Live TV

Video „Șansele de supraviețuire sunt zero”. Mărturia tatălui copilului intrat în moarte cerebrală la Spitalul Județean Constanța

Data publicării:
copil cu perfuzie in mana, la spital
Foto: Profimedia

Tatăl copilului de doi ani și cinci luni care a intrat în moarte cerebrală după o intervenție chirurgicală la Spitalul Județean Constanța a povestit momentele critice și acuză lipsa unor îngrijiri medicale adecvate. Unitatea medicală a deschis o anchetă internă, după ce doi copii au ajuns în moarte cerebrală.

Totul a început în seara de 17 spre 18 decembrie. În jur de miezul nopții s-a trezit cu dureri foarte mari de burtică. De data aceasta durerile erau mult mai puternice. S-a trezit urlând, necontrolat, și nu am mai putut să-l liniștim”, a declarat tatăl copilului.

Acesta spune că a administrat medicația pe care copilul o primea de obicei, însă, de această dată, starea nu s-a ameliorat.

De la imagistică ni s-a spus: veniți voi cu pediatria voastră, că avem și alte programări. (...) S-a făcut computerul tomograf și s-a văzut că există acest volvulus intestinal cu necroză. S-a hotărât operarea de urgență a băiețelului.”

După intervenția chirurgicală, tatăl spune că a observat semne îngrijorătoare.

Vineri am observat la nivelul feței niște umflături, la ochișori, la urechi. Le-am anunțat. Mi s-a spus că sunt lucruri normale pentru o astfel de operație, ținând cont că a fost septicemie generalizată.”

Situația s-ar fi agravat în zilele următoare. „Sâmbătă dimineață a fost văzut de un medic de terapie intensivă, iar până a doua zi dimineață, până duminică, nu a mai fost văzut de niciun medic.”

 „Am întrebat care este procedura de transfer. Discuția a iritat-o puțin pe doamna rezident.”

Copilul a fost transferat ulterior cu ambulanța la Spitalul Grigore Alexandrescu din București. „Aici s-a descoperit și pe axul motor drept și, cel mai grav, edem cerebral angajat, care nu are stare de reversibilitate.”

Medicii de aici mi-au spus că șansele de supraviețuire sunt zero. Ulterior, după ce s-au făcut analizele și procedurile conform protocolului, a fost declarată moartea cerebrală a micuțului”, a mai declarat Valeriu Briceag.

Spitalul Județean Constanța a demarat o anchetă internă după ce doi copii au intrat în moarte cerebrală în urma unor intervenții chirurgicale realizate în unitatea medicală.

