Șeful Armatei, după atacurile rusești de la granița României: „E aproape imposibil să acoperi toată această zonă”

Şeful Statului Major al Apărării, Generalul Gheorghiță Vlad, a explicat că autoritățile se concentrează mai ales pe zonele locuite din apropierea graniței cu Ucraina, astfel încât să nu existe incidente care să afecteze populația. Declarația vine după ce o dronă militară a căzut în noaptea de luni spre marți în zona localității tulcene Grindu, la 5 km de frontiera cu Ucraina. Armata română nu a putut ridica avioanele de vânătoare din cauza vremii.

„După ce aceste cercetări se vor cristaliza, toate datele și informațiile vor fi furnizate către autoritățile care trebuie să intervină în zonă sau care trebuie să ia măsuri pentru apărarea spațiului aerian al României”, a spus Gheorghiță Vlad.

El a explicat și de ce nu au fost ridicate de la sol avioane de vânătoare: „Au fost condiții operaționale mai grele, mai deosebite decât în mod normal. Echipajele din serviciul de poliție aeriană nu au putut să se ridice de la sol datorită vremii. În schimb, echipajele de la sol au intervenit corespunzător”.

„Proximitatea graniței cu Ucraina continuă să provoace anumite incidente. Nu au fost pe direcțiile pe care ne-am așteptat, pentru că v-am spus de fiecare dată, este o graniță foarte lungă cu Ucraina, aproape 640 de kilometri. Este aproape imposibil să acoperi cu forțe și mijloace toată această zonă. Drept urmare, ne concentrăm în special pe aglomerațiile urbane și ne dorim să nu avem incidente care să afecteze populația civilă”, a mai spus Vlad.

Ministra de Externe Oana Țoiu a reacționat amintind că nu este primul incident de acest fel și „că reprezintă un model clar în războiul de agresiune al Rusiei”.

„Un alt atac imprudent al Rusiei asupra Ucrainei, cu consecințe pe teritoriul României. Bombardamentul rus de aseară asupra infrastructurilor porturilor comerciale ucrainene a dus la căderea unor fragmente de drone într-o zonă locuită de pe teritoriul României. Aceste acțiuni fac parte dintr-o serie de incidente similare și reprezintă un model clar în războiul de agresiune al Rusiei. Ele urmează provocărilor sistematice ale Rusiei împotriva UE și NATO. Nu vom ezita să creștem prețul pe care Rusia îl plătește pentru astfel de acțiuni imprudente și ilegale”, a spus Țoiu.

