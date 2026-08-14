Live TV

Galerie Foto 27 de vârstnici și persoane cu dizabilități, scoși dintr-un azil improvizat într-o gospodărie din Olt. Reacția ministrului Muncii

Data actualizării: Data publicării:
773583101_29099142323009833_4298375993686797279_n
Intervenție pentru protejarea a 27 de persoane vulnerabile găzduite în condiții improprii. Sursa foto: Instituția Prefectului - Județul Olt
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Persoanele au primit asistență medicală și hrană

Autoritățile au intervenit într-o gospodărie din comuna Mihăești, județul Olt, unde 27 de persoane vârstnice și cu dizabilități erau găzduite în condiții improprii, fără ca activitatea să fie acreditată și licențiată ca serviciu social. Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, spune că intervenția a venit după verificările declanșate la nivel național în urma cazului de la Dumbrava. Potrivit acestuia, în evidențele ANPIS existau deja 369 de persoane vulnerabile, în 14 județe, găzduite de persoane fizice, iar măsurile dispuse anterior pentru remedierea situațiilor fuseseră aplicate cel mult parțial.

ACTUALIZARE 17:00 În urma cazului de la Dumbrava, ministrul Muncii a cerut o situație la nivel național privind persoanele fizice și centrele nelicențiate care găzduiesc sau au în îngrijire persoane vulnerabile.

„Raportul primit a indicat faptul că în evidențele ANPIS în urma controalelor efectuate în ultimii ani existau deja 369 de persoane vulnerabile în 14 județe, găzduite de persoane fizice. Deși au existat măsuri dispuse pentru remedierea situațiilor constatate, acestea nu au fost puse în aplicare decât cel mult parțial. Am cerut DGASPC-urilor să facă evaluarea pe teren a tuturor persoanelor vulnerabile pentru a ne asigura că nu se află în condiții de risc sau nevoie urgentă de intervenție medicală. Am cerut totodată ca AJPIS-urile să ia legătura cu persoanele fizice vizate, să le ofere informațiile necesare, să le sprijine pentru intrarea în legalitate în vederea licențierii”, a scris Dragoș Pîslaru pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Ministrul a transmis că, în urma acestor demersuri, autoritățile au început să primească informări, sesizări și solicitări de sprijin, analizate împreună cu Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități. În Neamț, șapte persoane vârstnice au fost preluate dintr-un cămin care funcționa fără autorizațiile necesare și unde fuseseră constatate probleme serioase de siguranță și igienă.

În cazul din Olt, intervenția a fost pregătită aproximativ o săptămână, iar autoritățile au identificat centre și servicii în mai multe județe în care persoanele puteau fi relocate.

„Intervenția din Olt a fost pregătită în detaliu în ultimele zile. Serviciul de asistență socială din comunitate împreună cu DGASPC și Poliția a strâns informațiile necesare despre situația și nevoile persoanelor. În baza acestor informații, ANPDPD a identificat centre rezidențiale și servicii potrivite pentru acestea. Au fost pregătite soluții în Dâmbovița, Prahova, Giurgiu, Teleorman, Ilfov, Constanța și Olt, ținând cont de situația individuală, de domiciliu și de capacitatea centrelor de a oferi sprijinul necesar. Serviciul de asistență socială din cadrul primăriei, împreună cu DGASPC Olt, ISU, cu aprobarea DSU, și UPU Slatina, sub coordonarea ANPDPD și a Prefecturii Olt, au intrat în locație, au stat de vorbă cu oamenii și au realizat o evaluare multidisciplinară. Persoanelor le-au fost oferite informații despre oportunitățile de relocare sau de reconectare cu familiile”, a scris acesta pe Facebook.

Persoanele au putut vedea inclusiv fotografii cu centrele și camerele în care urmau să locuiască și și-au dat acordul pentru relocare. Acestea au putut lua cu ele bunurile și documentele personale, precum și fișele medicale.

