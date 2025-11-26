Live TV

Secretar de stat MApN: Bugetul de apărare este de 8,7 miliarde de euro în 2025

Data publicării:
militari romani
Foto: Facebook / MApN
Din articol
Consolidarea industriei de apărare, obiectiv strategic 

Bugetul de apărare prevede 8,7 miliarde de euro pentru 2025, reprezentând 2,3% din PIB, a declarat miercuri Sorin-Dan Moldovan, secretar de stat în Ministerul Apărării Naţionale (MApN) şi şef al Departamentului pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale. Din acest buget, 2,5 miliarde de euro sunt alocate pentru achiziţii majore de echipamente şi activităţi de cercetare asociate.

„Pentru anul 2025, bugetul de apărare prevede 8,7 miliarde de euro, reprezentând 2,3% din PIB, din care 29%, respectiv 2,5 miliarde de euro, pentru achiziţia majoră de echipamente şi activităţi de cercetare asociate. Conform legii bugetului de stat din 2025, aprobată anterior summit-ului de la Haga, ponderea medie a bugetului apărării pentru 2026-2028 este de 2,52% din PIB, undeva la 32,3 miliarde euro. În cadrul acesteia, ponderea medie a achiziţiilor este de 38%, respectiv 12,4 miliarde de euro”, a precizat secretarul de stat din MApN, potrivit Agerpres.

Conform acestuia, bugetul naţional va fi folosit pentru modernizarea şi consolidarea apărării ţării, însă „un factor determinant va fi instrumentul SAFE al Uniunii Europene, prin alocarea pentru România a circa 16,7 miliarde de euro”.

Sorin-Dan Moldovan a mai arătat că prioritatea pentru industria de apărare este susţinută de angajamentele şi de determinarea autorităţilor române în conformitate cu angajamentele colective de la summit-ul NATO de la Haga, în care alocarea graduală va fi până la 5% din PIB până în 2035.

„După cum se ştie, este vorba de 3,5% din PIB pentru apărare şi 1,5% din PIB pentru infrastructură. România este pe deplin implicată în această direcţie. Va exista o creştere treptată a alocărilor pentru apărare în următorii ani”, a menţionat secretarul de stat.

Consolidarea industriei de apărare, obiectiv strategic 

El a adăugat că, din această perspectivă, consolidarea industriei naţionale de apărare a fost stabilită ca obiectiv strategic pentru România şi definită atât în programul de guvernare, cât şi în strategia naţională de apărare.

„Toate instrumentele şi oportunităţile disponibile, inclusiv parteneriatele strategice ale României cu aliaţi NATO şi partenerii UE, precum şi cu partenerii globali, şi regionali cu viziuni, valori şi interese similare vor fi utilizate la maxim de potenţial pentru a contribui la dezvoltarea industriei naţionale de apărare”, a subliniat secretarul de stat din MApN.

Prima ediţie a conferinţei internaţionale MAKE it in ROMANIA, un eveniment dedicat consolidării industriei naţionale de apărare, a fost organizată miercuri, la Bucureşti, de TNT Productions România, cu susţinerea Hanwha Aerospace, ROMARM, Tehnonav şi Poşta Română, sub egida Black Sea Defense & Aerospace (BSDA), cea mai mare expo-conferinţă de apărare şi securitate din Europa de Sud-Est.

Evenimentul reuneşte peste 700 de participanţi din 23 de ţări, reprezentanţi ai Guvernului României, instituţiilor financiare europene, autorităţilor locale, alături de companii internaţionale şi locale din industria de apărare şi din sectoare complementare.

