În țările care au început deja campaniile de vaccinare - Statele Unite, de pildă - prima persoană care s-a vaccinat a fost un cadru medical. În Marea Britanie, a fost o persoană vârstnică. În Israel, a fost chiar prim-ministrul. Strategiile au fost diferite. Medicul Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID, a fost întrebat, într-un interviu la Digi24, cine va fi primul român care se va vaccina.

„Noi, ca strategie, am prevăzut în prima etapă personalul medical și personalul din domeniul asistenței sociale. Drept urmare, prima persoană va fi un cadru medical din cele 10 unități medicale” care vor primi primele doze de vaccin, a declarat Valeriu Gheorghiță în emisiunea În fața ta.

„Este posibil să fie 10 prime persoane din diferite categorii de personal medical: un medic, o asistentă”, a adăugat coordonatorul campaniei de vaccinare.

El a dezvăluit că se lucrează, la nivel european, la realizarea unui conținut unitar de imagine pentru acest moment al demarării campaniei de vaccinare.

„Avem un scenariu pe care îl pregătim foarte minuțios, pentru că este un moment care se dorește a fi foarte bine pregătit, nu doar la nivel național, ci la nivel european. Se dorește realizarea unor materiale video cu momentul în care ajunge vaccinul în fiecare țară, se dorește crearea de materiale video pentru prima persoană vaccinată, ulterior se va crea un material comun la nivelul Uniunii Europene, care, foarte probabil, va fi disponibil pentru toată lumea”, a explicat Valeriu Gheorghiță.

În câte zile de la aprobare vine primul vaccin în România?

În momentul de față, este o chestiune de zile până când și autoritățile europene vor aproba vaccinul anti-COVID.

„Noi avem un calendar al activităților. Nu este oficializat, având în vedere că nu are această autorizare, dar se estimează că pe data de 21 decembrie, comisia de specialiști de la nivelul Agenției Europene a Medicamentului va face recomandarea pentru Agenție de emitere a acestei autorizări condiționate. În data de 23 decembrie se va emite autorizarea condiționată de punere pe piață și pe 26 decembrie, simultan în cele 27 de țări membre ale Uniunii Europene, vor fi distribuite primele doze de vaccin. Este o tranșă simbolică, sunt aproape 10.000 de doze care vor fi trimise și imediat după se pune în funcțiune calendarul de livrare săptămânal, cu un număr de peste 100.000 de doze”, a detaliat Valeriu Gheorghiță.

Oficialii europeni au anunțat într-un comunicat că datele de 27, 28 și 29 decembrie sunt considerate zile de începere a campaniei de vaccinare în țările membre ale Uniunii Europene. „Noi ne dorim, dacă pe 26 într-adevăr vom primi primele doze de vaccin, pe 27 ele vor fi livrate către primele unități medicale, care vor primi aceste doze”, a spus medicul militar, care coordonează campania națională de vaccinare.

Valeriu Gheorghiță a precizat, de asemenea, că NU mai este nevoie de o autorizare a vaccinului și din partea autorităților din România, în speță a Agenției Naționale a Medicamentului. Din moment ce Comisia Europeană preia de la Agenția Europeană a Medicamentului această autorizare, ea este valabilă în toate cele 27 de țări membre ale UE, a arătat el.

Cine este Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare

Valeriu Gheorghiță are 38 de ani. Unii spun „iată un medic tânăr și la 38 de ani a primit această provocare”, alții spun că tocmai, fiind tânăr, are și putere de muncă să facă acest lucru. Valeriu Gheorghiță este medic primar de boli infecţioase la Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Carol Davila”. Are grad de colonel și este președintele Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV). Aceasta este denumirea oficială, dar mai simplu, este coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID.