„Locația nu va mai putea continua să funcționeze în condițiile actuale. Condițiile prezentau riscuri serioase pentru siguranța oamenilor, inclusiv din cauza instalațiilor electrice și a spațiilor improprii în care erau cazați. Intervenția aceasta este însă doar prima etapă, iar relocarea este temporară pentru unele persoane. Pentru unele dintre acestea a existat posibilitatea revenirii în familie. Pentru altele vor fi dezvoltate soluții în comunitate, inclusiv în cadrul procesului de dezinstituționalizare. Altele vor avea nevoie, cel puțin pentru o perioadă, de servicii rezidențiale și îngrijire specializată. Primul pas a fost ca oamenii să ajungă într-un loc sigur, unde să primească îngrijire, evaluare, consiliere și sprijin. De aici înainte, va trebui să construim pentru fiecare soluția potrivită pe termen mai lung. Două persoane au ajuns la UPU”, a mai precizat acesta.

Știrea inițială

Intervenția a fost coordonată de președintele Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, alături de reprezentanți ai Prefecturii Olt, ISU, SMURD, DGASPC, Poliției și Jandarmeriei.

„În cadrul acţiunii, 27 de persoane vulnerabile, persoane cu dizabilităţi şi persoane vârstnice, au fost scoase dintr-un spaţiu în care erau găzduite în condiţii improprii, la o persoană fizică, fără ca activitatea desfăşurată să constituie un serviciu social acreditat şi licenţiat, în condiţiile legii. Persoanele identificate au fost informate cu privire la drepturile de care beneficiază, precum şi la posibilitatea de a primi servicii sociale în cadrul unor centre acreditate şi licenţiate, adaptate nevoilor individuale”, a transmis Prefectura Olt.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

După ce au fost informate și consiliate, cele 27 de persoane și-au dat acordul pentru a beneficia de servicii sociale licențiate. Acestea au fost transportate către centre aflate în subordinea DGASPC din județele lor de domiciliu sau către alte servicii sociale în care au fost identificate locuri disponibile.

Persoanele au primit asistență medicală și hrană

Pe durata intervenției, persoanele evacuate au primit sprijin medical și hrană, iar autoritățile au asigurat inclusiv transportul bunurilor personale.

„Pe parcursul intervenţiei, persoanelor le-au fost asigurate sprijin medical, hrană şi condiţii adecvate de transport, iar echipele implicate au acordat sprijin inclusiv pentru transportul şi recuperarea bunurilor personale. Acţiunea a urmărit, în primul rând, protejarea drepturilor, demnităţii şi siguranţei persoanelor vulnerabile, precum şi asigurarea accesului acestora la servicii sociale furnizate în condiţii legale, sigure şi adaptate nevoilor individuale”, potrivit Prefecturii Olt.

Autoritățile nu precizează, în informațiile transmise până în acest moment, de cât timp funcționa spațiul respectiv, dacă persoanele găzduite plăteau pentru serviciile primite sau dacă au fost aplicate sancțiuni persoanei în gospodăria căreia acestea se aflau.

Intervenție pentru protejarea a 27 de persoane vulnerabile găzduite în condiții improprii. Sursa foto: Instituția Prefectului - Județul Olt
Intervenție pentru protejarea a 27 de persoane vulnerabile găzduite în condiții improprii. Sursa foto: Instituția Prefectului - Județul Olt
Deschide galeria foto

