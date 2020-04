Un medic infectat de la Suceava: Optimismul este lucrul pe care trebuie să ne canalizăm. Și să fim corecți și uniți

Manuela Șestac este medic, neurochirurg la spitalul din Suceava, și de trei săptămâni este pacient. S-a infectat cu COVID-19 și încă nu s-a vindecat. Cadrul medical a povestit la Digi24 cum a aflat că s-a infectat, ce simptome a avut și când crede că iese din spital. De asemenea, medicul a comentat și situația medicilor care au mințit într-o anchetă epidemiologică. „Inimaginabil... Știu și eu de câteva cazuri... Parcă nu-mi vine să cred, mi se pare incredibil”, spune Manuela Șestac.

Manuela Șestac: Acum mă simt bine, au trecut simptomele de alarmă și perioada critică. Singura problemă, negativarea testelor și explic. După inițierea tratamentului care durează 10 zile, în cazul meu a fost vorba de o formă moderată, se fac primele două testări. Deci după 10 zile de tratament se fac primele două teste, în două zile consecutive. Ambele teste, în cazul meu, au ieșit pozitive din nefericire. Într-un interval cuprins între 5 și 7 zile de la acestea, retestează. Am făcut al treilea test și este din nefericire pozitiv. Și la o săptămână de la acesta, în cursul zilei de ieri, am fost retestată. Deci al patrulea test de control. Aștept încă rezultatul.

În data de 19 martie, în timpul gărzii, am început să fac temperatură. Pe 20 martie, vineri, am făcut testul de gripă și testul de coronavirus. La cel de gripă ai avantajul că rezultatul îl obții imediat. A ieșit pozitiv în cazul meu. Rezultatul testului la coronavirus l-am obținut luni spre marți. În această perioadă am avut febră, tuse ușoară, o senzație de astenie, vărsătură în cursul zilei de vineri. Inițierea tratamentului cu Tamiflu care este specific pentru gripă a dus la remiterea simptomelor, însă din cursul zilei de luni au început să apară alte simptome – arsura în piept, senzație de inspir dificil și ulterior, luni seara, acele lividități, tegumente marmorate, deci în cazul meu a fost o formă cu manifestări cutanate.

Marți am plecat spre Iași pentru spitalizare și de atunci sunt în spitalul de boli infecțioase din Iași.

În spitalul în care lucrez (Spitalul Județean Suceava – n.red.) din nefericire nu au fost luate măsurile nu au fost luate la timp. Practic, noi nu am simțit că va veni o pandemie cu coronavirus. Nici în ceea ce privește echipamentele de protecție, nici instruirea personalului și poate și o nerecunoaștere la timp a simpomelor specifice bolii. Este o boală nouă, nu ne-am întâlnit cu ea până acum, simptomele sunt diverse... Nu există persoane care să descrie o simptomatologie întotdeauna similară și poate este un pic mai dificil. Dar lucrurile astea trebuiau cunoscute și trebuiau luate măsuri din timp.

Lipsa testării, testarea tardivă, testarea personalului medical asimptomatic s-a făcut târziu și asta cred că este o altă cauză - nu am fost izolați la timp. Că există într-adevăr în această perioadă o mare incidență a bolilor sezoniere, și atunci te gândeai poate la altă patologie în afară de coronavirus. Ar putea fi o explicație pentru această întârziere. Dar trebuie să dea de gândit când observăm că numărul cazurilor se înmulțește.

Noi nu am beneficiat de pregătire. Eu am arătat un document public, în care sindicatul medicilor din cadrul Spitalului Județean Suceava a sesizat conducerea unității cu privire la lipsa echipamentelor de protecție, lipsa circuitelor, lipsa până la urmă a unui plan de combatere a acestei pandemii. Nu se poate pune problema că noi medicii, nu am vrut să ne instruim sau am refuzat lcurul acesta. Cu siguranță este un management deficitar în acest caz, pentru că intră în atribuțiile managerului, a directorului medical în a combate infecții spitalicești, în cazul nostru o pandemie…

După ce mă fac bine mă voi întoarce la muncă, este obligația mea. După ce testele vor fi negative, două trebuie sa fie negative ca să poți fi externat, apoi urmează două săptămâni de izolare.

Le mulțumesc medicilor de la Iași în primul pentru optimismul pe care îl afișează în fiecare zi. Cred că ăsta este lucrul pe care trebuie să ne canalizăm. Această abordare optimistă. Nu are ce să ni se întâmple până la urmă, dacă suntem corecți, dacă suntem uniți și respectăm regulile.

Cosmin Prelipceanu: Cum este să aflați că sunt epidemiologi mint în ancheta epidemiologică, că sunt medici care, trecând peste orice regulă, au continuat să consulte deși știau că sunt suspecți de coronavirus?

Manuela Șestac: Inimaginabil... Știu și eu de câteva cazuri... Parcă nu-mi vine să cred. Aș vrea să văd mai multe detalii dar asta mi se pare incredibil. Deseori se confundă eroismul, sacrificiul personal, zicând „eu și bolnav mă duc să muncesc”. Cu iresponsabilitatea în a se gândi că mergând bolnav să muncești, poți să transmiți această afecțiune. La partea asta, din nefericire acești oameni nu s-au gândit.

Sistemul medical din România poate fi ajutat. În această perioadă e important să ascultați autoritățile, izolarea, distanțarea, purtarea măștilor. În următoarea perioadă de două-trei săptămâni când ne așteptăm la creșterea numărului de cazuri, așa putem sprijini personalul medical - respectând masurile. Și poate ca de Paște să ne gândim și cum îi protejăm pe ceilalți.

Editor web: Liviu Cojan