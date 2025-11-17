Live TV

Schemele folosite în cazul Nordis. Ce a descoperit administratorul judiciar după ce a analizat documentele proiectului din Mamaia

Nordis
Schemele folosite în cazul Nordis

Peste 200 de promisiuni de vânzare-cumpărare din proiectul Nordis Mamaia Wave sunt rămase fără obiect, arată o analiză a lichidatorului judiciar al dezvoltatorului anchetat în prezent de DIICOT. Potrivit sursei citate, au existat cazuri în care un apartament de două camere promis unei persoane a fost recompartimentat în două garsoniere, revândute la rândul lor altor oameni.

CITR, administratorul judiciar al societății în insolvență Nordis Management SRL, a analizat proiectul Nordis Mamaia Wave pentru a determina „situația juridică a fiecărei unități locative”.

Din 1.408 de convenții încheiate de companie, administratorul judiciar arată că pentru 709 de unități „dreptul de proprietate a fost transferat către terți/promitenți cumpărători”.

„Aceste unități au părăsit patrimoniul societății; transferul s-a realizat prin contracte de vânzare-cumpărare convenționale sau în contextul executării silite ori al unor hotărâri judecătorești definitive”, arată CITR. 

Pentru alte 441 de unități, administratorul judiciar poate iniția demersurile pentru executarea promisiunilor de vânzare cumpărare.

„Pentru aceste unități nu s-au identificat neconcordanțe documentare. În procedura de insolvență, promitenții pot solicita executarea promisiunilor de vânzare-cumpărare (conform art.131 din Legea insolvenței) pentru obținerea transferului dreptului de proprietate. Fiecare solicitare va fi analizată individual”, subliniază administratorul judiciar. 

Schemele folosite în cazul Nordis

Pentru 212 de unități din cadrul Nordis Mamaia Wave, însă, CITR a găsit mai multe probleme.

„Aceste promisiuni nu mai au obiect deoarece unitățile au fost valorificate către un terț sau au fost recompartimentate”, subliniază administratorul judiciar.

Problemele găsite de CITR în cazul acestor locuințe sunt următoarele:

Prima ar fi „încheierea simultană mai multor convenții cu diferite persoane pentru aceeași unitate”. Administratorul judiciar arată trei exemple: 

  • Un apartament promis inițial persoanei A a fost vândut unei alte persoane, B. 
  • Un apartament a fost promis inițial persoanei A, ulterior a fost promis persoanei B, dar în final a fost vândut persoanei C.
  • Un apartament a fost promis inițial persoanei A, ulterior a fost promis persoanei B, dar în final a rămas în patrimoniul companiei.

A doua problemă este „încheierea mai multor convenții cu diferite persoane, concomitent cu recompartimentarea unităților”.

Acest lucru presupune că un apartament cu două camere a fost promis inițial persoanei A și, ulterior, același apartament a fost promis persoanei B.

Numai că nici A nici B nu au intrat în posesia apartamentului, pentru că a fost recompartimentat în două garsoniere distincte. 

Una dintre aceste garsoniere a fost vândută unei alte persoane, C, în timp ce a doua a rămas în patrimoniul companiei.

A treia problemă găsită de administratorul judiciar este „schimbarea destinației unității”.

De exemplu, o garsonieră îi este promisă persoanei A, numai că, între timp, a fost transformată în birou. Astfel, garsoniera promisă persoanei A dispare în acte.

În acest caz, după cum susține administratorul judiciar, se va lua în calcul atribuirea unei unități echivalente „ca soluție de executare în natură, cu condiția obținerii acordului promitentului”.