Intervenție pentru protejarea a 27 de persoane vulnerabile găzduite în condiții improprii. Sursa foto: Instituția Prefectului - Județul Olt | Poza 1 din 10
Intervenție pentru protejarea a 27 de persoane vulnerabile găzduite în condiții improprii. Sursa foto: Instituția Prefectului - Județul Olt
Intervenție pentru protejarea a 27 de persoane vulnerabile găzduite în condiții improprii. Sursa foto: Instituția Prefectului - Județul Olt | Poza 2 din 10
Intervenție pentru protejarea a 27 de persoane vulnerabile găzduite în condiții improprii. Sursa foto: Instituția Prefectului - Județul Olt
Intervenție pentru protejarea a 27 de persoane vulnerabile găzduite în condiții improprii. Sursa foto: Instituția Prefectului - Județul Olt | Poza 3 din 10
Intervenție pentru protejarea a 27 de persoane vulnerabile găzduite în condiții improprii. Sursa foto: Instituția Prefectului - Județul Olt
Intervenție pentru protejarea a 27 de persoane vulnerabile găzduite în condiții improprii. Sursa foto: Instituția Prefectului - Județul Olt | Poza 4 din 10
Intervenție pentru protejarea a 27 de persoane vulnerabile găzduite în condiții improprii. Sursa foto: Instituția Prefectului - Județul Olt
Intervenție pentru protejarea a 27 de persoane vulnerabile găzduite în condiții improprii. Sursa foto: Instituția Prefectului - Județul Olt | Poza 5 din 10
Intervenție pentru protejarea a 27 de persoane vulnerabile găzduite în condiții improprii. Sursa foto: Instituția Prefectului - Județul Olt
Intervenție pentru protejarea a 27 de persoane vulnerabile găzduite în condiții improprii. Sursa foto: Instituția Prefectului - Județul Olt | Poza 6 din 10
Intervenție pentru protejarea a 27 de persoane vulnerabile găzduite în condiții improprii. Sursa foto: Instituția Prefectului - Județul Olt
Intervenție pentru protejarea a 27 de persoane vulnerabile găzduite în condiții improprii. Sursa foto: Instituția Prefectului - Județul Olt | Poza 7 din 10
Intervenție pentru protejarea a 27 de persoane vulnerabile găzduite în condiții improprii. Sursa foto: Instituția Prefectului - Județul Olt
Intervenție pentru protejarea a 27 de persoane vulnerabile găzduite în condiții improprii. Sursa foto: Instituția Prefectului - Județul Olt | Poza 8 din 10
Intervenție pentru protejarea a 27 de persoane vulnerabile găzduite în condiții improprii. Sursa foto: Instituția Prefectului - Județul Olt
Intervenție pentru protejarea a 27 de persoane vulnerabile găzduite în condiții improprii. Sursa foto: Instituția Prefectului - Județul Olt | Poza 9 din 10
Intervenție pentru protejarea a 27 de persoane vulnerabile găzduite în condiții improprii. Sursa foto: Instituția Prefectului - Județul Olt
Intervenție pentru protejarea a 27 de persoane vulnerabile găzduite în condiții improprii. Sursa foto: Instituția Prefectului - Județul Olt | Poza 10 din 10
Intervenție pentru protejarea a 27 de persoane vulnerabile găzduite în condiții improprii. Sursa foto: Instituția Prefectului - Județul Olt
,

