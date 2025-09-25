Serviciul de emitere rovinietă şi peaj prin SMS ar putea funcţiona cu întreruperi vineri, ca urmare a lucrărilor de upgradare a infrastructurii de comunicaţii cu operatorii de telefonie mobilă, informează Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

„CNAIR informează utilizatorii reţelei de drumuri naţionale, drumuri expres şi autostrăzi că vineri, 26 septembrie 2025, în intervalul orar 08:00 - 16:00, din cauza lucrărilor de upgradare a infrastructurii de comunicaţii cu operatorii de telefonie mobilă, emiterea rovinietelor şi a peajelor prin SMS poate funcţiona cu întreruperi de scurtă durată”, se arată într-un comunicat al instituţiei.

Potrivit companiei, rovinieta poate fi achiziţionată în avans, cu până la 30 de zile înainte de data de început a valabilităţii, iar peajul (ca de exemplu taxa de pod de la fetești) poate fi achitat până cel târziu la ora 24:00 a următoarei zile în care a fost efectuată trecerea.

