Live TV

Prosumatorii ar putea împărți energia produsă cu alți consumatori. Ce prevede proiectul pus în dezbatere de Ministerul Energiei

Andreea Dobra Data publicării:
Digi24.ro a stat de vorbă cu unul dintre acești prosumatori pentru a afla detalii despre ce trebuie să știe cineva care dorește să-și instaleze pe casa proprie panouri solare pentru a-și aigura consumul de energie electrică.
Foto: Profimedia
Din articol
Contracte mai clare și reguli mai stricte pentru furnizori Contractele cu preț dinamic, monitorizate de ANRE Protecție sporită pentru consumatorii vulnerabili Ce înseamnă, concret, partajarea energiei

Ministerul Energiei a pus în dezbatere publică, pe 15 ianuarie 2026, un proiect de ordonanță de urgență care modifică Legea energiei electrice și a gazelor naturale. Documentul propune schimbări importante pe piața de energie, întărește protecția consumatorilor și introduce, pentru prima dată în România, conceptul de „partajare a energiei”, care le-ar permite prosumatorilor să împartă surplusul de energie cu alți consumatori, gratuit sau contra cost.

În nota de fundamentare, Ministerul Energiei arată că proiectul este necesar pentru transpunerea unei directive europene adoptate în 2024, care modifică regulile de funcționare a pieței energiei electrice la nivelul Uniunii Europene.

Autoritățile susțin că legislația actuală nu mai răspunde pe deplin realităților din piață, după criza energetică din ultimii ani, marcată de creșteri puternice de preț și volatilitate ridicată.

În plus, România se află într-o procedură de infringement pentru netranspunerea la timp a directivei, iar adoptarea ordonanței este prezentată ca o măsură urgentă pentru evitarea sancțiunilor europene.

Contracte mai clare și reguli mai stricte pentru furnizori

Proiectul de ordonanță introduce explicit în Legea 123/2012 noțiunea de contract de furnizare a energiei electrice pe durată determinată și cu prețuri fixe.

Potrivit definiției propuse, acest tip de contract presupune că prețul energiei și clauzele contractuale rămân neschimbate pe durata contractului.

Textul precizează însă că factura finală poate fi influențată de elemente care nu sunt stabilite de furnizor, precum taxele, impozitele sau tarifele reglementate pentru serviciile de rețea. Aceste componente nu sunt considerate parte a prețului fix al energiei.

Totodată, proiectul întărește obligațiile de informare ale furnizorilor, care trebuie să explice clar consumatorilor, înainte de semnarea sau prelungirea contractelor, dacă prețul este fix, variabil sau dinamic și cum este format prețul final facturat.

Contractele cu preț dinamic, monitorizate de ANRE

Documentul reglementează mai clar și contractele de furnizare cu preț dinamic, în care prețul energiei variază în funcție de evoluția pieței.

Aceste contracte sunt asociate în special cu utilizarea contoarelor inteligente.

Ministerul Energiei arată că ele pot oferi oportunități de reducere a costurilor pentru unii consumatori, dar implică și riscuri, motiv pentru care furnizorii au obligația de a oferi informații complete înainte de încheierea contractelor.

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei va avea atribuții extinse de monitorizare a impactului acestor contracte și va publica rapoarte periodice privind evoluția lor.

Protecție sporită pentru consumatorii vulnerabili

Proiectul include prevederi care vizează consolidarea protecției consumatorilor vulnerabili și a celor afectați de sărăcie energetică.

Potrivit Ministerului Energiei, noile reguli urmăresc să limiteze expunerea acestor consumatori la efectele volatilității pieței, fără a modifica drepturile existente privind schimbarea furnizorului sau obligațiile contractuale de plată.

Cea mai importantă noutate adusă de proiect este introducerea în legislație a conceptului de „partajare a energiei”, care nu a existat până acum în Legea energiei.

Până în prezent, un prosumator putea fie să consume energia produsă de propriile panouri fotovoltaice, fie să injecteze surplusul în rețea, în condițiile stabilite de lege.

Proiectul propune o a treia opțiune: clienții activi pot partaja surplusul de energie produsă din surse regenerabile cu alți consumatori, gratuit sau contra cost, pe baza unor acorduri directe.

Ce înseamnă, concret, partajarea energiei

Practic, noul cadru legal permite ca, într-un bloc, într-un ansamblu de locuințe sau într-o comunitate locală, o gospodărie care are panouri fotovoltaice să poată furniza energie unei alte gospodării care nu are panouri.

Energia poate fi transferată fie cu titlu gratuit, fie contra cost, în funcție de înțelegerea dintre părți.

Ministerul Energiei a precizat că proiectul stabilește cadrul legal general, iar detaliile tehnice privind măsurarea, decontarea și rolul operatorilor de distribuție vor fi reglementate ulterior de ANRE.

Proiectul introduce și conceptul de acord flexibil de racordare, destinat zonelor în care rețelele electrice au capacitate limitată.

Acest mecanism ar urma să permită racordarea mai rapidă a noilor capacități de producție, în special din surse regenerabile, cu anumite condiții de limitare și control al energiei evacuate în rețea.

Proiectul este inițiat de Ministerul Energiei și se află în consultare publică. Pentru a intra în vigoare, ordonanța trebuie adoptată de Guvern și publicată ulterior în Monitorul Oficial.

