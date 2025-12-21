Din 2026 vom plăti mai mult pentru gazele naturale. La final de martie expiră schema de plafonare, iar furnizorii trimit deja clienților noile oferte. În unele cazuri, tarifele sunt mai mari chiar și cu 35%.

În acest moment plafonul este de 31 de bani pe kwh pentru gaze naturale. De la 1 aprilie, când expiră actuala schemă de plafonare, vom plăti mai mult. De altfel, mulți furnizori și-au anunțat ofertele iar în unele cazuri sunt mai mari chiar și cu 35%.

Dacă acum pentru un apartament de două camere plătim o factură medie de 235 de lei, conform noilor oferte, costul lunar ar putea urca la 272 de lei.

Dacă însă ne raportăm la scenariul pesimist, cel care indică o creștere de 35%, atunci ar urma să achităm o factură de peste 300 de lei. Sunt si furnizori care propun tarife apropiate de nivelul plafonat, dar chiar și în acest caz factura ar ajunge la aproximativ 250 de lei, ceea ce înseamnă o scumpire de 6,5%. Tocmai de aceea, sfatul specialiștilor este de a analiza cu atenție ofertele propuse.

Dumitru Chisăliță, expert în energie și președintele Asociației Energia Inteligentă, avertizează consumatorii să nu accepte tacit noile prețuri dacă nu sunt pregătiți să le plătească.

„De la 1 aprilie ne vor propune un anumit preț. Este important să citim aceste notificări și să nu acceptăm orice preț. În același timp spunem că chiar dacă nu le acceptăm în mod direct, și tăcerea noastră, conform reglementărilor, reprezintă o acceptare tacită și ne pomenim pe un an de zile cu preț foarte mare.

Cred că ar trebui să existe o poziție foarte clară a reprezentanților statului român care să se exprime în mod concret dacă se face sau nu liberalizarea. Și din acel moment putem să intrăm într-o normalitate. Normalitatea liberalizării de la 1 aprilie ar fi să scadă prețurile sub 0,31 lei pe kwh, TVA inclus, cât avem acum prețul plafonat”, mai afirmă acesta.

Editor : A.C.