cazuri de gripă clinică, răspândite pe întreg teritoriul ţări.

Cosmin Prelipceanu a discutat cu Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, despre leacurile băbești, total nepotrivite pentru a trata gripa.

Cosmin Prelipceanu: Usturoi în loc de vaccin...



Raed Arafat: Stați că nu ați zis toată rețeta. Usturoi, ceapă, ardei iute, ghimbir, oțet de mere care să se pună 12 ore și să se ia 2-3-4 linguri la fiecare masă. Ăsta e vaccinul antigripal propus pe net.



Asta înseamnă că cine ascultă, îmi pare rău să le spun, bazaconii, și nu se vaccinează își pune viața în pericol, sau pune viața copiilor în pericol. Pentru că creșterea imunității la un virus nu se face mâncând ceapă sau usturoi. Or fi alimente sănătoase, ăsta e un aspect, dar ele nu pot să creeze imunitate la un anumit patogen. Vaccinurile fac acest lucru.



Vaccinurile pe care tot le blamăm, indiferent cât vin unii și alții să spună că ele nu sunt bune, dacă luăm istoric de când au fost create și până acum ce au facut, au salvat sute de mii de vieți, dacă nu milioane de vieți și au prevenit boala la alte milioane de persoane.



Așa că, încurajând populația să recurgă la astfel de leacuri băbești, care nu sunt documentate, nu sunt cu nicio bază medicală, nu face decât ca populația să devină mult mai vulnerabilă. Cu cât mai puțini oameni vaccinați sunt în România împotriva unei anumite boli, cu atât șansa apariției unei epidemii și a unui număr mai mare de decese crește.

Faptul că oamenii ascultă astfel de lucruri, le citesc, care sunt în final o formă de fake news publicate de oameni care au poate credibilitate în domeniile lor, dar în acest domeniu nu au nicio cunoștință. Când ele fac acest lucru, nu fac decât să pună populația în pericol și viața oamenilor în pericol.



Mai mult decât un pic de responsabilitate. Este responsabilitate. Ăsta e și motivul pentru care am acceptat să ies în mai multe locuri, să pot să explic un punct de vedere al unei persoane care totuși are cunoștințe medicale, să vorbesc împotriva acestor încercări de a convinge populația să folosească ceapă și usturoi în loc de vaccinuri.



Trebuie responsabilizate astfel de persoane. Și cele care pun afișe în orașe și încearcă să sperie populația împotriva vaccinurilor și vin cu informații care nu sunt corecte. Deci trebuie să fie o responsabilizare aici, și aici legislația să fie modificată în sensul să facă astfel de lucruri.



Să fie posibil să fie taxate. E dreptul la liberă exprimare, orice om poate să spună ce vrea. Dar când ai un anumit statut social și vii cu informații greșite, cu impact negativ pe sănătate publică, pe domenii care pot pune viața populației în pericol, atunci trebuie să ți se ceară măcar să vii cu dovezi publice. Și dacă nu vii cu dovezi publice, medicale care să fie acceptate, atunci da, să fie amendați. Nu văd o problemă aici. Dar trebuie găsită o soluție pentru ca aceste lucruri devin din ce în ce mai frrecvente și au impact prin faptul că cei care fac aceste declarații au o anumită influență asupra populației.



Pentru că oamenii nu au întotdeauna încredere în ce se spune de către medici și de către lumea medicală. Nu e numai în România. Sunt medici care se plâng și în alte țări de pacienți care vin cu informații de pe Google, Facebook și uite, asta am găsit și asta trebuie să îmi faci. Sunt și glume, că oamenii se tratează cu Google înainte să vină la medic.



Este important ca noi să conștientizăm populația că una e mâncarea sănătoasă și alta e medicina care, când vine vorba de vaccinuri, nu pot fi înlocuite de usturoi și ceapă. Vaccinul are un rol pe care mâncarea nu poate să îl înlocuiască. Anume generarea unor anticorpi care combat virusul și acești anticorpi, prin vaccinare, ei deja există în corp, față de cineva care se infectează, iar corpul lui nu e pregătit pentru acest virus. Și atunci se îmbolnăvește într-o formă mult mai gravă și poate să ajungă la deces.

Sursa: Digi24, News.ro