„Este foarte greu, dar nu imposibil”, recunoaște Valeriu Gheorghiță în interviul pentru Digi24. El spune însă că în lumea medicală contează foarte mult să fii validat profesional în rândul colegilor, atât din aceeași specialitate, cât și din celelalte specialități. „Parcursul meu profesional a fost unul cât se poate de deschis. Am muncit pentru fiecare etapă. Am încercat să-mi fac datoria față de mine în primul rând și față de pacienții mei, așa cum m-am priceput mai bine. Sigur, oricine poate să greșească la un moment dat, sunt convins că am făcut greșeli, important este ca aceste greșeli să fie cât mai mici și să nu le repeți, dacă se poate, să înveți ceva din aceste greșeli”, a spus Valeriu Gheorghiță în emisiunea „În fața ta”.

Care e diferența între un medic simplu și un medic militar?

Din punct de vedere profesional, nu este nicio diferență între un medic civil și un medic militar. „Trebuie să fim pregătiți și permanent disponibili pentru pacienții noștri și pentru tot ceea ce facem, însă un medic militar, pe lângă jurământul lui Hipocrate, mai depune un jurământ de credință față de țară tocmai pentru a deservi și celelalte tipuri de activități care sunt aferente profesiei de medic. Este o profesie nobilă, fără dar și poate. Sunt activități suplimentare, care se adaugă la complexitatea activităților medicale”, a explicat Valeriu Gheorghiță.

„Mi-am dorit această carieră de medic, în primul rând, de mic. După ce am absolvit Colegiul Național Brătianu din Pitești, am decis să urmez Facultatea de Medicină militară și am și intrat la Medicină la secția medico-militară de la Târgu Mureș”, a povestit Valeriu Gheorghiță.

Ce ar alege medicul Valeriu Gheorghiță între jurământul lui Hipocrate și ordinul militar

Un militar execută și ordine. Sunteți și medic, și militar. Executați și ordine. Există însă o limită. Dacă dvs ați primi ordinul să mergeți mai departe cu un vaccin despre care ca medic aveți îndoieli, nu sunteți sigur că este ce trebuie, ați executa acel ordin sau nu? - a fost întrebat Valeriu Gheorghiță în emisiunea „În fața ta” de la Digi24.

„Categoric, nu! Înainte de toate, trebuie să nu punem siguranța pacientului și a omului din fața noastră în pericol. Este un jurământ al lui Hipocrate, pe care l-am depus cu toții și pe care nu l-am depus ca un gest de imagine și pe care eu consider că fiecare trebuie să-l simtă și să-l trăiască ori de câte ori este în fața unui pacient. Din acest punct de vedere, NU aș da curs acestui ordin ipotetic, dacă ar veni, și aș prefera să suport consecințele care derivă din nerespectarea acelui ordin”, a răspuns coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID.

Singura cale eficientă prin care putem reveni la normalitate

Întrebat cât a contat haina militară în desemnarea sa, în condițiile în care sondajele publice arată că armata este în continuare una dintre instituțiile în care românii au maximă încredere, Valeriu Gheorghiță spune că simbolic, acest lucru probabil că a contat în decizia celor care l-au propus, dar este convins că în niciun caz nu s-a dorit militarizarea campaniei.

„Am fost onorat să primesc și să accept această responsabilitate, cunoscând dimensiunea activităților care urmează să se desfășoare, cunoscând responsabilitatea pe care o am, mi-am asumat întru totul și m-am dedicat și mă dedic cu totul acestei activități, pentru că avem o singură cale, și anume aceea ca lucrurile să meargă bine. Este șansa istorică a poporului nostru și a lumii, în general, să punem punct acestei pandemii care, iată, ne aflăm la sfârșitul unui an în care am asistat aproape neputincioși la derularea evenimentelor, la spitale pline cu bolnavi, la pierderi de vieți omenești, la tragedii la nivel familial, or din acest punct de vedere, cred că lumea a fost aproape îngenuncheată de această pandemie și iată că acum avem o speranță cât se poate de reală că putem să punem - doar împreună - punct acestei pandemii. Și nu este un mesaj, dacă vreți, populist. Nu-mi plac aceste mesaje. Dar este realmente singura cale eficientă prin care noi putem reveni la normalitate”, a punctat medicul militar Valeriu Gheorghiță.

Interviul integral îl puteți urmări duminică, de la ora 14:00, în emisiunea „În fața ta” de la Digi24.

Editor : Luana Pavaluca