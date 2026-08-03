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Cum a fost tratat un bărbat care nu mai putea să urineze

Data publicării:
Adenom-de-prostata-tratat-TURP-si-vaporizare-cu-plasma-SANADOR Articol susținut de SANADOR
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Matei, în vârstă de 78 de ani, se confrunta cu mai multe probleme de sănătate pe care le ținea sub control cu tratamentul indicat de medic. Într-o zi, bărbatul nu a mai putut să urineze. Retenția urinară este o urgență medicală și necesită prezentare imediată la spital. Matei a solicitat însă ajutor abia după 48 de ore, când s-a prezentat cu fiul său la unitatea de primiri urgențe din localitatea de domiciliu.

În urma investigațiilor efectuate, a primit diagnosticul de adenom de prostată, iar medicii ia-u recomandat tratament medicamentos. Pentru că retenția urinară persista, Matei a mers apoi la un spital de nefrologie din București, unde i-a fost montată o sondă urinară pentru eliminarea urinei, iar medicii l-au sfătuit să continue cu administrarea medicației.

Îngrijorat de situație, fiul lui Matei s-a interesat unde ar putea găsi un medic experimentat, care să îi poată trata tatăl. În cele din urmă, l-a programat la Conf. Dr. Marcian Manu, medic primar urologie, șeful Secției de Urologie de la Spitalul Clinic SANADOR. Acesta i-a recomandat o intervenție chirurgicală minim invazivă, cu rahianestezie.

La Spitalul Clinic SANADOR, Matei a beneficiat de evaluarea preoperatorie necesară, adaptată afecțiunilor sale, care a inclus investigații, consultații de cardiologie, medicină internă, ORL și gastroenterologie, precum și consult preanestezic. În urma acestora, echipa medicală a stabilit că intervenția putea fi realizată în condiții adecvate.

După extragerea sondei urinare, Conf. Dr. Marcian Manu a efectuat o uretrocistoscopie. Investigația a evidențiat o stenoză a fosei naviculare, adică o îngustare a porțiunii terminale a uretrei, pentru care a realizat dilatație uretrală progresivă cu bujii. Examinarea prin cistoscopie a evidențiat că lobii laterali ai prostatei erau foarte măriți și îngustau semnificativ uretra, precum și prezența unor diverticuli și a unor calculi de mici dimensiuni în vezica urinară.

După ce a evacuat endoscopic calculii vezicali, Conf. Dr. Marcian Manu a efectuat procedura TURP, adică rezecția transuretrală a țesutului prostatic obstructiv, completată prin vaporizare cu plasmă, pentru îndepărtarea controlată a țesutului restant și eliberarea canalului urinar.

Procedurile s-au desfășurat prin abord transuretral, endourologic, fără incizii exterioare, au decurs foarte bine, iar câteva zile mai târziu pacientul a fost externat într-o stare generală bună și urinând spontan, fără sondă.

La Spitalul Clinic SANADOR, pacienții cu prostată mărită au acces la metode moderne de tratament, inclusiv prin abord minim invaziv, precum TURP, vaporizarea cu plasmă sau enucleerea laser a prostatei, în funcție de caz. Atunci când există indicație, pot fi utilizate și alte metode minim invazive, precum terapia Rezūm cu vapori de apă, recomandată pacienților atent selectați.

În cazul unui adenom de prostată foarte voluminos sau al unor situații particulare, tratamentul chirurgical poate presupune prostatectomie, realizată prin abord robotic, laparoscopic ori clasic, conform indicației stabilite pentru fiecare pacient în parte. La Spitalul Clinic SANADOR, operațiile au loc în unul dintre cele mai bine dotate blocuri operatorii din România, conectat la Secția ATI de categoria I, cu nivel de competență extinsă.

Editor : A.D.V.

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