Lucrările conferinţei abordează întregul proces al dezvoltării capabilităţilor industriei naţionale de apărare, de la identificarea nevoilor operaţionale şi accesarea mecanismelor de finanţare, până la încheierea de parteneriate şi integrarea industriilor civile în producţia dual-use.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
harta moldova romania ucraina marea neagra
1
Ucraina, prima țară din Europa care oferă un serviciu de telefonie mobilă prin tehnologia...
salvamont
2
Turist cu hipotermie, dispărut în Bucegi după ce a cerut ajutor. După 17 ore de căutări...
Grape vines, Languedoc, France, Europe
3
Franța va cheltui 130 de milioane de euro pentru defrișarea plantațiilor de viță de vie...
Hotel Furnica
4
Familia Regală a scos la vânzare Hotelul Furnica din Sinaia, la preț de vilă în...
ionut mosteanu
5
Ionuț Moșteanu, explicații cu privire la studiile sale: „Am oprit Automatica, pentru a...
Lovitură după lovitură! Lucruri nebănuite de la lotul de gimnastică încep să iasă la iveală
Digi Sport
Lovitură după lovitură! Lucruri nebănuite de la lotul de gimnastică încep să iasă la iveală
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
PJS EMISIE 251125_23024
Ce tip de dronă s-a prăbușit în Vaslui și ce traseu a urmat aparatul de zbor în spațiul aerian al României
photo-collage.png - 2025-08-15T132750.648
Moșteanu, despre lipsa de transparență privind ajutorul pentru Ucraina: Orice camion de la paradă e prezentat ca pregătire de război
Eurofighter Typhoon ale italiei, in zbor
MApN: Atacuri rusești în Ucraina, în apropierea graniţei cu România. Au fost ridicate de la sol avioane militare
tower cranes on a construction site
Volumul lucrărilor de construcții a crescut cu 9% în 2025. „Se repară mult, dar proiectele noi stagnează și prețurile locuințelor urcă”
cabinet medical
Statul alocă doar 971 de euro/an pentru sănătatea fiecărui român, iar cea mai mare parte merge pe salarii: Închipuiți-vă ce mai rămâne
Recomandările redacţiei
Nicusor Dan original_vizita_germania_diaspora_18_iulie_2025 la microfon, declaratii
Nicușor Dan: Drone care din când în când intră pe teritoriul nostru...
nicusor dan
Nicușor Dan a prezentat Strategia Națională de Apărare, în Parlament...
Cât plătești lunar dacă vrei să cumperi vechime pentru pensie în 2025. Foto Getty Images
Grindeanu: Nimeni nu-şi doreşte să existe excepţii la cumulul...
Hong Kong Wang Fuk Court Fire
Incendiu uriaș în Hong Kong: 13 morți și mai mulți oameni blocați...
Ultimele știri
Nicolas Sarkozy a fost condamnat într-un nou dosar. Fostul președinte francez a epuizat ultima cale de atac
Dronele ucrainenilor au devenit coșmarul industriei petroliere ruse. Importurile de benzină din Belarus au crescut de 50 de ori
Trimisul lui Putin la Chișinău a fost „întâmpinat” de drona rusă care a căzut peste o casă. Aparatul de zbor a fost pus pe scările MAE
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Pe 26 noiembrie, Venus și Jupiter retrograd intensifică emoțiile tuturor. Răsturnări de situație pentru trei...
Cancan
Averea fantomă a Laviniei lui Pescobar! Tatăl ei trăiește ca milionarii, dar pe hârtie nu valorează mai nimic!
Fanatik.ro
Chinul neștiut prin care a trecut Denis Alibec la FCSB! Când revine pe teren după operația suferită. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Ce imagine au copiii despre un om de știință: desenează tot mai des femei în rolul de cercetător
Fanatik.ro
Maghiarii au reacționat după ce au aflat că Andre Duarte este aproape de transferul la FCSB: ”Problema nu...
Adevărul
ArcelorMittal va fi preluată de compania miliardarului ucrainean Rinat Ahmetov
Playtech
Ce este certificatul de viață și când trebuie transmis la Casa de Pensii: detalii importante din lege
Digi FM
Mesajul emoționant transmis de Doru Octavian Dumitru la o lună de când a suferit un AVC și a fost operat de...
Digi Sport
Cine este Mariya, sportiva naturalizată care va reprezenta România la Mondial: "Da, mă simt româncă!"
Pro FM
Romina Power, confesiuni despre dispariția fiicei sale: „Dacă ar fi fost moartă, aș fi simțit!” Ce a spus...
Film Now
A câștigat Oscarul pentru primul ei film, dar n-a scăpat de stereotipuri. Lupita Nyong’o: "Primeam tot...
Adevarul
Legătură îngrijorătoare între un obiect de uz cotidian și bolile cardiace. Ce au descoperit cercetătorii
Newsweek
Surpriză: Casa de Pensii primește sute de milioane de la Guvern în noiembrie. Se duc în creșterea pensiilor?
Digi FM
Eddie Murphy vorbește deschis despre lupta cu o tulburare mintală: "Credeam că sunt doar ciudat. Nu știam că...
Digi World
Alimentele periculoase pentru inimă. Ce să eviți pentru a preveni bolile cardiovasculare
Digi Animal World
Momentul când un vultur aruncă o pisică în mașina unei șoferițe: „Mi-a spart complet parbrizul”
Film Now
Tara Reid a depus plângere la poliție după ce a fost drogată într-un hotel: „Nu-mi amintesc nimic, m-am...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea anunță data nunții din 2026. Artista pregătește un dans al mirilor pe o...