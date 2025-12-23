Patru persoane au fost transportate, marţi dimineaţa, la spital cu diverse traumatisme, printre care și doi copii de 7 și 9 ani, după ce au fost rănite într-un accident rutier în care au fost implicate două microbuze de persoane, pe autostrada A1, în zona oraşului Sălişte, a anunţat Poliţia.

„Din primele cercetări efectuate la faţa locului, poliţiştii rutieri au stabilit că şoferul unui ansamblu rutier format dintr-un microbuz care tracta o remorcă, un cetăţean străin în vârstă de 39 de ani, nu a păstrat distanţa de siguranţă în mers şi a intrat în coliziune cu un alt ansamblu rutier, format dintr-un microbuz care tracta o remorcă, condus în faţa sa de un alt cetăţean străin, în vârstă de 47 de ani. Ambele microbuze sunt destinate transportului de persoane, se deplasau pe sensul Deva - Sibiu, fiecare având pe remorca tractată câte un autovehicul. În primul microbuz se aflau 8 pasageri, iar cel de-al doilea transporta doi pasageri”, a precizat Poliţia, scrie Agerpres.



Dintre cele 12 persoane aflate în cele două microbuze au fost rănite patru. Doi copii cu vârste de 7 şi 9 ani, o femeie de 28 de ani şi un bărbat de 30 de ani au fost transportaţi la spital cu traumatisme la cap, a declarat purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu, Raluca Marcu.

