Tatăl copilului de doi ani și cinci luni care a intrat în moarte cerebrală după o intervenție chirurgicală la Spitalul Județean Constanța a povestit momentele critice și acuză lipsa unor îngrijiri medicale adecvate. Unitatea medicală a deschis o anchetă internă, după ce doi copii au ajuns în moarte cerebrală.

„Totul a început în seara de 17 spre 18 decembrie. În jur de miezul nopții s-a trezit cu dureri foarte mari de burtică. De data aceasta durerile erau mult mai puternice. S-a trezit urlând, necontrolat, și nu am mai putut să-l liniștim”, a declarat tatăl copilului.

Acesta spune că a administrat medicația pe care copilul o primea de obicei, însă, de această dată, starea nu s-a ameliorat.

„De la imagistică ni s-a spus: veniți voi cu pediatria voastră, că avem și alte programări. (...) S-a făcut computerul tomograf și s-a văzut că există acest volvulus intestinal cu necroză. S-a hotărât operarea de urgență a băiețelului.”

După intervenția chirurgicală, tatăl spune că a observat semne îngrijorătoare.

„Vineri am observat la nivelul feței niște umflături, la ochișori, la urechi. Le-am anunțat. Mi s-a spus că sunt lucruri normale pentru o astfel de operație, ținând cont că a fost septicemie generalizată.”

Situația s-ar fi agravat în zilele următoare. „Sâmbătă dimineață a fost văzut de un medic de terapie intensivă, iar până a doua zi dimineață, până duminică, nu a mai fost văzut de niciun medic.”

„Am întrebat care este procedura de transfer. Discuția a iritat-o puțin pe doamna rezident.”

Copilul a fost transferat ulterior cu ambulanța la Spitalul Grigore Alexandrescu din București. „Aici s-a descoperit și pe axul motor drept și, cel mai grav, edem cerebral angajat, care nu are stare de reversibilitate.”

„Medicii de aici mi-au spus că șansele de supraviețuire sunt zero. Ulterior, după ce s-au făcut analizele și procedurile conform protocolului, a fost declarată moartea cerebrală a micuțului”, a mai declarat Valeriu Briceag.

Spitalul Județean Constanța a demarat o anchetă internă după ce doi copii au intrat în moarte cerebrală în urma unor intervenții chirurgicale realizate în unitatea medicală.

Conducerea spitalului a anunțat că o comisie medicală analizează documentele din ambele cazuri pentru a stabili dacă au existat nereguli sau încălcări ale protocoalelor medicale.

