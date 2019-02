România are doar 2 chirurgi cardiovasculari pediatri

În România se nasc, anual, cel puțin o mie de copii cu malformații la inimă. Pot avea o viață normală, însă numai dacă sunt operați la timp, iar acest lucru se întâmplă doar în cazul a jumătate dintre ei. Alţii, cu puţin noroc, ajung în străinătate. În România, există şase secţii pentru astfel de operații, însă numai pe hârtie. În realitate, unele dintre ele stau încuiate, altele își deschid ușile sălilor de operație numai de câteva ori pe an, atunci când vin medici străini să opereze benevol. Altele, deloc. În România sunt doar 2 medici care pot face astfel de operaţii complexe. Urmează un nou episod Pacient în România.

Andre Bârsan, medic chirurg: Sălile sunt absolut ok în sensul că există pompă de circulație extracorporal, partea de anestezie, ventilatorul de anestezie, scule, truse absolut ok. E ca afară, nu am ce să mă plâng. Anul trecute s-au operat 69 de bolnavi aici plus 32 de cataterisme cardiace. Cam 100 de bolnavi pe an. Secția e deschisă din 2016.

Suntem la Spitalul de copii Grigore Alexandrescu unde exisă o secție de chirurgie cardiovasculară de 3 ani. Nu pot fi făcute operații în continuu pentru că există un singur medic. Ușile secției sunt deschise când cineva vine în vizită sau când medici străini vin în România să salveze viețile copiilor, care sunt puse pe o listă de așteptare.

Alexandru Ulici, manager Grigore Alexandrescu: Deocamdată am scos un post de chirurg şi un post de anestezist pentru chirurgie cardiovasculară și pe niciunul nu s-a înscris nimeni. Aparatura a costat 9 milioane de euro.

În Bucureșți mai există o secție de chirurgie cardiovasculară pediatrică la Spitalul Marie Curie. Nici aici nu se operează continuu pentru că echipa nu este completă. Am găsit aici însă medicii străini care fac operații lunar, pentru a salva inimile copiilor români.

Tammam Youssef - medic chirurg cardiolog pediatru: Noi stăm la Bucureșți în fiecare lună pentru 10 zile. Colegii noştri de la cardio ne prepară pacienții. Stăm 10 zile, operăm între 15 și 18 ,20 de pacienți în fiecare misiune. Deci noi, scopul nostru nu e doar să operăm, ci să facem teaching. Învățăm echipa locală, când am venit în 2013 nu a fost nimeni. Am venit în misiune, eram 15 persoane. Acum echipa e aproape completă la Marie Curie. Sperăm cât mai curând să fie autonome.

Până când aceste centre vor deveni funcționale, întâlnim drama părinților care vor să își salveze copiii. La Marie Curie ne-am întâlnit cu Lenuța Alexa, care de 5 ani se zbate ca fetița în vârstă de 6 ani să fie operată.

Alexa Lenuța, mama unui pacient: Noi de atunci, de la 1 an și 3 luni, umblăm prin spital. La control am ajuns anul trecut, trebuia operată în spital. S-a întâmplat un caz și nu s-a mai putut. În ianuarie, pe data de 4 sau nu mai știu exact, am venit aici, dl doctor i-a făcut consultație, toate analizele și ne-a pus pe lista de așteptare pentru operație și ne-a zis că așteptăm răspunsul că în februarie sigur o să fie de operată. M-am bucurat enorm.

Fetița a fost operată de medicii străini și de echipa de la Marie Curie care se află în formare, săptămâna trecută.

Alexa Lenuța, mama unui pacient: I-a dat a două șansă la viață, pe care o așteptăm de 5 ani jumătate. Și m-am bucurat când am fost aseară la ea și am văzut-o, se uită după mine. Chiar dacă nu am născut-o eu, dar când auzi cuvântul mama ți se rupe sufletul. Dintr-un centru am luat-o. Am zis că are și ea dreptul la viață și am venit aici și am așteptat.

În timpul interviului, asistentele au anunțat-o pe Lenuța că fetița este bine după operație și au adus-o în salon. Operația a durat 6 ore.

Cristian Sas - preşedinte Colegiul Pacienţilor: Este o zona foarte deficitară, la fel și viteză cu care sunt diagnosticați acești copii este scăzută și rată lor de supraviețuire scade.

În ultimii 6 ani, numărul pacienţilor operaţi în România a scăzut de la un an la altul. Dacă în 2012 erau puţin peste 1.900 de operaţii în ţară, în urmă cu un an erau puţin peste 1.400. În 2015, erau operaţi în ţară 1645 de pacienţi şi erau trimişi în străinătate 212. În 2016 erau operaţi în România 1.657 de pacienţi şi plecau 201, iar în 2017 erau operaţi în România 1.553 de pacienţi şi au plecat în străinătate 252.

Statul Român decontează 2,5 milioane de lei, anual, pentru operaţiile în străinătate.

Cristian Sas - preşedinte Colegiul Medicilor: Nu poți să plătești o intervenție cardiacă pentru un bebe sau un copil la fel cum plănuiești o apendicită sau o altă intervenție comună.

Manuel Chira, medic chirurg cardiovascular: Nu operez foarte mulți pentru că ăsta este al doilea aspect al problemei. Materialele și tot ce implică această chirurgie cardiacă pediatrică costă mult. Mai mult decât la chirurgia cardiacă de adulți. Un conduct valvulat pulmonar care costă 4 mii de euro. O valvă pentru un adult costă un sfert din această sumă, ca să vă faceți o idee. Și asta ne limitează activ, lipsa fondurilor. Eu la Cluj operez în jur de 100 de pacienți pe an pentru că pentru atâția bolnavi primim bani la Casa Natională de Asigurări și de pe programul național de chirurgie cardiacă.

Alin Nicolescu, medic: Resursa umană e dificilă și a fost o surpriză pentru noi când am început. Dacă pe cardio a mers mai bine, pe chirurgie și pe ați e greu să găsești oameni care să vrea să se formeze. Ideal ar fi să ai 5 sau 7 medici în spate. Ne mai trebuie încă 10 ani în România pentru că nu există resurse umane și trebuie create condițiile că să absorbi resurse umane, să poți să pregătești.

