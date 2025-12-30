Live TV

Video Se circulă greu, în condiţii de ninsoare abundentă, pe A1. Coadă de kilometri pe Valea Oltului - DN 7

Foto: Captură Digi24

Circulație îngreunată pe Valea Oltului. A nins foarte mult acolo, iar utilajele nu pot interveni din cauza unui camion oprit pe șosea. Centrul Infotrafic al Poliţiei Române anunţă, marţi, că se circulă în condiţii de ninsoare abundentă pe Autostrada A1 Sibiu – Deva, cu depuneri de zăpadă pe partea carosabilă, precum şi pe DN 7 Râmnicu Vâlcea – Sibiu, între localităţile Câineni şi Boiţa.

Circulație îngreunată pe DN 7 – Valea Oltului. Din cauza unui autocamion staționat pe partea carosabilă, din motive ce urmează a fi clarificate, utilajele de deszăpezire nu au putut interveni eficient cu lamă și material antiderapant.

În zonă se înregistrează ninsori abundente, care afectează condițiile de trafic.

„Rugăm participanții la trafic să manifeste răbdare și responsabilitate, să rămână în coloană și să nu încerce depășiri sau circulația pe sens opus, întrucât astfel de manevre pot conduce la blocaje majore și pot pune în pericol siguranța rutieră. Intervențiile vor fi reluate de îndată ce situația o va permite. Circulați cu prudență și adaptați viteza la condițiile de drum. Pentru rezolvarea situației în timp cât mai scurt, se intervine, în sprijin, și cu utilajele DRDP Brașov”, anunță DRDP.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că se circulă în condiţii de ninsoare abundentă pe Autostrada A1 Sibiu – Deva, pe tronsoanele kilometrice 254 – 280 şi 334 – 412, cu depuneri de zăpadă pe partea carosabilă.

Condiţii similare sunt semnalate şi pe DN 7 Râmnicu Vâlcea – Sibiu, între localităţile Câineni şi Boiţa.

„Înainte de a porni în călătorie, informaţi-vă cu privire la condiţiile meteorologice şi la restricţiile impuse pe traseul pe care-l aveţi de parcurs! Asiguraţi-vă o bună vizibilitate din autovehicul, prin curăţarea parbrizului, lunetei şi a geamurilor laterale, rulaţi cu o viteză adaptată condiţiilor de trafic şi de drum, astfel încât să puteţi efectua orice manevră în condiţii de siguranţă, folosiţi frâna de motor pentru reducerea vitezei!”, recomandă autorităţile. 

Poliţia Română mai transmite că, pentru deplasarea pe suprafeţe carosabile acoperite cu polei, gheaţă sau zăpadă, este obligatoriu ca autovehiculele să fie echipate cu anvelope de iarnă.

„Pentru evitarea blocajelor de trafic, permiteţi deplasarea şi intervenţia utilajelor de deszăpezire!”, mai arată Poliţia Română în comunicat. 

