Senatul SUA a discutat strategia pentru Marea Neagră: România, aliat-cheie în securitate și energie

Data publicării:
Senate Energy And Natural Resources Committee Hearing
Senatorul republican Steve Daines / Sursa foto: Profimedia Images
Rusia, acuzată de subversiune în regiune „Despre România s-a vorbit la superlativ”

Senatul Statelor Unite a organizat o audiere privind strategia pentru Marea Neagră, subliniind rolul esențial al României ca aliat-cheie în securitate și energie. La discuții a participat și ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru.

Liderii Subcomitetului pentru Europa din cadrul Comisiei pentru relații externe a Senatului american și experții invitați au evidențiat rolul esențial al României în arhitectura de securitate a regiunii, transmite miercuri Ambasada României în Statele Unite ale Americii într-o postare pe rețeaua socială Facebook.

„Marea Neagră reprezintă cheia în multe aspecte pentru securitatea europeană și pentru interesul național al Statelor Unite. O strategie clar definită pentru regiunea Mării Negre este imperativă pentru Statele Unite, aplicată, care să contracareze agresiunea Rusiei în Europa și în alte zone”, a declarat senatorul republican Steve Daines, președintele Subcomitetului și inițiatorul audierii.

Au fost menționate postura de apărare și descurajare Aliată, investițiile semnificative în apărare și dezvoltarea celei mai mari baze militare din Europa, precum și rolul României de furnizor de securitate în regiunea extinsă a Mării Negre.

Rusia, acuzată de subversiune în regiune

Co-președintele subcomitetului, senatorul democrat Chris Murphy, a atras atenția asupra strategiilor agresive ale Moscovei care amenință în mod special regiunea Mării Negre.

„Rusia duce o strategie agresivă pentru a submina guvernele democratice pro-vestice din Europa, iar regiunea Mării Negre este în mod special vulnerabilă. Moscova toarnă miliarde în mită, propagandă, metode subversive și bullying în domeniul energetic pentru a instala guverne prietenoase cu Moscova”, a spus Murphy.

Dezbaterile au subliniat și potențialul energetic al României, atât prin dezvoltarea rutelor alternative de alimentare cu gaze naturale, precum Coridorul Vertical, cât și prin exploatarea resurselor de hidrocarburi din Marea Neagră. Aceste proiecte contribuie la reducerea dependenței Europei de gazele rusești și la consolidarea independenței energetice a regiunii.

„Despre România s-a vorbit la superlativ”

Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, prezent la audiere, a subliniat concluziile pozitive legate de țara noastră, subliniind că s-a vorbit „la superlativ” despre țara noastră.

„Au existat în ultimele luni voci care au reclamat că strategia SUA pentru Marea Neagră este moartă și nu există niciun interes pentru revitalizarea ei. Ori, această audiere a dovedit că interesul în privința Mării Negre nu a fost abandonat, ci dimpotrivă, el există în continuare și vom face tot ce depinde de noi să menținem vie această preocupare la cel mai înalt nivel. Totodată, despre România s-a vorbit în termeni foarte pozitivi... S-a vorbit la superlativ despre progresele pe care le-a făcut România și despre contribuția noastră regională, despre cum încercăm să devenim independenți energetic, despre investițiile noastre masive în apărare”, a declarat Muraru.

La audieri au luat cuvântul și experți americani de prestigiu: Matthew Boyse, Senior Fellow, Hudson Institute, Centrul pentru Europa și Eurasia; dr. S. Frederick Starr, președinte fondator al Institutului pentru Asia Centrală și Caucaz, American Foreign Policy Council (AFPC); Catherine Sendak, director pentru Apărare și Securitate Transatlantică, Center for European Policy Analysis (CEPA).

Editor : M.I.

