Un nou trend online periculos: Părerea medicilor despre medicamentele promovate împotriva anxietății

O pastilă, adesea menționată în contextul aparițiilor de pe covorul roșu și folosită pentru a tempera emoțiile, este astăzi privită ca o soluție rapidă împotriva anxietății. Ce se ascunde în spatele acestei tendințe improbabile și cum a ajuns un medicament pentru afecțiuni cardiace să fie cunoscut la Hollywood drept remediu pentru anxietate? Radu Florescu, medic specialist psihiatru, a explicat pentru Digi24 ce sunt beta-blocantele și care este rolul lor.

Pentru a înțelege de ce vedetele de la Hollywood spun că apelează la medicamente pentru calmarea emoțiilor, trebuie mai întâi să știm cum acționează aceste pilule. Beta-blocantele au fost dezvoltate în anii 1960 pentru a ține sub control afecțiunile cardiace, precum hipertensiunea arterială, aritmiile (ritmul cardiac neregulat) și angina pectorală.

Cum funcționează beta-blocantele

„Beta-blocantele, precum propranolol și metoprolol, sunt uneori prescrise/utilizate off-label, adică în afecțiuni pentru care nu există aprobare oficială. Aceste medicamente acționează prin blocarea receptorilor beta-adrenergici din organism, receptori care răspund la hormonii de stres, în special adrenalina și noradrenalina, contribuind astfel la reducerea frecvenței cardiace și la calmarea reacțiilor fiziologice asociate stresului.”, a explicat pentru Digi24 Radu Florescu, medic primar psihiatru, psihoterapeut in terapie cognitiv-comportamentală

Totuși, care este legătura dintre beta-blocante și anxietate

„Beta-blocantele ar putea avea (spunem ar putea, pentru că nu există rezultate dovedite clinic) mai multe efecte asupra corpului, printre care: reducerea frecvenței cardiace, determinând ca inima să bată mai lent, relaxarea pereților arteriali, facilitând circulația sângelui, și stabilizarea ritmul cardiac, prevenind aritmii sau palpitații. Pe scurt, ne gândim că ar putea reduce reacțiile fizice în fața stresului.

Pentru cei care se confruntă cu stări de anxietate înainte de un posibil eveniment important (de ex: un examen, un discurs public) acest mecanism ar putea avea un efect asupra simptomelor fizice deranjante cum ar fi palpitațiile, tremuratul mâinilor sau transpirația excesivă. Să spunem că am putea vorbi despre aceste beta-blocante, pentru a susține un discurs fără tremur sau un examen fără transpirație excesivă.”, a mai adăugat medicul specialist

Beta-blocantele nu tratează anxietatea propriu-zisă

„Este important de reținut că beta-blocantele nu tratează anxietatea persistentă sau atacurile de panică. Astfel, aceste medicamente trebuie private, mai degrabă, ca un „sprijin” temporar, nu ca o soluție pe termen lung.

Cu alte cuvinte, beta-blocantele nu tratează anxietatea propriu-zisă, ci pot reduce manifestările fizice asociate, oferind o senzație de calm și control. Totuși, dovezile privind eficiența lor în acest context sunt limitate și nu substituie tratamentele specifice pentru anxietate.

Recomandarea mea este ca persoanele care se confruntă cu anxietate să consulte un medic specialist (psihiatru) și, în urma vizitei, acesta va recomanda o formă de tratament adecvată (medicație de primă linie, antidepresivele SSRI/inhibitori selectivi ai recaptării de serotonină), dar și terapia cognitiv-comportamentală (TCC), o formă de psihoterapie bazată pe dovezi, eficientă în tratarea unor afecțiuni precum anxietatea sau depresia.

Terapia ajută oamenii să învețe abilități pe care le pot aplica singuri în momentele de stres sau disconfort emoțional. Astfel, pot fi utilizate diverse tehnici/strategii care facilitează gestionarea emoțiilor și a gândurilor, precum exerciții de respirație, meditație, mișcare sau ritualuri liniștitoare.”, a transmis medicul psihiatru

Avantaje și limite

Deși majoritatea lucrărilor dedicate studiului efectului propranololului în tratamentul tracului de scenă sunt studii placebo-controlate, necomparative, în unele cazuri eficacitatea acestui ingredient activ a fost comparată cu alte medicamente. (Studiu)

„Propranololul nu creează dependență. Nu provoacă sedare sau euforie, iar riscul de abuz este redus. Cu toate acestea, nu este lipsit de efecte adverse. Persoanele cu astm, diabet sau anumite boli cardiace ar trebui să evite beta-blocantele fără aviz medical, deoarece pot fi periculoase. În caz de supradozaj, propranololul poate provoca hipotensiune (tensiune arterială scăzută), amețeli, tremurături, convulsii, chiar și leșin. Orice tratament trebuie recomandat și supervizat de către medicul specialist.”, conchide medicul Radu Florescu

Acest articol nu înlocuiește sfaturile unui medic specialist. Orice schemă de tratament sau recomandare de consum trebuie să vină din partea unei persoane autorizate.