Reacția ministrului Sănătății după ce un tânăr cu fractură de femur a murit la Spitalul Judeţean Buzău: „Voi sesiza Colegiul Medicilor”

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, va sesiza Colegiul Medicilor, după ce un pacient de 25 de ani, internat cu o fractură închisă de femur, a decedat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău. Marţi, mai multe persoane au protestat în curtea SJU Buzău, după ce tânărul, victima unui eveniment rutier, a decedat la scurt timp după ce a fost investigat, stabilizat şi internat în Secţia de Ortopedie.

Protestele au continuat şi miercuri, la faţa locului fiind prezente forţele de ordine.

Potrivit conducerii Ministerului Sănătăţii, cazul va fi prezentat Colegiului Medicilor din România.

"Eu nu pot să emit opinii medicale, nu cunosc detaliile medicale, patologiile asociate, tipul de intervenţie, însă voi sesiza Colegiul Medicilor din România, pentru că este de competenţa lor", a declarat miercuri, pentru Agerpres, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

Conform purtătorului de cuvânt al SJU Buzău, Adriana Bunilă, bărbatul decedat a fost victima unui accident rutier care a avut loc pe 2 ianuarie, el fiind adus la Unitatea de Primiri Urgenţe cu o fractură închisă de femur.

După ce a fost evaluat în UPU, pacientul a fost internat în Secţia de Ortopedie a Spitalului Judeţean pentru a fi supus unei intervenţii chirurgicale, beneficiind de imobilizare în aparat gipsat şi tratament specific.

"În cursul zilei de 5 ianuarie, pacientul trebuia să fie supus unei intervenţii chirurgicale, însă starea de sănătate s-a deteriorat brusc, motiv pentru care a fost transferat în Secţia de Terapie Intensivă, unde, din păcate, a survenit decesul. În prezent se aşteaptă rezultatele necropsiei pentru a se stabili cauzele exacte ale decesului", a precizat purtătorul de cuvânt al SJU Buzău.

"Am solicitat, în mod expres, ca la necropsie, pentru transparenţă, să fie prezent şi un expert criminalist din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean. Ne-a fost acceptată această solicitare, astfel încât tot ceea ce înseamnă partea aceasta de transparenţă în ceea ce s-a întâmplat, ca şi act medical, sau nu s-a întâmplat, să fie adus la cunoştinţa familiei prin raportul necropsiei", a declarat, marţi, managerul SJU Buzău, Sorin Pătraşcu.

IPJ Buzău a schimbat încadrarea faptei din dosarul penal deschis în urma accidentului rutier, respectiv din vătămare corporală din culpă în vătămare corporală din culpă şi ucidere din culpă, necropsia urmând să stabilească circumstanţele în care a survenit decesul tânărului.

Editor : A.P.