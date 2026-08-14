Autoritățile au intervenit într-o gospodărie din comuna Mihăești, județul Olt, unde 27 de persoane vârstnice și cu dizabilități erau găzduite în condiții improprii, fără ca activitatea să fie acreditată și licențiată ca serviciu social. Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, spune că intervenția a venit după verificările declanșate la nivel național în urma cazului de la Dumbrava. Potrivit acestuia, în evidențele ANPIS existau deja 369 de persoane vulnerabile, în 14 județe, găzduite de persoane fizice, iar măsurile dispuse anterior pentru remedierea situațiilor fuseseră aplicate cel mult parțial.

ACTUALIZARE 17:00 În urma cazului de la Dumbrava, ministrul Muncii a cerut o situație la nivel național privind persoanele fizice și centrele nelicențiate care găzduiesc sau au în îngrijire persoane vulnerabile.

„Raportul primit a indicat faptul că în evidențele ANPIS în urma controalelor efectuate în ultimii ani existau deja 369 de persoane vulnerabile în 14 județe, găzduite de persoane fizice. Deși au existat măsuri dispuse pentru remedierea situațiilor constatate, acestea nu au fost puse în aplicare decât cel mult parțial. Am cerut DGASPC-urilor să facă evaluarea pe teren a tuturor persoanelor vulnerabile pentru a ne asigura că nu se află în condiții de risc sau nevoie urgentă de intervenție medicală. Am cerut totodată ca AJPIS-urile să ia legătura cu persoanele fizice vizate, să le ofere informațiile necesare, să le sprijine pentru intrarea în legalitate în vederea licențierii”, a scris Dragoș Pîslaru pe Facebook.

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Ministrul a transmis că, în urma acestor demersuri, autoritățile au început să primească informări, sesizări și solicitări de sprijin, analizate împreună cu Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități. În Neamț, șapte persoane vârstnice au fost preluate dintr-un cămin care funcționa fără autorizațiile necesare și unde fuseseră constatate probleme serioase de siguranță și igienă.

În cazul din Olt, intervenția a fost pregătită aproximativ o săptămână, iar autoritățile au identificat centre și servicii în mai multe județe în care persoanele puteau fi relocate.

„Intervenția din Olt a fost pregătită în detaliu în ultimele zile. Serviciul de asistență socială din comunitate împreună cu DGASPC și Poliția a strâns informațiile necesare despre situația și nevoile persoanelor. În baza acestor informații, ANPDPD a identificat centre rezidențiale și servicii potrivite pentru acestea. Au fost pregătite soluții în Dâmbovița, Prahova, Giurgiu, Teleorman, Ilfov, Constanța și Olt, ținând cont de situația individuală, de domiciliu și de capacitatea centrelor de a oferi sprijinul necesar. Serviciul de asistență socială din cadrul primăriei, împreună cu DGASPC Olt, ISU, cu aprobarea DSU, și UPU Slatina, sub coordonarea ANPDPD și a Prefecturii Olt, au intrat în locație, au stat de vorbă cu oamenii și au realizat o evaluare multidisciplinară. Persoanelor le-au fost oferite informații despre oportunitățile de relocare sau de reconectare cu familiile”, a scris acesta pe Facebook.

Persoanele au putut vedea inclusiv fotografii cu centrele și camerele în care urmau să locuiască și și-au dat acordul pentru relocare. Acestea au putut lua cu ele bunurile și documentele personale, precum și fișele medicale.

„Locația nu va mai putea continua să funcționeze în condițiile actuale. Condițiile prezentau riscuri serioase pentru siguranța oamenilor, inclusiv din cauza instalațiilor electrice și a spațiilor improprii în care erau cazați. Intervenția aceasta este însă doar prima etapă, iar relocarea este temporară pentru unele persoane. Pentru unele dintre acestea a existat posibilitatea revenirii în familie. Pentru altele vor fi dezvoltate soluții în comunitate, inclusiv în cadrul procesului de dezinstituționalizare. Altele vor avea nevoie, cel puțin pentru o perioadă, de servicii rezidențiale și îngrijire specializată. Primul pas a fost ca oamenii să ajungă într-un loc sigur, unde să primească îngrijire, evaluare, consiliere și sprijin. De aici înainte, va trebui să construim pentru fiecare soluția potrivită pe termen mai lung. Două persoane au ajuns la UPU”, a mai precizat acesta.

Știrea inițială

Intervenția a fost coordonată de președintele Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, alături de reprezentanți ai Prefecturii Olt, ISU, SMURD, DGASPC, Poliției și Jandarmeriei.

„În cadrul acţiunii, 27 de persoane vulnerabile, persoane cu dizabilităţi şi persoane vârstnice, au fost scoase dintr-un spaţiu în care erau găzduite în condiţii improprii, la o persoană fizică, fără ca activitatea desfăşurată să constituie un serviciu social acreditat şi licenţiat, în condiţiile legii. Persoanele identificate au fost informate cu privire la drepturile de care beneficiază, precum şi la posibilitatea de a primi servicii sociale în cadrul unor centre acreditate şi licenţiate, adaptate nevoilor individuale”, a transmis Prefectura Olt.

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După ce au fost informate și consiliate, cele 27 de persoane și-au dat acordul pentru a beneficia de servicii sociale licențiate. Acestea au fost transportate către centre aflate în subordinea DGASPC din județele lor de domiciliu sau către alte servicii sociale în care au fost identificate locuri disponibile.

Persoanele au primit asistență medicală și hrană

Pe durata intervenției, persoanele evacuate au primit sprijin medical și hrană, iar autoritățile au asigurat inclusiv transportul bunurilor personale.

„Pe parcursul intervenţiei, persoanelor le-au fost asigurate sprijin medical, hrană şi condiţii adecvate de transport, iar echipele implicate au acordat sprijin inclusiv pentru transportul şi recuperarea bunurilor personale. Acţiunea a urmărit, în primul rând, protejarea drepturilor, demnităţii şi siguranţei persoanelor vulnerabile, precum şi asigurarea accesului acestora la servicii sociale furnizate în condiţii legale, sigure şi adaptate nevoilor individuale”, potrivit Prefecturii Olt.

Autoritățile nu precizează, în informațiile transmise până în acest moment, de cât timp funcționa spațiul respectiv, dacă persoanele găzduite plăteau pentru serviciile primite sau dacă au fost aplicate sancțiuni persoanei în gospodăria căreia acestea se aflau.

Intervenție pentru protejarea a 27 de persoane vulnerabile găzduite în condiții improprii. Sursa foto: Instituția Prefectului - Județul Olt Deschide galeria foto

Editor : A.D.