CITEȘTE ȘI: De la 1 ianuarie 2026 au intrat în vigoare majorări de taxe și impozite. Ce se schimbă și cine plătește mai mult

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
aD0yNjEzMTM4MmIwNjA3MDRjMDNjNzI2YjAwNTFlYjg0Yw==.thumb
1
Pentagonul a pregătit opțiuni militare împotriva regimului de la Teheran. Iranul și-a...
Vladimir Putin și Ali Khamenei
2
Vladimir Putin e gata să „trădeze” Iranul pentru a-și salva relațiile cu Donald Trump...
ilustrație explozie nucleară într-un oraș
3
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri...
profimedia-1066130305
4
Donald Trump a vorbit la telefon cu președinta interimară a Venezuelei. Delcy Rodriguez...
Migranți SUA
5
Efectul Trump: Numărul celor care au părăsit SUA anul trecut a fost mai mare decât cel al...
Au scris istorie împreună, dar ea a "rupt" tăcerea, după 20 de ani: "Eram îngrozită de ideea de a rămâne singură cu el"
Digi Sport
Au scris istorie împreună, dar ea a "rupt" tăcerea, după 20 de ani: "Eram îngrozită de ideea de a rămâne singură cu el"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Aerial photo of a villa
Statul îți va vedea casa din satelit. Cum vrea Guvernul să depisteze construcțiile ilegale și să dubleze impozitele
gaze aprinse la aragaz
Bogdan Ivan: Nu ar trebui să crească prețul la gaze de la 1 aprilie. În ce scenariu se ia în calcul eliminarea graduală a plafonului
card factura calculator
Ce se va întâmpla după ce schema de plafonare a prețului la gaze naturale va expira. Bogdan Ivan: „Am pregătit alternativa”
craiova
Avarie la Electrocentrale Craiova: nu mai poate asigura parametrii optimi de temperatură. Celulă de criză la ministerul Energiei
electricieni pe stilp intervin la cabluri electrice
Peste 11.000 de locuințe fără curent electric în mai multe județe. Ivan: consumul de gaze va crește cu 20%
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin
Tentativă de sabotaj a Rusiei în România. Misiuni executate de...
intrarea in sala CCR
CCR a amânat până pe 11 februarie decizia privind pensiile...
Donald Trump groenlanda
E oare timpul ca Europa să renunțe la Trump? Opțiunile discutate în...
Rata creșterii prețurilor în România a fost de 4,8 % în septembrie. Deși în scădere, rămâne cea mai mare din Uniunea Europeană, conform Eurostat.
Paradox românesc: tarife scăzute, putere de cumpărare slabă. INS...
Ultimele știri
Gândaci în salonul de la Pediatrie, la Spitalul Slatina. Imaginile de groază au fost publicate de mama unui copil internat
Cartel Alfa: 3.000 de angajați de la Combinatul Liberty Galaţi au salarii restante de luni de zile. Un coleg a intrat în greva foamei
Militari europeni în Groenlanda: Europa răspunde presiunilor lui Trump. Alice Rufo: „Un semnal către întreaga lume”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul dragostei pentru ianuarie 2026. Luna Nouă în Capricorn vine cu schimbări pentru multe zodii
Cancan
Nu o mai recunoaște nimeni. Este grav bolnavă? Apariție șocantă a vedetei TV
Fanatik.ro
SuperLiga, sub cod roșu de frig! Ce spune prognoza meteo și cum arată terenurile pentru prima etapă din 2026
editiadedimineata.ro
Cum ne schimbă limbajul urii creierul
Fanatik.ro
Cu ce echipă de fotbal ține, de fapt, George Simion. Liderul AUR a spus clar și deschis
Adevărul
Cât plătește Ilie Bolojan pentru proprietățile din Bihor după majorarea impozitelor locale
Playtech
Când scăpăm de ger: meteorologii Accuweather anunţă când se încălzeşte vremea în Bucureşti
Digi FM
Theo Rose nu îi cere niciodată bani soțului. Nici măcar când nu avea cu ce să-și plătească taxele: „Prefer să...
Digi Sport
Apel neobişnuit pe rețelele sociale. Marea campioană care sfidează vârsta, surpriză neplăcută într-o parcare
Pro FM
Raluka, distracție în costum de baie, în Brazilia, alături de iubit. Poza care a stârnit speculații privind...
Film Now
Andrew Garfield, de nerecunoscut cu părul blond. Actorul a fost surprins la o întâlnire cu Monica Barbaro în...
Adevarul
Măsura care îi poate ține pe elevi la școală. „În prima zi n-a venit și au început copiii: păi, nu ne dați...
Newsweek
1.300.000.000 lei strânși din CASS la pensie în doar 3 luni. Scapă pensionarii de acest bir în 2026?
Digi FM
Chelnerița acuzată că ar fi provocat incendiul de Anul Nou din Elveția a fost obligată de șefi să poarte o...
Digi World
De ce alcoolul îți afectează organismul mai puternic pe măsură ce înaintezi în vârstă, chiar dacă bei la fel
Digi Animal World
Val de reacții după ce un bărbat a intrat călare pe un cal într-un magazin: „Este complet lipsit de respect”
Film Now
Cadoul ciudat pe care l-a primit Chris Pratt de Crăciun de la Arnold Schwarzenegger: „Nu știu ce ar trebui să...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...