Live TV

Video Prețurile la gaze vor crește din 2026 chiar și cu 35%. Experții avertizează în privința acceptării tacite a noilor tarife

Data publicării:
contor gaze
Foto: INQUAM Photos/ George Călin

Din 2026 vom plăti mai mult pentru gazele naturale. La final de martie expiră schema de plafonare, iar furnizorii trimit deja clienților noile oferte. În unele cazuri, tarifele sunt mai mari chiar și cu 35%.

În acest moment plafonul este de 31 de bani pe kwh pentru gaze naturale. De la 1 aprilie, când expiră actuala schemă de plafonare, vom plăti mai mult. De altfel, mulți furnizori și-au anunțat ofertele iar în unele cazuri sunt mai mari chiar și cu 35%. 

Dacă acum pentru un apartament de două camere plătim o factură medie de 235 de lei, conform noilor oferte, costul lunar ar putea urca la 272 de lei. 

Dacă însă ne raportăm la scenariul pesimist, cel care indică o creștere de 35%, atunci ar urma să achităm o factură de peste 300 de lei. Sunt si furnizori care propun tarife apropiate de nivelul plafonat, dar chiar și în acest caz factura ar ajunge la aproximativ 250 de lei, ceea ce înseamnă o scumpire de 6,5%. Tocmai de aceea, sfatul specialiștilor este de a analiza cu atenție ofertele propuse. 

Dumitru Chisăliță, expert în energie și președintele Asociației Energia Inteligentă, avertizează consumatorii să nu accepte tacit noile prețuri dacă nu sunt pregătiți să le plătească. 

„De la 1 aprilie ne vor propune un anumit preț. Este important să citim aceste notificări și să nu acceptăm orice preț. În același timp spunem că chiar dacă nu le acceptăm în mod direct, și tăcerea noastră, conform reglementărilor, reprezintă o acceptare tacită și ne pomenim pe un an de zile cu preț foarte mare. 

Cred că ar trebui să existe o poziție foarte clară a reprezentanților statului român care să se exprime în mod concret dacă se face sau nu liberalizarea. Și din acel moment putem să intrăm într-o normalitate. Normalitatea liberalizării de la 1 aprilie ar fi să scadă prețurile sub 0,31 lei pe kwh, TVA inclus, cât avem acum prețul plafonat”, mai afirmă acesta. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Președintele polonez Karol Nawrocki și președintele ucrainean Volodimir Zelenski
1
Președintele Poloniei l-a criticat pe Zelenski chiar în conferința de presă comună: „Nu a...
Vladimir Putin
2
Rapoarte ale serviciilor secrete americane dezvăluie că Putin vrea să cucerească părți...
Vladimir Putin și Dmitri Kozak
3
Consilierul de la Kremlin care a refuzat ordinul lui Putin și a încercat să oprească...
avion
4
Un avion a vărsat tone de kerosen peste 8 comune belgiene înainte de aterizarea de...
Vladimir Putin
5
Raportul bugetar al Rusiei dezvăluie pentru prima dată prețul războiului: în 2026...
Mălina Guler a murit la 27 de ani, după ce a căzut de la etajul 7. Lidia Buble: ”Nu-mi revin. Sunt în stare de șoc”
Digi Sport
Mălina Guler a murit la 27 de ani, după ce a căzut de la etajul 7. Lidia Buble: ”Nu-mi revin. Sunt în stare de șoc”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ANRE
Amenzi de 54,5 milioane de lei pentru producători de gaze offshore. Neregulile descoperite de ANRE
stalp energie electrica
ANRE a propus majorarea tarifelor la energie de la 1 ianuarie 2026. Oltenia e singura regiune unde tariful de distribuție scade
Instalație de gaze.
Val de sesizări privind probleme la gaze în București, după explozia din Rahova. Distrigaz și firmele acreditate nu fac față
contor-electricitate-curent-1536x1024
Ministrul Muncii: Peste 680.000 de familii și persoane singure au primit pentru octombrie o nouă tranșă de tichete de energie
tanczos barna face declaratii
Tanczos Barna, despre efectele majorării TVA: „Se vor ameliora în următoarele 2-3 luni”. Când are loc relansarea economică a României
Recomandările redacţiei
2025-12-21-9322
Nicușor Dan anunță un referendum printre magistrați pentru a stabili...
putin
Decizia luată de Rusia privind acordul militar semnat cu România în...
drona-ucraineana-up
Dronă de 2 metri, cu o parașută atașată, găsită agățată în copacii de...
2025-12-21-9351
Nicușor Dan va avea discuții publice cu magistrații, luni. Cele...
Ultimele știri
Gestul nobil al unui pompier din Botoșani: a oferit casa moștenită unei familii cu șapte copii
Europol face precizări despre drona găsită în Argeș: „Cert e că nu a fost folosită de militarii din baza NATO din zonă”
Unde sunt cele mai mari salarii în Europa și care sunt diferențele de câștig între țări. Pe ce loc se află România
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Soarele intră în tensiune cu Neptun. Patru zodii sunt puse la încercare în această perioadă
Cancan
Ultimul mesaj postat de Mălina e tulburător: 'Dă-mi, Doamne, timp. Mai dă-mi un anotimp'
Fanatik.ro
După ce și-a schimbat numele, Victoria Beckham face o dezvăluire neașteptată. Cum este numită acum soția lui...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Antrenoarea de tenis care predă lecții în pantofi cu toc a generat mari controverse. Imaginile cu ea au...
Adevărul
„Asta e tot ce vreau eu”. Reacția virală a unei mame filipineze din România a emoționat internetul
Playtech
Cine plăteşte pentru repararea acoperişului unui bloc: legea nouă din 2025
Digi FM
Cine era Mălina Guler, tânăra din Oradea care a murit după ce a căzut de la etajul 7. Lidia Buble a fost în...
Digi Sport
A venit decizia: 16 luni de închisoare, chiar înainte de FCSB - Rapid!
Pro FM
Theo Rose nu-și mai dorește al doilea copil. Ce spune artista despre căsnicia cu Anghel Damian: „M-am adaptat...
Film Now
Cum arată partenera ideală, în opinia lui Orlando Bloom. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă preferă „o...
2025-12-21-9402
Mesajul lui Nicușor Dan pentru magistrații cărora le este frică să meargă la Cotroceni. Unii au cerut să fie...
Newsweek
Care pensionari trebuie să trimită un document la Casa de Pensii, până la final de an? Ce beneficiu pot pierde
Digi FM
De ce a murit, de fapt, mama Mihaelei Rădulescu. Vedeta rupe tăcerea: „Nu a fost bolnavă. A suferit prea mult”
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Animal rar, surprins de camerele de supraveghere ale unei case din Pennsylvania. Toți s-au uimit de...
Film Now
Jennifer Lawrence, după ce Leonardo DiCaprio a spus că nu a revăzut Titanic: "Dacă aș fi făcut ceva ca...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...