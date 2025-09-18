11 hoți furau baterii de trotinete electrice, apoi încercau să le vândă pe internet. Descoperirea făcută de polițiștii care i-au prins

Polițiștii au făcut mai multe percheziții în București, iar 11 persoane au fost audiate și ulterior reținute pentru 24 de ore. În perioada februarie-august, mai mulți indivizi au furat un moped electric, o trotinetă și acumulatoarele la 49 de trotinete electrice pe care au încercat să le vândă pe internet, prejudiciul fiind de 143.000 lei. La audieri, a fost descoperită o femeie de 33 de ani care era urmărită național pentru a executa o pedeapsă de peste 10 luni pentru conducerea fără permis.

Astfel, pe 17 septembrie a.c., polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 13 Poliție au pus în executare „șase mandate de percheziție domiciliară și 11 mandate de aducere, în municipiul București, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de furt calificat (51 de acte materiale) și conducerea unui vehicul fără permis de conducere (2 acte materiale)”.

În perioada februarie - august 2025, mai multe persoane au furat un moped electric, o trotinetă electrică și acumulatorii a 49 de trotinete electrice, aparținând unor companii de transport urban alternativ, prejudiciul cauzat fiind de 143.000 de lei.

Din cercetări, a fost stabilit că două dintre persoanele bănuite ar fi condus un autoturism, fără a deține permis de conducere.

„Activitățile de urmărire penală au relevat faptul că, după comiterea faptelor, bănuiții ar fi valorificat bunurile prin intermediul unei platforme online, cu specific în comercializarea de bunuri. Astfel, în vederea administrării materialului probator, ieri, 17 septembrie 2025, au fost puse în executare șase mandate de percheziție domiciliară și unsprezece mandate de aducere, în municipiul București, fiind depistate toate personale bănuite, având vârste cuprinse între 15, respectiv 35 de ani, totodată fiind ridicate și mai multe bunuri de interes în cauză”, mai arată comunicatul de presă al Poliției Capitalei.

În acest context, a fost descoperită și o femeie, în vârstă de 33 de ani, care este urmărită la nivel național, pe numele ei fiind emis, de către Judecătoria Sectorului 1, la data de 23 martie 2017, un mandat de executare a pedepsei închisorii, fiind condamnată la 10 luni și 20 de zile de închisoare, pentru „săvârșirea infracțiunilor de punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat și conducerea unui vehicul fără permis de conducere”.

Femeia a fost închisă ntr-un penitenciar, pentru executarea pedepsei.

Persoanele bănuite de comiterea infracțiunilor au fost duse la audieri, fiind dispusă apoi și măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând să fie prezentați magistraților cu propuneri legale.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Secției 13 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt calificat (51 de acte materiale) și conducerea unui vehicul fără permis de conducere (2 acte materiale).

Poliția Capitalei precizează că „efectuarea percheziţiei domiciliare este un procedeu în cadrul procesului penal reglementat de Codul de procedură penală, ce are drept scop administrarea probatoriului necesar soluţionării cauzei, care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie”.

