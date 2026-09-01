O companie americană spune că are soluția pentru combaterea secetei: însămânțarea norilor cu ajutorul dronelor de înaltă tehnologie

O companie americană a folosit drone de înaltă tehnologie pentru a însămânța norii deasupra statului Alaska în weekendul trecut, generând, potrivit reprezentanților săi, aproximativ 71 de milioane de litri de apă în trei ore, relatează The Independent.

Compania, denumită Rainmaker, susține că testul reprezintă un succes major și o dovadă că tehnologia sa va ajuta la combaterea secetei și la protejarea sistemelor de alimentare cu apă din întreaga țară.

„În viitor, Rainmaker va proteja și va restaura ghețarii prin ninsori artificiale”, a scris directorul executiv al companiei, Augustus Doricko, pe platforma X după demonstrație.

„În mod direct, această demonstrație arată cum Rainmaker va suplimenta cu apă Fluviul Colorado și Great Salt Lake în lunile următoare”, a adăugat el.

Rainmaker, care susține că este prima companie privată ce „dovedește fără echivoc” că tehnologiile sale de însămânțare a norilor funcționează la scară largă, a efectuat testul deasupra peninsulei Kenai din Alaska. Potrivit companiei, aceasta a mai derulat anterior teste validate de însămânțare a norilor în Utah, Idaho și Oregon.

Rainmaker folosește drone și un software avansat de monitorizare meteorologică pentru a ținti norii cu iodură de argint, substanță care stimulează formarea cristalelor de gheață și, în final, precipitațiile sub formă de ploaie sau ninsoare.

Fondată în 2023, compania a încheiat contracte cu mai multe state din vestul SUA și cu administratori de resurse de apă, reușind să atragă peste 50 de milioane de dolari de la investitori.

În trecut, Rainmaker a fost ținta unor acuzații nefondate din partea adepților teoriilor conspirației, care susțineau că ar fi provocat inundații mortale în Texas.

Compania a cheltuit aproximativ 450.000 de dolari pe acțiuni de lobby la nivel federal în 2025, conform publicației E&E News, și a finanțat reclame în Washington, D.C. pentru a-și susține tehnologia în fața publicului și a parlamentarilor.

„Oamenii au avut întrebări foarte, foarte legitime despre ce înseamnă însămânțarea norilor, dacă este o practică sigură și dacă ar trebui permisă vreodată”, a declarat Doricko pentru publicație în luna ianuarie.

„Prima mea prioritate este pur și simplu să mă asigur că America, fermele și comunitățile americane au opțiunea de a folosi această tehnologie”, a adăugat el.

Oamenii de știință și autoritățile experimentează tehnici de însămânțare a norilor încă de la mijlocul secolului XX.

Criza climatică, combinată cu avansul tehnologic din domeniul dronelor, al monitorizării meteo și al inteligenței artificiale, a impulsionat un nou val de companii care dezvoltă soluții de însămânțare a norilor.

„Ne confruntăm cu o situație extrem de gravă, cu vremuri dificile, și trebuie să gestionăm inteligent apa pe care o avem. Nu putem rămâne blocați în metodele vechi. Iar o componentă importantă o reprezintă însămânțarea norilor”, a spus Joel Ferry, directorul executiv al Departamentului pentru Resurse Naturale din Utah, pentru The Washington Post la începutul acestui an.

Practica este văzută ca un instrument promițător, deși experții în climă subliniază că însămânțarea norilor nu poate, de una singură, să compenseze efectele crizei climatice și secetelor severe prelungite.

O altă practică de modificare a vremii, utilizarea particulelor de aerosoli pentru a bloca radiația solară, a atras de asemenea un interes considerabil din partea investitorilor, dar și numeroase controverse.

Editor : M.B.