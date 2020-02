Singurul politician în care CTP a avut încredere timp de șapte luni

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a declarat, în cadrul emisiunii "Cap Limpede", că singurul politician în care a avut încredere timp de aproape șapte luni a fost fostul președinte Emil Constantinescu, informație pe care, de altfel, a făcut-o publică.

Cristian Tudor Popescu: "Eu nu am avut încredere în niciun om politic. Ba nu, cu o excepție de șapte luni pe care am făcut-o publică: președintele Emil Constantinescu. În primele șapte luni de mandat, sau chiar mai puțin, șapte am zis eu, dar nu au fost șapte, am spus: domne, eu îl susțin pe acest om, dar am declarat public lucrul ăsta. Îl susțin pe domnul președinte Emil Constantinescu."

Roxana Lăzărescu: "De ce atunci? Ce era cu domnul Emil Constantinescu? Erau vremurile de așa natură?"

Cristian Tudor Popescu: "Erau ani lungi, cu Văcăroiu, cu Iliescu, groaznici. Anii ăia în care simțeai că te sufoci. Aproape că simțeam că mă sufoc ca pe vremea lui Ceaușescu. Și am simțit nevoia să respir și eu, acolo. Mai am și momente din astea în care vreau, domne, să acord și eu încredere cuiva. În general nu acord nimănui. Da, am momente dostoievskiene. Vreau să fiu bun și eu, pentru puțin timp e adevărat că nu mi se oferă ocaazia să fiu pentru prea multă vreme. Dar simt nevoia să fiu și eu bun. Mai zic de câte cineva că: uite, domne, a făcut un lucru bun.

Așa l-am susținut eu pe președintele Constantinescu până când, la Cotroceni, suntem chemați jurnaliștii, discutăm cu președintele una-alta și eu îl întreb, nu toți jurnaliștii de acolo cum am auzit mai nou relatând pe unul dintre cei prezenți, nu noi, eu îl întreb pe președintele Constantinescu: Domnu președinte, păi cum facem, v-ați ridicat împotriva corupției, a traficului de infleunță, a nepotismului practicat de PSD pe scară largă și acum îl puneți pe fiul doamnei Zoe Petre consilier maxim la Cotroceni? Cum faceți asta?

Și domnul președinte mi-a răspuns: Am suficient capital politic ca să-mi permit asta."