Conducerea spitalului a anunțat că o comisie medicală analizează documentele din ambele cazuri pentru a stabili dacă au existat nereguli sau încălcări ale protocoalelor medicale.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian Băsescu.
1
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană să prezinte...
maduro
2
Washington Post: Vaticanul a negociat cu SUA pentru a-i oferi lui Nicolas Maduro o cale...
blazonul departamentului de stat al Statelor Unite
3
Departamentul de Stat solicită cetăţenilor americani să părăsească imediat Venezuela
Cubans Face New Reality As Ties With U.S. Renewed After Years Under Strict Embargo
4
„Oamenii și-au pierdut speranța”: pe măsură ce presiunea SUA crește, Cuba se apropie de...
Miguel Diaz-Canel și Donald Trump
5
Reacția dură a preşedintelui Cubei, după ce Trump l-a amenințat să încheie un acord cu...
Mario Iorgulescu le-a transmis părinților un mesaj de adio, a evadat și a fost prins. Cum arată acum
Digi Sport
Mario Iorgulescu le-a transmis părinților un mesaj de adio, a evadat și a fost prins. Cum arată acum
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
spital constanta2
Anchetă la Spitalul Județean Constanța: doi copii, în moarte cerebrală în urma unor intervenții chirurgicale
Perfuzie în mâna unui copil internat în spital.
Copil de doi ani, în moarte cerebrală după o operație la Spitalul Județean Constanța. Familia acuză neglijență medicală
procurorul jack smith
Procurorul care l-a anchetat pe Trump va depune mărturie cu uşile închise în faţa Congresului
photo-collage.png - 2025-11-02T181601.063
Adolescent grav rănit, salvat de meteorologul de la Vârful Omu: „Când am văzut că a deschis ochii, nu-mi venea să cred”
ambulante
Suspiciune de malpraxis la Spitalul din Sinaia, după moartea suspectă a unei femei. FACIAS cere Ministerului Sănătăţii să facă anchetă
Recomandările redacţiei
nicusor dan maia sandu
Maia Sandu, declarație surpriză: „Aș vota pentru reunirea cu România...
impozite1
Guvernul pregătește o nouă majorare a impozitelor pentru locuințe și...
Venezuela atac
Sistemele rusești de apărare aeriană din Venezuela nu au funcționat...
PLATFORMA DE FORAJ - NEPTUN DEEP
Bogdan Ivan: Proiectul Neptun Deep avansează. Când poate începe...
Ultimele știri
Mark Rutte îl laudă din nou pe Donald Trump, dar evită subiectul Groenlanda: „Face lucrurile potrivite pentru NATO”
Prostituția ar putea fi reglementată prin lege. Inițiativă în Parlament semnată de liberali și un deputat PSD
Oligarhul Plahotniuc, martor al acuzării în dosarul în care este judecat pentru corupție fostul președinte moldovean Igor Dodon
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop săptămânal 12-18 ianuarie: energii favorabile pe linie. Berbecii strălucesc la muncă, Săgetătorii au...
Cancan
Mărturiile stupefiante ale lui Mario Iorgulescu despre nunta fiului lui Romică Țociu: M-au întrebat dacă...
Fanatik.ro
Investițiile străine în România, pe mâna omului lui Bolojan. Un nou serviciu de informații inclus în comisia...
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
A jucat 10 meciuri în Liga Campionilor în toamnă și poate fi înlocuitorul lui Adrian Șut la FCSB. Exclusiv
Adevărul
Fanteziile pornografice și cruzimea unei neveste naziste. Cum se afișa în fața prizonierilor cea poreclită...
Playtech
Temperatura ideală în casă care previne înghețarea țevilor și reduce factura la energie
Digi FM
Factură halucinantă primită de o femeie care a născut prematur în SUA. Ea și soțul ei se gândeau să-și vândă...
Digi Sport
Lovitură de proporții: Tottenham a luat decizia finală în cazul lui Radu Drăgușin!
Pro FM
Cum s-a inspirat Beyonce când a ales numele fiicei sale, Blue Ivy. Mama cântăreței rupe tăcerea: „Erai o...
Film Now
Macaulay Culkin, prima apariție la Globurile de Aur după 35 de ani: „E ciudat să mă vedeți în afara sezonului...
Adevarul
Autostrada Transilvania, calendarul inaugurărilor: cel puțin 68 de kilometri între Cluj și Oradea, gata în...
Newsweek
Guvernul decide cine nu poate cumula pensia și salariul. Urmează schimbări mari și la pensiile militare
Digi FM
Noi detalii despre starea de sănătate a Sofiei Vicoveanca. Cum se simte artista la o zi de când a suferit un...
Digi World
Un obiect ceresc nou descoperit ar putea dezvălui secretele materiei întunecate, una dintre cele mai mari...
Digi Animal World
Ce au făcut angajații unui zoo din Japonia după ce au rămas fără urșii panda. Vizitatorii au fost cei mai...
Film Now
Owen Cooper, adolescentul care a cucerit toate vedetele de la Globurile de Aur 2026. Faima, emoția și...
UTV
Rihanna a încins internetul în lenjerie intimă pentru campania de Ziua Îndrăgostiților. Artista arată...