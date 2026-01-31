Respirația nazală versus pe gură. Medicii explică diferențele care îți afectează somnul: „Ajută la oxigenarea optimă a creierului”

Respirația are un rol esențial în calitatea somnului, iar modul în care inspirăm aerul pe parcursul nopții poate face diferența dintre un somn profund și unul fragmentat. Specialiștii atrag atenția că respirația nazală susține o oxigenare optimă a creierului și menține stabilitatea ciclurilor de somn, în timp ce respirația pe gură favorizează sforăitul, microtrezirile și oboseala resimțită la trezire, simptome cu efecte directe asupra sănătății generale.

Respirația influențează fiecare aspect al somnului nostru: de la continuitatea ciclurilor nocturne până la nivelul de energie și claritate mentală pe parcursul zilei.

Cum îți afectează respirația somnul

„Nu te poți odihni dacă nu respiri corect. Respirația eficientă joacă un rol esențial în prevenirea somnului fragmentat, mai ales în contextul apneei în somn sau al obstrucțiilor nazale. O respirație deficitară determină scăderea nivelului de oxigen din sânge, ceea ce duce la microtreziri repetate și la întreruperea ciclurilor normale de somn pe parcursul nopții. Atunci când căile nazale sunt obstrucționate, respirația se mută frecvent pe gură, favorizând sforăitul și apariția episoadelor de apnee, cu impact direct asupra continuității somnului profund.

În schimb, respirația nazală corectă contribuie la menținerea tonusului muscular al faringelui, la filtrarea și umidificarea aerului inspirat, la oxigenarea optimă a creierului și la susținerea unui ritm cardiac sănătos. Toate acestea reduc numărul întreruperilor nocturne și diminuează senzația de oboseală resimțită la trezire.

Modul în care respirăm, atât pe parcursul zilei, cât și în timpul nopții, are un impact direct și profund asupra stării generale de sănătate.

Beneficiile unei respirații corecte se resimt imediat, dar și pe termen lung prin: o claritate mentală mai bună, capacitatea de a lua decizii mai rapide și mai coerente, un somn mai profund, cu mai puține treziri nocturne, precum și reducerea anxietății și a iritabilității. În plus, respirația eficientă contribuie la îmbunătățirea concentrării, la creșterea rezilienței în perioadele de suprasolicitare, la diminuarea tensiunilor musculare și a durerilor la nivelul gâtului și umerilor, susținând totodată un nivel constant de energie pe parcursul zilei.”, a explicat pentru Digi24 Daniela Ionescu, medic primar ORL

Respirația nazală versus respirația pe gură: care este mai sănătoasă pentru un somn odihnitor

„Respirația nazală este forma fiziologic corectă de respirație, având un rol esențial în menținerea unui somn profund și stabil. Prin intermediul nasului, aerul este filtrat, încălzit și umidificat înainte de a ajunge în căile respiratorii inferioare, ceea ce protejează mucoasele și susține o oxigenare eficientă pe parcursul nopții.

În schimb, respirația pe gură usucă căile aeriene, favorizează sforăitul și apariția microtrezirilor, fragmentând somnul. Aceasta se manifestă frecvent prin dureri de gât la trezire și senzația de gură uscată, semne clare ale unui somn de calitate scăzută.

Pe termen lung, respirația orală este asociată cu un risc crescut de infecții cronice ale cavității bucale și gâtului, apariția cariilor dentare, afecțiuni inflamatorii ale gingiilor, precum și cu probleme ale căilor respiratorii inferioare.”, a adăugat medicul ORL