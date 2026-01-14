Live TV

Valul de gripă crește alarmant în România. Dr Adrian Marinescu: „Sezonul e departe de a se încheia". Apelul medicilor

Infecții respiratorii în România. Foto Shutterstock
Despre gripa de tip K „Gripa este absolut imprevizibilă"

În plin val de infecții respiratorii, sunt diagnosticați zilnic cel puțin 100 de pacienți cu gripă, dintre care jumătate rămân internați în spitale. Doctorul Adrian Marinescu, managerul Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” din București, a declarat pentru Digi24 că „gripa este imprevizibilă”, însă o persoană vaccinată „probabil nu va avea complicații și va fi o formă ușoară”. El a vorbit și despre sub-tipul de gripă K, care se răspândește în toată Europa. 

Numărul cazurilor de gripă a crescut în ultima perioadă, mai ales după ce toată lumea s-a întors din vacanță la locul de muncă și copiii au revenit la școală. La Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” sunt 100 de pacienți diagnosticați în fiecare zi, dintre care jumătate trebuie internați. 

Doctor Adrian Marinescu, managerul Institutului Matei Balș, a declarat pentru Digi24 că „este o situație complicată și acest lucru se întâmplă în general în sezonul rece”.

„Într-adevăr, e mai greu acum decât anul trecut și știm bine că gripa vine întotdeauna cu ceva imprevizibil. E o afecțiune care pune pacientul la pat, care poate să vină cu complicații și care, din păcate, poate să-i pună viața în pericol. Din păcate, sunt și pacienți care au o anumită vârstă, copii mici, cei cu boli cronice, pe care trebuie să-i monitorizezi, chiar dacă n-au o formă severă din momentul inițial și trebuie să rămână în spital”, a explicat el.

„Așa că nu e deloc simplu. Trebuie să faci locuri în fiecare zi și să te asiguri că ai o dinamică cât se poate de bună”, a mai adăugat doctorul.

Despre gripa de tip K

Întrebat cât de tare trebuie să ne speriem de acest sub-tip de gripă K, acesta a spus: 

„Ar trebui să ne fie teamă de gripă în general și de varianta K. Plecând de aici, dacă ne e teamă, poate ne și vaccinăm, dacă nu am făcut-o până acum, pentru că sezonul de gripă e departe de a se încheia. Din experiența altor ani, știm că putem avea și în aprilie, deci ar trebui să ne fie teamă, nu să intrăm în panică, pentru că până la urmă, chiar dacă sunt cei mai mulți dintre pacienți cu forme ușoare, sunt și cei care au complicați, se și moare de gripă și atunci cred că ar trebui să fim extrem de atenți”. 

În acest sezon au fost înregistrate, până în acest moment, 11 decese din cauza gripei. Doctorul punctează că sunt și pacienți în terapie intensivă, dar că „sunt în număr mic”.

„În afară de formele critice, sunt și pacienții care au complicații, care pot rămâne cu sechele. Gripa poate să ridice probleme la un procent destul de mare de pacienți”, a spus el.

„Gripa este absolut imprevizibilă”

Doctorul a mai afirmat că cei infectați nu trebuie să se grăbească să ajungă la camera de gardă: „Să ia poate legătura cu medicul de familie, pentru că timpul de așteptare înseamnă niște ore. Noi încercăm să rezolvăm cât se poate de repede, dar sunt ore de așteptat pentru că e un spital care în momentul de față e asaltat”.

Acesta a mai declarat și că „este un sezon mult mai complicat, dar s-a întâmplat și cu ani în urmă”.

„Am avut situații de epidemie. Gripa, din păcate, este absolut imprevizibilă. Dacă ai o populație care nu e vaccinată decât într-o mică măsură, lucrurile se pot întâmpla oricum. Și dacă avem o variantă cum e cea de acum, care presupune o contagiozitate mare, riscul categoric este să avem multe cazuri”.

El a mai precizat că „se poate întâmpla să faci gripă chiar dacă ești vaccinat, dar cel mai probabil nu va avea complicații și va fi o formă ușoară”.

