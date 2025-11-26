Secretar de stat MApN: Bugetul de apărare este de 8,7 miliarde de euro în 2025

Bugetul de apărare prevede 8,7 miliarde de euro pentru 2025, reprezentând 2,3% din PIB, a declarat miercuri Sorin-Dan Moldovan, secretar de stat în Ministerul Apărării Naţionale (MApN) şi şef al Departamentului pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale. Din acest buget, 2,5 miliarde de euro sunt alocate pentru achiziţii majore de echipamente şi activităţi de cercetare asociate.

„Pentru anul 2025, bugetul de apărare prevede 8,7 miliarde de euro, reprezentând 2,3% din PIB, din care 29%, respectiv 2,5 miliarde de euro, pentru achiziţia majoră de echipamente şi activităţi de cercetare asociate. Conform legii bugetului de stat din 2025, aprobată anterior summit-ului de la Haga, ponderea medie a bugetului apărării pentru 2026-2028 este de 2,52% din PIB, undeva la 32,3 miliarde euro. În cadrul acesteia, ponderea medie a achiziţiilor este de 38%, respectiv 12,4 miliarde de euro”, a precizat secretarul de stat din MApN, potrivit Agerpres.

Conform acestuia, bugetul naţional va fi folosit pentru modernizarea şi consolidarea apărării ţării, însă „un factor determinant va fi instrumentul SAFE al Uniunii Europene, prin alocarea pentru România a circa 16,7 miliarde de euro”.

Sorin-Dan Moldovan a mai arătat că prioritatea pentru industria de apărare este susţinută de angajamentele şi de determinarea autorităţilor române în conformitate cu angajamentele colective de la summit-ul NATO de la Haga, în care alocarea graduală va fi până la 5% din PIB până în 2035.

„După cum se ştie, este vorba de 3,5% din PIB pentru apărare şi 1,5% din PIB pentru infrastructură. România este pe deplin implicată în această direcţie. Va exista o creştere treptată a alocărilor pentru apărare în următorii ani”, a menţionat secretarul de stat.

Consolidarea industriei de apărare, obiectiv strategic

El a adăugat că, din această perspectivă, consolidarea industriei naţionale de apărare a fost stabilită ca obiectiv strategic pentru România şi definită atât în programul de guvernare, cât şi în strategia naţională de apărare.

„Toate instrumentele şi oportunităţile disponibile, inclusiv parteneriatele strategice ale României cu aliaţi NATO şi partenerii UE, precum şi cu partenerii globali, şi regionali cu viziuni, valori şi interese similare vor fi utilizate la maxim de potenţial pentru a contribui la dezvoltarea industriei naţionale de apărare”, a subliniat secretarul de stat din MApN.

Prima ediţie a conferinţei internaţionale MAKE it in ROMANIA, un eveniment dedicat consolidării industriei naţionale de apărare, a fost organizată miercuri, la Bucureşti, de TNT Productions România, cu susţinerea Hanwha Aerospace, ROMARM, Tehnonav şi Poşta Română, sub egida Black Sea Defense & Aerospace (BSDA), cea mai mare expo-conferinţă de apărare şi securitate din Europa de Sud-Est.

Evenimentul reuneşte peste 700 de participanţi din 23 de ţări, reprezentanţi ai Guvernului României, instituţiilor financiare europene, autorităţilor locale, alături de companii internaţionale şi locale din industria de apărare şi din sectoare complementare.

Lucrările conferinţei abordează întregul proces al dezvoltării capabilităţilor industriei naţionale de apărare, de la identificarea nevoilor operaţionale şi accesarea mecanismelor de finanţare, până la încheierea de parteneriate şi integrarea industriilor civile în producţia dual-use.

Editor : B.P.