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Eclipsa de Soare 2026. Foto Getty Images
1
Eclipsa de Soare a traversat Europa. Cum s-a văzut de pe Stația Spațială Internațională
CASS reținută din pensii. Inquam Photos George Calin
2
Se restituie CASS reținută din pensii? Clarificările autorităților pentru beneficiari
bile loto
3
S-a câștigat cel mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49. Unde s-a jucat biletul și...
dezertor
4
Comandantul singurului submarin ucrainean care a dezertat la ruși cu tot cu navă a fost...
r kadirov cu doua lansatoare de rachete pe umar
5
„La o lume distanță de Moscova”: Cum evită Kadîrov războiul lui Putin, deși se laudă că...
Ordinul lui Vladimir Putin a dărâmat-o pe Aryna Sabalenka: ”Am ajuns să plâng isteric”
Digi Sport
Ordinul lui Vladimir Putin a dărâmat-o pe Aryna Sabalenka: ”Am ajuns să plâng isteric”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
sedinta guvern 3
Executivul contestă suspendarea hotărârilor de Guvern obținută de PSD: „Măsuri importante nu vor putea intra în aplicare”
Close-up of an elderly woman’s hands holding a wallet with coins
Cheltuielile statului pentru protecția socială au depășit 325 de miliarde de lei în 2024. Cele mai mari sume au fost alocate pensiilor
lift-ingineri-romani-1170x658
Legea „Lift pentru viață” a fost adoptată. Ce blocuri pot primi finanțare pentru lifturi și cum vor fi accesate fondurile
Man And Woman Making Sign Languages
Camera Deputaților a adoptat legea care obligă furnizorii de servicii sociale să adapteze comunicarea pentru persoanele cu dizabilități
card carburant
Ajutor de la stat doar pe jumătate. Cazul unui bărbat din Gorj refuzat de trei benzinării când a vrut să achite cu cardul de carburant
Recomandările redacţiei
Drona-kamikaze.-Foto-Profimedia-Images-1536x1129
O dronă s-a prăbușit în nordul județului Tulcea. MApN a găsit...
Doi oameni montează panouri fotovoltaice pe un acoperiș.
Bolojan vrea să schimbe legislația pentru prosumatori: „Pe viitor...
george
Cadavrul tânărului dispărut anul trecut în Bucegi a fost găsit de doi...
CALARASI - ILUSTRATIE - DUNARE - BARJE - CANALUL BALA - 6 AUG 2026
Guvernul caută soluții pentru Cernavodă, după scăderea Dunării...
Ultimele știri
Accident grav pe A0: Un șofer a murit după ce mașină în care se afla a fost prinsă între două TIR-uri
Dronă prăbușită în Tulcea. Generalul Bălăceanu: „Trebuie să trăim cu asemenea incidente. Ele vor mai fi prezente”
Cseke Attila anunță că numărul creșelor construite prin Programul „Sfânta Ana” va crește la 130-140 până la finalul anului
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii scapă, în sfârșit, de doi ani de ghinion. Astrolog: "Testele karmice s-au încheiat"
Cancan
Aceste pensii cresc cu 210 lei, de la 1 ianuarie 2027. Care sunt pensionarii din România care se vor bucura...
Fanatik.ro
Ora de start! Când are loc și cine transmite la TV finala lui David Popovici la 200 de metri liber
editiadedimineata.ro
Unul din 10 români consideră că „ambulanța neagră” chiar răpea copii
Fanatik.ro
Mesajul pe care Marius Șumudică i l-a dat lui Mihai Rotaru înainte de Craiova – KuPS Kuopio. Exclusiv
Adevărul
Cum au ajuns lubenițele de Gottlob în Marea Britanie. 20 de tone de pepeni din Timiș au fost livrate la...
Playtech
Șoselele din România unde sunt amplasate radarele e-SIGUR. Cât plătești dacă depășești viteza
Digi FM
Nu a fost lăsată să urce în avion spre Bali din cauza unui detaliu aproape invizibil din pașaport. A costat-o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Prima reacție a lui David Popovici, după ce marele său rival s-a retras
Pro FM
Robbie Williams, diagnostic surprinzător la 52 de ani: "Explică atât de multe". Artistul a vorbit și despre...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Jon Hamm, la plajă cu soția. Actorul din „Mad Men” urmează să devină tată pentru prima dată, la vârsta de 55...
Adevarul
De ce poartă curierii nepalezi geci și mănuși la 40 de grade. Explicația medicului
Newsweek
Casa de Pensii anunță: Ce documente trebuie să depună o categorie de români ca să iasă mai repede la pensie?
Digi FM
Bunica de 70 de ani cu trup de fier. Mănâncă peste cinci kilograme de carne pe săptămână și merge la sală cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce unii oameni sunt „magnet” pentru ţânţari, în timp ce alţii par să fie ocoliţi de aceste insecte...
Digi Animal World
De ce acest teckel nu se atinge de mâncare imediat. Refuză să mănânce până când stăpâna lui face un gest...
Film Now
Linda Gray, de la Sue Ellen Ewing la rolul de menajeră. Motivul pentru care regizorii o refuzau după faima...
UTV
Cătălin Botezatu critică dur femeile care exagereaza cu operațiile estetice. „Toate vor să arate precum...