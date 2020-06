Testarea bucureștenilor. Nelu Tătaru: Nu se întrunesc condițiile pe Arena Națională; Gabriela Firea: Nu renunț

Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, și ministrul sănătății, Nelu Tătaru, s-au contrat de la distanță, marți seara, la Digi24, pe tema testării populației pe care edilul Bucureștiului dorea să o facă pe Arena Națională pentru a vedea cum a circulat SARS-CoV-2 în Capitală și în ce măsură populația este imunizată la Covid-19. Testarea a fost interzisă în ultimul moment de Ministerul Sănătății.

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat zilele trecute că face plângere penală pentru zădărnicirea combaterii bolilor, după ce Ministerul Sănătății nu a autorizat desfășurarea pe Arena Națională a testării pentru anticorpi de coronavirus pe care voia să o facă unui eșantion al populației Bucureștiului.

Ministerul Sănătăţii şi Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti au transmis ulterior că susţin orice iniţiativă de testare a populaţiei pentru COVID-19, dar în condiţiile legii.

Ministrul sănătății, Nelu Tătaru, a explicat marți seara la Digi24 că nu a interzis testarea în sine, ci doar nu a autorizat-o să aibă loc pe Arena Națională, după a fost informat de DSP București că nu sunt îndeplinite condițiile. Testarea este un act medical și ca urmare, Arena Națională nu asigura condițiile desfășurării unui act medical. În schimb, testarea ar putea avea loc în spitalele aflate în administrarea Primăriei Capitalei, a sugerat Nelu Tătaru.

În replică, primarul Gabriela Firea a reamintit la Digi24 că ea a cerut în primă fază autorizarea testării în aceste spitale, dar a fost refuzată de DSP, așa cum i-a fost respinsă și o a doua propunere, de a desfășura testarea la cabinetele medicale ale școlilor.

În ciuda acestor refuzuri, Gabriela Firea dă asigurări că nu va renunța la acest proiect și că testele deja achiziționate - peste 11.000 - nu expiră.

Nelu Tătaru: Nu există niciun ordin de ministru

„Am fost informat de DSP Bucureşti că nu se pot desfăşura acele testări în acel loc. Nu întrunesc condiţiile. Și atunci, sunt nişte discuţii care cred că se întind un pic cam mult. Orice testare este un act medical care trebuie să se desfăşoare în anumite condiţii”, a spus ministrul sănătății, Nelu Tătaru, explicând de ce testarea bucureștenilor nu a putut avea loc pe Arena Națională.

Gabriela Firea acuzase că interzicerea testării a venit prin ordin de la ministru, dar Nelu Tătaru infirmă. „Nu există niciun un ordin de ministru. S-au făcut două evaluări chiar acolo. Eu am primit ambele evaluări de la DSP, care au arătat că în acel loc nu se pot face acele testări”, a precizat Nelu Tătaru.

Potrivit ministrului, testarea Primăriei Capitalei ar putea fi realizată în „colaborare cu un spital”, inclusiv cu cele pe care le are în subordine Primăria București.

Orice autoritate publică poate face „o activitate medicală prin spitalele pe care le are în subordine, dar în condiţii specifice”, a subliniat Nelu Tătaru. „Cei de la DSP au făcut evaluare pentru spațiu, ei dau aviz de funcționare sau nu”, a spus Tătaru, precizând că doar acest lucru se solicitase.

Ministrul a repetat că „nu îi este clar” de ce Primăria Capitalei vrea să facă aceste testări, în condiţiile în care şi Ministerul Sănătăţii va face un studiu național de seroprevalență care va arăta cum a trecut prin boală populația României.

„Cine se ocupă de sănătatea românilor este Ministerul Sănătăţii, Direcţiile de Sănătate Publică, Institutul Naţional de Sănătate Publică şi unităţile medicale. Nu ştiu dacă vreo autoritate are în panoplia de atribuţii sănătatea românilor”, a afirmt ministrul sănătăţii ca răspuns la acuzațiile Gabrielei Firea de zădărnicire a combaterii bolilor.

El a mai spus că nu a stat de vorbă niciodată cu Gabriela Firea pe tema acestei testări.

„Știm de deciziile Ministerului Sănătății, ordinele Ministerului Sănătății, comisiile Ministerului Sănătății, grupurile de lucru, gestionarea unei pandemii și contextul în care la nivelul unui guvern un comitet național pentru situații de urgență încercăm să ducem la capăt un moment dificil”, a răspuns Tătaru la observația că decizia acestei testări se luase prin decizie a Consiliului General al Capitalei.

