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Se dă startul la proiectarea tronsoanelor 1 și 3 ale Autostrăzii Moţca - Iaşi – Ungheni. Când s-ar putea intra în faza de execuție

Data publicării:
Proiect A8
Foto: Facebook

Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR) a emis Ordinul pentru începerea proiectării tronsoanelor 1 şi 3 ale Autostrăzii Moţca - Iaşi - Ungheni, debutul efectiv al etapei de proiectare urmând să aibă loc pe data de 24 august. Se dă astfel startul pentru încă 45 de kilometri ai Autostrăzii Unirii A8, a anunţat, vineri, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (MTI), Horaţiu Cosma.

„Noua companie de drumuri CNIR a emis Ordinul pentru începerea proiectării tronsoanelor 1 şi 3 ale Autostrăzii Moţca - Iaşi - Ungheni, iar data de 24 august a fost stabilită pentru debutul efectiv al etapei de proiectare. Cele două contracte, finanţate prin Programul SAFE, au fost semnate în urmă cu doar două săptămâni şi sunt realizate de constructori din România şi Spania”, a precizat Cosma într-o postare pe Facebook.

Cele două tronsoane au un grad ridicat de complexitate tehnică, incluzând numeroase poduri, pasaje, tuneluri şi noduri rutiere. Tocmai de aceea oficialii din MTI vor să se asigure că etapa de proiectare este realizată „temeinic şi responsabil, astfel încât, după cele 10 luni prevăzute pentru proiectare, lucrările să poată începe în vara anului viitor fără blocaje şi în cele mai bune condiţii”.

Tronsonul 1: Târgu Neamţ (Moţca) - Târgu Frumos presupune 27 km de autostradă, 36 de poduri şi pasaje, 4 tuneluri şi 3 noduri rutiere.

„Cu prioritate vor fi realizaţi primii 5,5 km, într-un termen de execuţie de 12 luni, pentru a asigura conexiunea cu secţiunea Leghin - Târgu Neamţ a A8 şi cu A7 - Autostrada Moldovei, pe relaţia Bacău - Paşcani”, arată Cosma.

Tronsonul 3: Leţcani - DN24 (Iaşi) presupune aproape 18 km de autostrada, 18 pasaje, 6 tuneluri şi 2 noduri rutiere.

Cosma precizează că pentru celelalte două tronsoane ale sectorului Moţca - Iaşi - Ungheni (loturile 2 şi 4), se aşteaptă finalizarea procedurilor de la CNSC pentru a putea fi semnate contractele cât mai rapid.

„Pas cu pas, kilometru cu kilometru, Autostrada Unirii A8 prinde contur. Un proiect strategic pentru Moldova şi pentru întreaga Românie, care apropie comunităţi, creează oportunităţi şi leagă mai bine provinciile istorice ale ţării. Autostrada Unirii nu mai este doar un proiect pe hârtie. Devine, în fiecare zi, o realitate tot mai apropiată de milioane de români”, spune Horaţiu Cosma.

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Editor : Sebastian Eduard

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