Gabriela Firea: Justiția își va spune cuvântul

„Explicația dlui ministru că domnia sa nu a blocat sub nicio formă testarea din București nu are cum să ne mulțumească, pentru că situația este cu totul alta”, a spus în replică Gabriela Firea, marți seară, la Digi24. „Noi am avut dialoguri intense, prelungite și, spun eu, de bună-credință cu Ministerul, în sensul unor adrese transmise, de a ruga să ni se permită ceea ce s-a permis în întreaga Europă, ca autoritatea locală să sprijine practic efortul ministerului de resort pentru realizarea testării populației. Nu am primit niciun răspuns, iar în întâlnirile directe care au avut loc între conducerea Administrației Spitalelor și conducerea DSP ne-au fost refuzate toate variantele de lucru”, a adăugat ea.

Gabriela Firea spune că în momentul în care a inițiat testarea în București, ministerul nu anunțase că are propriul program pentru studiul de seroprevalență. „Dacă l-ar fi anunțat acum două luni, cu siguranță că noi am fi îndreptat aceste resurse către alte obiective. Acum două luni de zile s-a spus că nu este nevoie să testăm în plus față de cazurile simptomatice”, a acuzat Gabriela Firea.

Totuși, un studiu de seroprevalență a fost menționat de către dr. Adrian Streinu-Cercel încă din data de 26 martie, la câteva zile după ce intervenise demisia fostului ministru al sănătății Victor Costache în urma unor declarații controversate despre testarea în masă a bucureștenilor. Tot de atunci datează și anunțurile Gabrielei Firea în legătură cu testarea bucureștenilor, inițial edilul vorbind despre testarea tuturor celor aproape 500.000 de persoane de peste 65 de ani din Capitală.

Streinu-Cercel a explicat că tocmai acest proiect pentru un studiu de seroprevalență îi fusese prezentat ministrului Costache, care l-a avizat.

Ulterior, noul ministru Nelu Tătaru a anunțat la 10 mai că studiul de seroprevalență va începe la nivel național după 1 iunie.

În ceea ce priveşte testarea de tip anticorpi, care ar arăta proporția din populaţia Capitalei care a trecut prin boală, dar care a fost suspendată, primarul general al Capitalei dă asigurări că nu va renunţa la acest proiect şi a reamintit că testele au fost deja achiziţionate. „Nu ne putem opri doar pentru că un domn ministru şi o doamnă de la DSP au politizat acest subiect. Să fiţi convins că vom face aceste testări”, a declarat Gabriela Firea.

Edilul susține că reprezentanți ai DSP București, epidemiologi, au venit la Arena Națională cu două săptămâni înainte, au văzut circuitele și au făcut toate constatările. „Au spus că este o locație foarte potrivită și că în întreaga Europă s-au ales spații deschise, în anumite cartiere, corturi, containere și că noi avem un spațiu chiar mai generos decât au văzut în Franța, în Italia, în Germania și că practic, locația noastră era superioară altor orașe din Europa. Și au spus că vom primi avizul scris în următoarele zile, fapt care nu s-a mai întâmplat. Acest lucru este dureros”, a declarat Gabriela Firea, marți seara, la Digi24. Ea susține că medicilor respectivi, care „au spus că este minunat ce se întâmplă la Arenă, pentru că sunt respectate toată condițiile de igienă”, probabil că acum le e frică să vorbească de teamă că își vor pierde locurile de muncă.

„În ziua de testare au venit la Arena Națională și au spus că din păcate, Ministerul Sănătății nu le permite să ne dea acel aviz. Au venit alte persoane decât cele care au fost în verificare”, a povestit Gabriela Firea. Ea spune că ulterior a primit un e-mail de la DSP în care se invoca „un ordin de ministru mai vechi, de acum niște ani în spate, ca și cum noi am fi fost în situația să solicităm un aviz de la DSP pentru a acredita un laborator permanent la Arena Națională”, a explicat edilul. „Se vorbește despre altceva decât ceea ce am solicitat noi”, a punctat Gabriela Firea.

„Justiția își va spune cuvântul, am depus această plângere, nu este o bucurie, dar ea este necesară”, a afirmat Gabriela Firea.

Pe de altă parte, Gabriela Firea a declarat, marţi seară, la Digi24, că dintre cele 3.000 de persoane testate până în prezent pentru identificarea infectării cu COVID-19 (testare antigen la aparat Real Time-PCR, prin exsudat nazal), doar două persoane au fost diagnosticate pozitiv.

Este vorba de o a doua testare pe care o face Primăria Capitalei, pe bază de înscriere voluntară, un program la care s-au înscris 11.000 de bucureșteni.

